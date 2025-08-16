Moto2 Austria 2025: Manu Gonzales Pole, Tapi Dihukum Turun Grid

Manuel Gonzales memang meraih pole position di kualifikasi Moto2 Austria, tapi dia tidak akan memulai balapan dari posisi terdepan, melainkan Daniel Holgado.

Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 32.779s 2 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.094s 3 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.198s 4 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +0.280s 5 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.285s 6 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.338s 7 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.374s 8 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.400s 9 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.457s 10 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +0.466s 11 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.514s 12 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) +0.540s 13 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.555s 14 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.581s 15 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.590s 16 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.815s 17 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.887s 18 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +1.664s Q1 19 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) 1m 33.399s 20 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) 1m 33.408s 21 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 33.514s 22 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 33.524s 23 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 33.595s 24 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 1m 33.670s 25 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 33.741s 26 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) 1m 34.226s 27 Matteo Pasini ITA Fantic Racing Redemption (Kalex) 1m 34.349s 28 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 34.454s 29 Nakarin Atiratphuvapat THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 34.918s

Itu terjadi setelah sang pemimpin klasemen dihukum penalti tiga posisi grid setelah dianggap berkendara lambat di sesi Practice, yang berarti dia akan memulai dari posisi keempat.

Manu, yang membalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sudah menunjukkan kecepatan sejak ahri Jumat dan terus mematahkan rekor lap di setiap sesi, dengan laptimenya di Q2 adalah 1 menit 32,779 detik.

Di posisi kedua ada rookie Daniel Holgado, yang 0,094 detik lebih lambat. Namun, pembalap CFMoto Inde Aspar itu akan memulai balapan dari pole karena penalti yang didapat Holgado.

Tampil di kualifikasi setelah membangun akhir pekannya dari awal yang lambat, pembalap Italtrans Diogo Moreira menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal satu posisi tepat di belakang Holgado.

Pemenang Moto2 Austria tahun lalu Celestino Vietti mengerahkan segala kemampuannya untuk mengakhiri kualifikasi di posisi keempat, naik ke baris depan karena penalti Goonzales.

David Alonso mencetak rekor lap baru di Q1 untuk melanjutkan catatan waktu terbaiknya, membawa kecepatannya ke sesi kedua untuk finis di posisi kelima bagi Aspar.

Senna Agius menemukan posisi trek yang baik untuk membantunya naik ke posisi keenam di akhir sesi dengan motor Dynavolt kedua.

Albert Arenas tercepat ketujuh, tepat di depan Aron Canet, yang tampak babak belur setelah kecelakaan latihan sebelumnya dari motor Fantic-nya di FP2, yang memicu bendera merah untuk memperbaiki pagar udara, dan berhasil reli di posisi kedelapan.

Hanya dalam ketiga kalinya di Q2, setelah melewati sesi pertama, Collin Veijer berhasil menempati posisi kesembilan dari Red Bull KTM Ajo di putaran kandang untuk tim tersebut, dengan Alonso Lopez dari Sync SpeedRS melengkapi 10 besar.

Di posisi pole pada putaran terakhir, Barry Baltus tertinggal dari posisi terdepan di posisi kesebelas pada entri Fantic kedua.

Pebalap papan atas American Racing, Marcos Ramirez (ke-14), terjatuh di akhir sesi, sementara Filip Salac menjalani sesi yang sulit dilupakan, menghabiskan sebagian besar waktunya di pit dan finis di posisi ke-18 untuk Elf Marc VDS.

Nakarin Atiratphuvapat kembali menggantikan Mario Aji yang masih dalam pemulihan di Honda Team Asia, pembalap Thailand itu berada di posisi ke-29.