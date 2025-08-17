Moto2 Austria 2025: Moreira Dominan, Manu Gonzales Masalah Motor

Diogo Moreira mengontrol balapan untuk kemenangan keduanya musim ini pada Moto2 Austria di Red Bull Ring.

Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Balapan Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 23 Laps 2 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +2.375s 3 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +5.375s 4 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +5.817s 5 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +6.448s 6 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +7.449s 7 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +7.625s 8 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +7.729s 9 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +8.056s 10 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +11.813s 11 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +13.463s 12 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +13.669s 13 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +15.987s 14 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +19.611s 15 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 20.513s 16 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +20.609s 17 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +20.953s 18 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +21.498s 19 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +24.345s 20 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +27.714s 21 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +31.080s 22 Matteo Pasini ITA Fantic Racing Redemption (Kalex) +33.042s 23 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +40.374 24 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +41.656s 25 Nakarin Atiratphuvapat THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +49.544s 26 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) DNF 27 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNF 28 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) DNF 29 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) DNF

Pembalap Italtrans itu memulai dari posisi kedua, tetapi segera bangkit dan menantang Daniel Holgado untuk memimpin.

Moreira pertama memimpin di akhir lap kedua, dengan Holgado membalas. Tapi dia kembali merebut posisi terdepan dan sejak saat itu tidak pernah melihat ke belakang, selalu di depan dan memperlebar jarak di lap-lap terakhir dengan Kalex-nya untuk menang dengan selisih 2,375 detik.

Holgado mengamankan pole pertamanya setelah Manuel Gonzalez terkena penalti grid, dan rekan senegaranya juga menambah tekanan di tikungan-tikungan pembuka.

Rookie ini bertahan dengan kokoh dan menjadi orang yang bertarung melawan Moreira di sebagian besar jarak balapan, meraih podium Moto2 pertamanya di posisi kedua.

Celestino Vietti menjalani balapan yang menegangkan dalam perjalanannya menuju podium terakhir. Awalnya, pebalap Sync SpeedRS ini ditemani Gonzalez ketika ia tiba-tiba kehilangan poin, dan kemudian harus berhenti setelah radiatornya bermasalah dan akhirnya motornya mogok.

Rookie David Alonso adalah pebalap terakhir yang mengincar finis podium, dan tampaknya telah mengamankan posisi tersebut ketika Vietti diberi penalti long lap di akhir balapan karena berlari di atas cat hijau saat memperebutkan posisi.

Melorot ke posisi keenam, pebalap Italia itu dengan cepat bangkit, menyalip Albert Arenas, sementara Alonso kesulitan menjaga kecepatan di depan.

Melaju terlalu keras membuatnya terdampar di gravel di tikungan sembilan dengan lima lap tersisa, dan Vietti berhasil merebut kembali posisi ketiga, finis teratas dari Boscoscuro.

Hal itu membuat Arenas berada di posisi keempat untuk Italjet Gresini, sementara Tony Arbolino terus melaju sepanjang balapan, menggeser posisi kelima untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Ivan Ortola kembali tampil solid, menyamai finis terbaiknya di posisi keenam untuk QJMotor - Frinsa - MSI setelah berhasil menahan Barry Baltus yang berada di posisi ketujuh dengan motor Fantic-nya.

Collin Veijer terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang musim rookie-nya, dengan performa terbaiknya musim ini diraih di posisi kedelapan dengan Red Bull KTM Ajo miliknya di balapan kandang tim, dalam pertarungan yang sama.

Izan Guevara finis di posisi kesembilan sendirian dengan motor Pramac kedua, sementara Aron Canet bangkit setelah kecelakaan besarnya di awal pekan untuk finis di posisi kesepuluh yang babak belur untuk Fantic.

Nakarin Atiratphuvapat kembali menjadi pengganti untuk Mario Aji yang masih dalam proses pemulihan cedera bahu di Honda Team Asia.

Manuel Gonzalez masih memimpin klasemen, tetapi keunggulannya turun menjadi 19 poin, tetap dengan 188 poin, diikuti Canet dengan 164 poin.

Diogo Moreira naik ke posisi ketiga dengan 153 poin setelah kemenangannya, sementara Baltus dan Dixon melengkapi lima besar.

Podium Holgado membuatnya semakin unggul di klasemen rookie, dengan 80 poin. Pesaing terdekatnya, rekan setimnya, Alonso, tetap di posisi 43 setelah terjatuh, diikuti Ortola dengan 36 poin.