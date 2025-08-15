Moto2 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring

Pemimpin klasemen Manuel Gonzales memulai paruh kedua musim 2025 dengan memuncaki sesi Practice Moto2 Austria dan mencatat rekor lap di Red Bull Ring.

Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 33.290s 2 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.013s 3 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.077s 4 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +0.083s 5 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.149s 6 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.196s 7 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.213s 8 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.280s 9 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.305s 10 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.325s 11 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +0.393s 12 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.412s 13 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.426s 14 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.455s 15 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.460s 16 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.485s 17 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.497s 18 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.604s 19 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.617s 20 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.620s 21 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.719s 22 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.763s 23 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.790s 24 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.897s 25 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.996s 26 Matteo Pasini ITA Fantic Racing Redemption (Kalex) +1.048s 27 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.579s 28 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.606s 29 Nakarin Atiratphuvapat THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.960s

Gonzales butuh waktu untuk menemukan kecepatan, mengambil alih posisi Aron Canet di puncak timesheets menjelang menit-menit terakhir sesi.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu sempat turun ke posisi keenam sebelum bangkit kembali dengan rekor lap baru 1 menit 33,290 detik. Rekor lap tersebut bertahan hingga waktu menunjukkan nol, membuatnya melaju ke kualifikasi dengan waktu terbaik.

Canet juga sempat mencatatkan waktu lebih sedikit sebelum menutup sesi dengan dua lap terbaik pribadi, yang terakhir membawa motor Fantic Racing Lino Sonego-nya kembali ke posisi kedua, hanya terpaut 0,013 detik di sesi latihan yang ketat.

Setelah melakukan penyelamatan gemilang di awal sesi latihan, Ivan Ortola menjadi rookie terbaik di posisi ketiga, pembalap Boscoscuro terbaik untuk QJMotor - Frinsa - MSI, setelah naik dari posisi keempat di belakang Gonzalez saat ia mencatatkan lap terbaik sesi.

Celestino Vietti mencatatkan serangkaian putaran serupa, dengan catatan terbaiknya membawanya ke posisi keempat untuk Sync SpeedUp.

Salac sempat memimpin di FP1, tetapi catatan waktunya di sore hari hanya cukup untuk finis kelima sebagai pembalap terbaik Elf Marc VDS pada hari Jumat.

Diogo Moreira terpuruk di posisi ke-21 menjelang akhir sesi, tapi dia menemukan momentum dan kecepatan pada akhir Practice.

Lap cepat pertama motor Italtrans-nya dari posisi ke-21 ke posisi ke-16. Masih ada waktu untuk satu putaran lagi - yang membuatnya menguntit #19 di depannya sebagai penanda, naik ke posisi keenam.

Marcos Ramirez juga membuat kemajuan di akhir sesi dan menjadi pembalap American Racing teratas di posisi ketujuh. Rekan setimnya, Joe Roberts, yang datang ke Red Bull Ring dengan kemenangan Brno, hanya berada di posisi ke-15 dan harus memulai kualifikasi besok dari Q1 meski terpaut tak sampai setengah detik dari waktu tercepat.

Tony Arbolino mempertahankan posisi kedelapan setelah Blu Cru Pramac Yamaha miliknya keluar di tikungan pertama, sementara Daniel Holgado menjadi yang terbaik dari duo rookie Aspar di posisi kesembilan.

Albert Arenas menyelesaikan sesi di sepuluh besar untuk Italjet Gresini, meskipun ada masalah di awal saat ia frustrasi karena ditabrak oleh Gonzalez yang lambat di depan, dan terjatuh di tikungan tujuh yang membuatnya terguling melewati kerikil.

Alonso Lopez tampil mendekati performa terbaiknya di posisi kesebelas dengan motor SpeedRS kedua, sementara Senna Agius di posisi kedua belas dengan motor Dynavolt lainnya yang juga langsung lolos ke Q2 bersama Izan Guevara di posisi ke-13 untuk Pramac dan Barry Baltus untuk Fantic.

FP1

Para pembalap langsung menunjukkan kecepatannya pada sesi pertama di paruh kedua 2025, dengan Filip Salac memecahkan rekor lap dengan laptime 1m 33.427s.

Canet berada dekat di belakangnya, dengan putaran terakhir dari rookie David Alonso yang mendorongnya masuk ke posisi tiga teratas, Jake Dixon dan Lopez yang kembali dalam performa terbaiknya melengkapi posisi lima teratas sementara.

Mario Aji masih belum kembali dari cedera bahu yang dideritanya, posisinya di Honda Team Asia digantikan oleh Nakarin Atiratphuvapat, yang menutup hari Jumat di posisi ke-29.