Moto2 Austria 2025: Moreira Dominan, Manu Gonzales Masalah Motor
Hasil lengkap Moto2 Austria di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22 di musim 2025.
Diogo Moreira mengontrol balapan untuk kemenangan keduanya musim ini pada Moto2 Austria di Red Bull Ring.
Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Balapan Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|23 Laps
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+2.375s
|3
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+5.375s
|4
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+5.817s
|5
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+6.448s
|6
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+7.449s
|7
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+7.625s
|8
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+7.729s
|9
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+8.056s
|10
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+11.813s
|11
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+13.463s
|12
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+13.669s
|13
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+15.987s
|14
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+19.611s
|15
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|20.513s
|16
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+20.609s
|17
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+20.953s
|18
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+21.498s
|19
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+24.345s
|20
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+27.714s
|21
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+31.080s
|22
|Matteo Pasini
|ITA
|Fantic Racing Redemption (Kalex)
|+33.042s
|23
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+40.374
|24
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+41.656s
|25
|Nakarin Atiratphuvapat
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+49.544s
|26
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|DNF
|27
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|DNF
|28
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|DNF
|29
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|DNF
Pembalap Italtrans itu memulai dari posisi kedua, tetapi segera bangkit dan menantang Daniel Holgado untuk memimpin.
Moreira pertama memimpin di akhir lap kedua, dengan Holgado membalas. Tapi dia kembali merebut posisi terdepan dan sejak saat itu tidak pernah melihat ke belakang, selalu di depan dan memperlebar jarak di lap-lap terakhir dengan Kalex-nya untuk menang dengan selisih 2,375 detik.
Holgado mengamankan pole pertamanya setelah Manuel Gonzalez terkena penalti grid, dan rekan senegaranya juga menambah tekanan di tikungan-tikungan pembuka.
Rookie ini bertahan dengan kokoh dan menjadi orang yang bertarung melawan Moreira di sebagian besar jarak balapan, meraih podium Moto2 pertamanya di posisi kedua.
Celestino Vietti menjalani balapan yang menegangkan dalam perjalanannya menuju podium terakhir. Awalnya, pebalap Sync SpeedRS ini ditemani Gonzalez ketika ia tiba-tiba kehilangan poin, dan kemudian harus berhenti setelah radiatornya bermasalah dan akhirnya motornya mogok.
Rookie David Alonso adalah pebalap terakhir yang mengincar finis podium, dan tampaknya telah mengamankan posisi tersebut ketika Vietti diberi penalti long lap di akhir balapan karena berlari di atas cat hijau saat memperebutkan posisi.
Melorot ke posisi keenam, pebalap Italia itu dengan cepat bangkit, menyalip Albert Arenas, sementara Alonso kesulitan menjaga kecepatan di depan.
Melaju terlalu keras membuatnya terdampar di gravel di tikungan sembilan dengan lima lap tersisa, dan Vietti berhasil merebut kembali posisi ketiga, finis teratas dari Boscoscuro.
Hal itu membuat Arenas berada di posisi keempat untuk Italjet Gresini, sementara Tony Arbolino terus melaju sepanjang balapan, menggeser posisi kelima untuk Blu Cru Pramac Yamaha.
Ivan Ortola kembali tampil solid, menyamai finis terbaiknya di posisi keenam untuk QJMotor - Frinsa - MSI setelah berhasil menahan Barry Baltus yang berada di posisi ketujuh dengan motor Fantic-nya.
Collin Veijer terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang musim rookie-nya, dengan performa terbaiknya musim ini diraih di posisi kedelapan dengan Red Bull KTM Ajo miliknya di balapan kandang tim, dalam pertarungan yang sama.
Izan Guevara finis di posisi kesembilan sendirian dengan motor Pramac kedua, sementara Aron Canet bangkit setelah kecelakaan besarnya di awal pekan untuk finis di posisi kesepuluh yang babak belur untuk Fantic.
Nakarin Atiratphuvapat kembali menjadi pengganti untuk Mario Aji yang masih dalam proses pemulihan cedera bahu di Honda Team Asia.
Manuel Gonzalez masih memimpin klasemen, tetapi keunggulannya turun menjadi 19 poin, tetap dengan 188 poin, diikuti Canet dengan 164 poin.
Diogo Moreira naik ke posisi ketiga dengan 153 poin setelah kemenangannya, sementara Baltus dan Dixon melengkapi lima besar.
Podium Holgado membuatnya semakin unggul di klasemen rookie, dengan 80 poin. Pesaing terdekatnya, rekan setimnya, Alonso, tetap di posisi 43 setelah terjatuh, diikuti Ortola dengan 36 poin.