Deniz Oncu Absen di Grand Prix Austria setelah Kecelakaan Latihan

Deniz Oncu mengatakan bahwa ia telah menjalani operasi setelah terjatuh saat latihan menjelang balapan Moto2 akhir pekan ini di MotoGP Austria.

Pebalap Red Bull KTM Ajo, Oncu, mengunggah postingan di media sosial hari ini (13 Agustus) yang mengatakan bahwa ia mengalami "patah tulang dan tendon" setelah kecelakaan saat latihan.

"Sayangnya, saya mengalami kecelakaan saat latihan kemarin," tulis Oncu dalam sebuah unggahan di Instagram. "Saya mengalami patah tulang dan tendon.

"Setelah operasi yang sukses, saatnya istirahat. Terima kasih banyak, Dokter."

Pernyataan dari Red Bull KTM Ajo mengonfirmasi Oncu absen di Grand Prix Moto2 Austria pada 15-17 Agustus.

“Deniz Öncü menjalani operasi yang sukses pada kaki kirinya Selasa sore ini untuk mengobati fraktur fibula distal kiri yang dialaminya saat latihan pada hari Senin di Turki,” demikian bunyi pernyataan tersebut. “Alhasil, pebalap Moto2 kami tidak akan berpartisipasi di GP Austria.

“Setelah memastikan bahwa operasi berjalan lancar dan menjalani observasi semalam, Öncü diperbolehkan pulang besok agar ia dapat memulai proses pemulihannya.

“Red Bull KTM Ajo mendoakan agar pebalap kami cepat pulih dan pulih secara efektif sehingga kami dapat melihatnya kembali ke trek sesegera mungkin.”

Sebelum jeda musim panas, beredar rumor bahwa Oncu - yang telah naik podium tiga kali termasuk kemenangan di Aragon dan Jerman - berada di bawah tekanan untuk mempertahankan kursinya di Red Bull KTM Ajo setelah musim ini.

Spekulasi ini muncul dari status rekan satu timnya - Collin Veijer - yang masih rookie dan performa Jose Antonio Rueda yang mendominasi kategori Moto3 dengan keunggulan 85 poin atas Angel Piqueras.