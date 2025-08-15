Moto2 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Hasil latihan Jumat Moto2 Austria 2025 di Red Bull Ring, dengan Manuel Gonzales menutup hari dengan rekor lap.
Pemimpin klasemen Manuel Gonzales memulai paruh kedua musim 2025 dengan memuncaki sesi Practice Moto2 Austria dan mencatat rekor lap di Red Bull Ring.
Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 33.290s
|2
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.013s
|3
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.077s
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.083s
|5
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.149s
|6
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.196s
|7
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.213s
|8
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.280s
|9
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.305s
|10
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.325s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.393s
|12
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.412s
|13
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.426s
|14
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.455s
|15
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.460s
|16
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.485s
|17
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.497s
|18
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.604s
|19
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.617s
|20
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.620s
|21
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.719s
|22
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.763s
|24
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.897s
|25
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.996s
|26
|Matteo Pasini
|ITA
|Fantic Racing Redemption (Kalex)
|+1.048s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.579s
|28
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.606s
|29
|Nakarin Atiratphuvapat
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.960s
Gonzales butuh waktu untuk menemukan kecepatan, mengambil alih posisi Aron Canet di puncak timesheets menjelang menit-menit terakhir sesi.
Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu sempat turun ke posisi keenam sebelum bangkit kembali dengan rekor lap baru 1 menit 33,290 detik. Rekor lap tersebut bertahan hingga waktu menunjukkan nol, membuatnya melaju ke kualifikasi dengan waktu terbaik.
Canet juga sempat mencatatkan waktu lebih sedikit sebelum menutup sesi dengan dua lap terbaik pribadi, yang terakhir membawa motor Fantic Racing Lino Sonego-nya kembali ke posisi kedua, hanya terpaut 0,013 detik di sesi latihan yang ketat.
Setelah melakukan penyelamatan gemilang di awal sesi latihan, Ivan Ortola menjadi rookie terbaik di posisi ketiga, pembalap Boscoscuro terbaik untuk QJMotor - Frinsa - MSI, setelah naik dari posisi keempat di belakang Gonzalez saat ia mencatatkan lap terbaik sesi.
Celestino Vietti mencatatkan serangkaian putaran serupa, dengan catatan terbaiknya membawanya ke posisi keempat untuk Sync SpeedUp.
Salac sempat memimpin di FP1, tetapi catatan waktunya di sore hari hanya cukup untuk finis kelima sebagai pembalap terbaik Elf Marc VDS pada hari Jumat.
Diogo Moreira terpuruk di posisi ke-21 menjelang akhir sesi, tapi dia menemukan momentum dan kecepatan pada akhir Practice.
Lap cepat pertama motor Italtrans-nya dari posisi ke-21 ke posisi ke-16. Masih ada waktu untuk satu putaran lagi - yang membuatnya menguntit #19 di depannya sebagai penanda, naik ke posisi keenam.
Marcos Ramirez juga membuat kemajuan di akhir sesi dan menjadi pembalap American Racing teratas di posisi ketujuh. Rekan setimnya, Joe Roberts, yang datang ke Red Bull Ring dengan kemenangan Brno, hanya berada di posisi ke-15 dan harus memulai kualifikasi besok dari Q1 meski terpaut tak sampai setengah detik dari waktu tercepat.
Tony Arbolino mempertahankan posisi kedelapan setelah Blu Cru Pramac Yamaha miliknya keluar di tikungan pertama, sementara Daniel Holgado menjadi yang terbaik dari duo rookie Aspar di posisi kesembilan.
Albert Arenas menyelesaikan sesi di sepuluh besar untuk Italjet Gresini, meskipun ada masalah di awal saat ia frustrasi karena ditabrak oleh Gonzalez yang lambat di depan, dan terjatuh di tikungan tujuh yang membuatnya terguling melewati kerikil.
Alonso Lopez tampil mendekati performa terbaiknya di posisi kesebelas dengan motor SpeedRS kedua, sementara Senna Agius di posisi kedua belas dengan motor Dynavolt lainnya yang juga langsung lolos ke Q2 bersama Izan Guevara di posisi ke-13 untuk Pramac dan Barry Baltus untuk Fantic.
FP1
Para pembalap langsung menunjukkan kecepatannya pada sesi pertama di paruh kedua 2025, dengan Filip Salac memecahkan rekor lap dengan laptime 1m 33.427s.
Canet berada dekat di belakangnya, dengan putaran terakhir dari rookie David Alonso yang mendorongnya masuk ke posisi tiga teratas, Jake Dixon dan Lopez yang kembali dalam performa terbaiknya melengkapi posisi lima teratas sementara.
Mario Aji masih belum kembali dari cedera bahu yang dideritanya, posisinya di Honda Team Asia digantikan oleh Nakarin Atiratphuvapat, yang menutup hari Jumat di posisi ke-29.
Moto2 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|1m 33.427s
|2
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.088s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.134s
|4
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.297s
|5
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.302s
|6
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.377s
|7
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.379s
|8
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.445s
|9
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.446s
|10
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.461s
|11
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.505s
|12
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.699s
|13
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.693s
|14
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.620s
|15
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.664s
|16
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.743s
|17
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.835s
|18
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.853s
|19
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.875s
|20
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.890s
|21
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.139s
|22
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.253s
|23
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.371s
|24
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.367s
|25
|Matteo Pasini
|ITA
|Fantic Racing Redemption (Kalex)
|+1.401s
|26
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.584s
|27
|Nakarin Atiratphuvapat
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+2.135s
|28
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+2.493s
|29
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+2.675s