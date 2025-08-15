Moto2 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring

Hasil latihan Jumat Moto2 Austria 2025 di Red Bull Ring, dengan Manuel Gonzales menutup hari dengan rekor lap.

Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
© Gold & Goose

Pemimpin klasemen Manuel Gonzales memulai paruh kedua musim 2025 dengan memuncaki sesi Practice Moto2 Austria dan mencatat rekor lap di Red Bull Ring.

Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 33.290s
2Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.013s
3Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.077s
4Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.083s
5Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.149s
6Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.196s
7Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.213s
8Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.280s
9Daniel HolgadoSPACFMOTO    Inde Aspar Team (Kalex)+0.305s
10Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.325s
11Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.393s
12Senna AgiusAUSLiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.412s
13Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.426s
14Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.455s
15Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.460s
16Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.485s
17Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.497s
18David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.604s
19Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.617s
20Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.620s
21Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.719s
22Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.763s
23Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.790s
24Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.897s
25Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.996s
26Matteo PasiniITAFantic Racing Redemption (Kalex)+1.048s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.579s
28Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.606s
29Nakarin AtiratphuvapatTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.960s

Gonzales butuh waktu untuk menemukan kecepatan, mengambil alih posisi Aron Canet di puncak timesheets menjelang menit-menit terakhir sesi.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu sempat turun ke posisi keenam sebelum bangkit kembali dengan rekor lap baru 1 menit 33,290 detik. Rekor lap tersebut bertahan hingga waktu menunjukkan nol, membuatnya melaju ke kualifikasi dengan waktu terbaik.

Canet juga sempat mencatatkan waktu lebih sedikit sebelum menutup sesi dengan dua lap terbaik pribadi, yang terakhir membawa motor Fantic Racing Lino Sonego-nya kembali ke posisi kedua, hanya terpaut 0,013 detik di sesi latihan yang ketat.

Setelah melakukan penyelamatan gemilang di awal sesi latihan, Ivan Ortola menjadi rookie terbaik di posisi ketiga, pembalap Boscoscuro terbaik untuk QJMotor - Frinsa - MSI, setelah naik dari posisi keempat di belakang Gonzalez saat ia mencatatkan lap terbaik sesi.

Celestino Vietti mencatatkan serangkaian putaran serupa, dengan catatan terbaiknya membawanya ke posisi keempat untuk Sync SpeedUp.

Salac sempat memimpin di FP1, tetapi catatan waktunya di sore hari hanya cukup untuk finis kelima sebagai pembalap terbaik Elf Marc VDS pada hari Jumat.

Diogo Moreira terpuruk di posisi ke-21 menjelang akhir sesi, tapi dia menemukan momentum dan kecepatan pada akhir Practice.

Lap cepat pertama motor Italtrans-nya dari posisi ke-21 ke posisi ke-16. Masih ada waktu untuk satu putaran lagi - yang membuatnya menguntit #19 di depannya sebagai penanda, naik ke posisi keenam.

Marcos Ramirez juga membuat kemajuan di akhir sesi dan menjadi pembalap American Racing teratas di posisi ketujuh. Rekan setimnya, Joe Roberts, yang datang ke Red Bull Ring dengan kemenangan Brno, hanya berada di posisi ke-15 dan harus memulai kualifikasi besok dari Q1 meski terpaut tak sampai setengah detik dari waktu tercepat.

Tony Arbolino mempertahankan posisi kedelapan setelah Blu Cru Pramac Yamaha miliknya keluar di tikungan pertama, sementara Daniel Holgado menjadi yang terbaik dari duo rookie Aspar di posisi kesembilan.

Albert Arenas menyelesaikan sesi di sepuluh besar untuk Italjet Gresini, meskipun ada masalah di awal saat ia frustrasi karena ditabrak oleh Gonzalez yang lambat di depan, dan terjatuh di tikungan tujuh yang membuatnya terguling melewati kerikil.

Alonso Lopez tampil mendekati performa terbaiknya di posisi kesebelas dengan motor SpeedRS kedua, sementara Senna Agius di posisi kedua belas dengan motor Dynavolt lainnya yang juga langsung lolos ke Q2 bersama Izan Guevara di posisi ke-13 untuk Pramac dan Barry Baltus untuk Fantic.

FP1

Para pembalap langsung menunjukkan kecepatannya pada sesi pertama di paruh kedua 2025, dengan Filip Salac memecahkan rekor lap dengan laptime 1m 33.427s.

Canet berada dekat di belakangnya, dengan putaran terakhir dari rookie David Alonso yang mendorongnya masuk ke posisi tiga teratas, Jake Dixon dan Lopez yang kembali dalam performa terbaiknya melengkapi posisi lima teratas sementara.

Mario Aji masih belum kembali dari cedera bahu yang dideritanya, posisinya di Honda Team Asia digantikan oleh Nakarin Atiratphuvapat, yang menutup hari Jumat di posisi ke-29.

Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)1m 33.427s
2Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.088s
3David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.134s
4Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.297s
5Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.302s
6Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.377s
7Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.379s
8Senna AgiusAUSLiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.445s
9Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.446s
10Daniel HolgadoSPACFMOTO    Inde Aspar Team (Kalex)+0.461s
11Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.505s
12Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.699s
13Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.693s
14Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.620s
15Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.664s
16Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.743s
17Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.835s
18Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.853s
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.875s
20Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.890s
21Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.139s
22Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.253s
23Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.371s
24Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.367s
25Matteo PasiniITAFantic Racing Redemption (Kalex)+1.401s
26Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.584s
27Nakarin AtiratphuvapatTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+2.135s
28Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+2.493s
29Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+2.675s
Moto2 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Jack Miller Dihukum setelah 'Insiden Asap' di Practice GP Austria
1h ago
Jack Miller, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
MotoGP Umumkan Kalender Kelas Harley-Davidson untuk Musim 2026
2h ago
Harley-Davidson
F1 News
Hamilton Disarankan Menghubungi Vettel untuk Atasi Masalah di Ferrari
2h ago
Sebastian Vettel and Lewis Hamilton
Moto2 Results
Moto2 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
2h ago
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Moto3 Results
Moto3 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
3h ago
Angel Piqueras, Moto3, 2025

More News

MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring
6h ago
Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Stoner Akui Terkejut dengan Dominasi Marc Marquez di Ducati
7h ago
Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez dan Bagnaia Tidak Sepakat soal Balaton Park
8h ago
Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Yakin Fitur Elektronik Baru MotoGP akan Bantu Aprilia
10h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Marquez Ungkap Dua Hal yang Harus Ditingkatkan di Sisa 2025
12h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Czech Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.