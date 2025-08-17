Moto2 Austria 2025: Moreira Dominan, Manu Gonzales Masalah Motor

Hasil lengkap Moto2 Austria di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22 di musim 2025.

Diogo Moreira, Moto2, 2025, Austria
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Austria
© Gold & Goose

Diogo Moreira mengontrol balapan untuk kemenangan keduanya musim ini pada Moto2 Austria di Red Bull Ring.

Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)23 Laps
2Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+2.375s
3Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+5.375s
4Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+5.817s
5Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+6.448s
6Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+7.449s
7Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+7.625s
8Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+7.729s
9Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+8.056s
10Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+11.813s
11Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+13.463s
12Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+13.669s
13Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+15.987s
14Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+19.611s
15Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)20.513s
16Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+20.609s
17Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+20.953s
18Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+21.498s
19Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+24.345s
20Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+27.714s
21Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+31.080s
22Matteo PasiniITAFantic Racing Redemption (Kalex)+33.042s
23Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+40.374
24Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+41.656s
25Nakarin AtiratphuvapatTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+49.544s
26David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)DNF
27Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)DNF
28Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)DNF
29Senna AgiusAUSLiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)DNF

Pembalap Italtrans itu memulai dari posisi kedua, tetapi segera bangkit dan menantang Daniel Holgado untuk memimpin.

Moreira pertama memimpin di akhir lap kedua, dengan Holgado membalas. Tapi dia kembali merebut posisi terdepan dan sejak saat itu tidak pernah melihat ke belakang, selalu di depan dan memperlebar jarak di lap-lap terakhir dengan Kalex-nya untuk menang dengan selisih 2,375 detik.

Holgado mengamankan pole pertamanya setelah Manuel Gonzalez terkena penalti grid, dan rekan senegaranya juga menambah tekanan di tikungan-tikungan pembuka.

Rookie ini bertahan dengan kokoh dan menjadi orang yang bertarung melawan Moreira di sebagian besar jarak balapan, meraih podium Moto2 pertamanya di posisi kedua.

Celestino Vietti menjalani balapan yang menegangkan dalam perjalanannya menuju podium terakhir. Awalnya, pebalap Sync SpeedRS ini ditemani Gonzalez ketika ia tiba-tiba kehilangan poin, dan kemudian harus berhenti setelah radiatornya bermasalah dan akhirnya motornya mogok.

Rookie David Alonso adalah pebalap terakhir yang mengincar finis podium, dan tampaknya telah mengamankan posisi tersebut ketika Vietti diberi penalti long lap di akhir balapan karena berlari di atas cat hijau saat memperebutkan posisi.

Melorot ke posisi keenam, pebalap Italia itu dengan cepat bangkit, menyalip Albert Arenas, sementara Alonso kesulitan menjaga kecepatan di depan.

Melaju terlalu keras membuatnya terdampar di gravel di tikungan sembilan dengan lima lap tersisa, dan Vietti berhasil merebut kembali posisi ketiga, finis teratas dari Boscoscuro.

Hal itu membuat Arenas berada di posisi keempat untuk Italjet Gresini, sementara Tony Arbolino terus melaju sepanjang balapan, menggeser posisi kelima untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Ivan Ortola kembali tampil solid, menyamai finis terbaiknya di posisi keenam untuk QJMotor - Frinsa - MSI setelah berhasil menahan Barry Baltus yang berada di posisi ketujuh dengan motor Fantic-nya.

Collin Veijer terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang musim rookie-nya, dengan performa terbaiknya musim ini diraih di posisi kedelapan dengan Red Bull KTM Ajo miliknya di balapan kandang tim, dalam pertarungan yang sama.

Izan Guevara finis di posisi kesembilan sendirian dengan motor Pramac kedua, sementara Aron Canet bangkit setelah kecelakaan besarnya di awal pekan untuk finis di posisi kesepuluh yang babak belur untuk Fantic.

Nakarin Atiratphuvapat kembali menjadi pengganti untuk Mario Aji yang masih dalam proses pemulihan cedera bahu di Honda Team Asia.

Manuel Gonzalez masih memimpin klasemen, tetapi keunggulannya turun menjadi 19 poin, tetap dengan 188 poin, diikuti Canet dengan 164 poin.

Diogo Moreira naik ke posisi ketiga dengan 153 poin setelah kemenangannya, sementara Baltus dan Dixon melengkapi lima besar.

Podium Holgado membuatnya semakin unggul di klasemen rookie, dengan 80 poin. Pesaing terdekatnya, rekan setimnya, Alonso, tetap di posisi 43 setelah terjatuh, diikuti Ortola dengan 36 poin.

Moto2 Austria 2025: Moreira Dominan, Manu Gonzales Masalah Motor
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Austria 2025: Moreira Dominan, Manu Gonzales Masalah Motor
1h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Austria
Moto3 Results
Moto3 Austria 2025: Piqueras Memimpin MT Helmets-MSI 1-2
2h ago
Angel Piqueras, Austria, Moto3, 2025
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
2h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Menangi Grand Prix ke-1000
2h ago
Bezzecchi, Bagnaia lead. 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Jelaskan Momen Canggung dengan Rossi Jelang Sprint Race
3h ago
Valentino Rossi, 2025 Austrian MotoGP

More News

MotoGP News
Michelin Tidak Menemukan Anomali dari Investigasi Awal Ban Bagnaia
4h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Austrian MotoGP Sprint
MotoGP News
"Satu Kesalahan" yang Gagalkan Kemenangan Sprint Austria Alex Marquez
5h ago
Alex Marquez leads Marc Marquez, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha Tegaskan Komitmen Penuhnya untuk Pengembangan Mesin V4
5h ago
Paolo Pavesio, 2025 MotoGP German Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Red Bull Ring
6h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Kesalahan Hamilton di Luar Mobil Mendapat Sorotan Keras
21h ago
Lewis Hamilton