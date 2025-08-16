Moto2 Austria 2025: Manu Gonzales Pole, Tapi Dihukum Turun Grid
Hasil lengkap kualfikasi Moto2 Austria di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22 musim 2025.
Manuel Gonzales memang meraih pole position di kualifikasi Moto2 Austria, tapi dia tidak akan memulai balapan dari posisi terdepan, melainkan Daniel Holgado.
Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 32.779s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.094s
|3
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.198s
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.280s
|5
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.285s
|6
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.338s
|7
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.374s
|8
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.400s
|9
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.457s
|10
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.466s
|11
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.514s
|12
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+0.540s
|13
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.555s
|14
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.581s
|15
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.590s
|16
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.815s
|17
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.887s
|18
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+1.664s
|Q1
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|1m 33.399s
|20
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|1m 33.408s
|21
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 33.514s
|22
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 33.524s
|23
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 33.595s
|24
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|1m 33.670s
|25
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 33.741s
|26
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|1m 34.226s
|27
|Matteo Pasini
|ITA
|Fantic Racing Redemption (Kalex)
|1m 34.349s
|28
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 34.454s
|29
|Nakarin Atiratphuvapat
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 34.918s
Itu terjadi setelah sang pemimpin klasemen dihukum penalti tiga posisi grid setelah dianggap berkendara lambat di sesi Practice, yang berarti dia akan memulai dari posisi keempat.
Manu, yang membalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sudah menunjukkan kecepatan sejak ahri Jumat dan terus mematahkan rekor lap di setiap sesi, dengan laptimenya di Q2 adalah 1 menit 32,779 detik.
Di posisi kedua ada rookie Daniel Holgado, yang 0,094 detik lebih lambat. Namun, pembalap CFMoto Inde Aspar itu akan memulai balapan dari pole karena penalti yang didapat Holgado.
Tampil di kualifikasi setelah membangun akhir pekannya dari awal yang lambat, pembalap Italtrans Diogo Moreira menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal satu posisi tepat di belakang Holgado.
Pemenang Moto2 Austria tahun lalu Celestino Vietti mengerahkan segala kemampuannya untuk mengakhiri kualifikasi di posisi keempat, naik ke baris depan karena penalti Goonzales.
David Alonso mencetak rekor lap baru di Q1 untuk melanjutkan catatan waktu terbaiknya, membawa kecepatannya ke sesi kedua untuk finis di posisi kelima bagi Aspar.
Senna Agius menemukan posisi trek yang baik untuk membantunya naik ke posisi keenam di akhir sesi dengan motor Dynavolt kedua.
Albert Arenas tercepat ketujuh, tepat di depan Aron Canet, yang tampak babak belur setelah kecelakaan latihan sebelumnya dari motor Fantic-nya di FP2, yang memicu bendera merah untuk memperbaiki pagar udara, dan berhasil reli di posisi kedelapan.
Hanya dalam ketiga kalinya di Q2, setelah melewati sesi pertama, Collin Veijer berhasil menempati posisi kesembilan dari Red Bull KTM Ajo di putaran kandang untuk tim tersebut, dengan Alonso Lopez dari Sync SpeedRS melengkapi 10 besar.
Di posisi pole pada putaran terakhir, Barry Baltus tertinggal dari posisi terdepan di posisi kesebelas pada entri Fantic kedua.
Pebalap papan atas American Racing, Marcos Ramirez (ke-14), terjatuh di akhir sesi, sementara Filip Salac menjalani sesi yang sulit dilupakan, menghabiskan sebagian besar waktunya di pit dan finis di posisi ke-18 untuk Elf Marc VDS.
Nakarin Atiratphuvapat kembali menggantikan Mario Aji yang masih dalam pemulihan di Honda Team Asia, pembalap Thailand itu berada di posisi ke-29.