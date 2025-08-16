Moto2 Austria 2025: Manu Gonzales Pole, Tapi Dihukum Turun Grid

Hasil lengkap kualfikasi Moto2 Austria di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22 musim 2025.

Manuel Gonzalez, Moto2, 2025, Austria, Pole Position
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025, Austria, Pole Position
Manuel Gonzales memang meraih pole position di kualifikasi Moto2 Austria, tapi dia tidak akan memulai balapan dari  posisi terdepan, melainkan Daniel Holgado.

Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 32.779s
2Daniel HolgadoSPACFMOTO    Inde Aspar Team (Kalex)+0.094s
3Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.198s
4Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.280s
5David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.285s
6Senna AgiusAUSLiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.338s
7Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.374s
8Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.400s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.457s
10Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.466s
11Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.514s
12Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+0.540s
13Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.555s
14Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.581s
15Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.590s
16Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.815s
17Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.887s
18Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+1.664s
Q1
19Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)1m 33.399s
20Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)1m 33.408s
21Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 33.514s
22Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 33.524s
23Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 33.595s
24Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)1m 33.670s
25Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 33.741s
26Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m 34.226s
27Matteo PasiniITAFantic Racing Redemption (Kalex)1m 34.349s
28Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 34.454s
29Nakarin AtiratphuvapatTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 34.918s

Itu terjadi setelah sang pemimpin klasemen dihukum penalti tiga posisi grid setelah dianggap berkendara lambat di sesi Practice, yang berarti dia akan memulai dari posisi keempat.

Manu, yang membalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sudah menunjukkan kecepatan sejak ahri Jumat dan terus mematahkan rekor lap di setiap sesi, dengan laptimenya di Q2 adalah 1 menit 32,779 detik.

Di posisi kedua ada rookie Daniel Holgado, yang 0,094 detik lebih lambat. Namun,  pembalap CFMoto Inde Aspar itu akan memulai balapan dari pole karena penalti yang didapat Holgado.

Tampil di kualifikasi setelah membangun akhir pekannya dari awal yang lambat, pembalap Italtrans Diogo Moreira menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal satu posisi tepat di belakang Holgado.

Pemenang Moto2 Austria tahun lalu Celestino Vietti mengerahkan segala kemampuannya untuk mengakhiri kualifikasi di posisi keempat, naik ke baris depan karena penalti Goonzales.

David Alonso mencetak rekor lap baru di Q1 untuk melanjutkan catatan waktu terbaiknya, membawa kecepatannya ke sesi kedua untuk finis di posisi kelima bagi Aspar.

Senna Agius menemukan posisi trek yang baik untuk membantunya naik ke posisi keenam di akhir sesi dengan motor Dynavolt kedua.

Albert Arenas tercepat ketujuh, tepat di depan Aron Canet, yang tampak babak belur setelah kecelakaan latihan sebelumnya dari motor Fantic-nya di FP2, yang memicu bendera merah untuk memperbaiki pagar udara, dan berhasil reli di posisi kedelapan.

Hanya dalam ketiga kalinya di Q2, setelah melewati sesi pertama, Collin Veijer berhasil menempati posisi kesembilan dari Red Bull KTM Ajo di putaran kandang untuk tim tersebut, dengan Alonso Lopez dari Sync SpeedRS melengkapi 10 besar.

Di posisi pole pada putaran terakhir, Barry Baltus tertinggal dari posisi terdepan di posisi kesebelas pada entri Fantic kedua.

Pebalap papan atas American Racing, Marcos Ramirez (ke-14), terjatuh di akhir sesi, sementara Filip Salac menjalani sesi yang sulit dilupakan, menghabiskan sebagian besar waktunya di pit dan finis di posisi ke-18 untuk Elf Marc VDS.

Nakarin Atiratphuvapat kembali menggantikan Mario Aji yang masih dalam pemulihan di Honda Team Asia, pembalap Thailand itu berada di posisi ke-29.

