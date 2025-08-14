Deniz Oncu Absen di Grand Prix Austria setelah Kecelakaan Latihan

Deniz Oncu absen dari putaran Moto2 Austria akhir pekan ini setelah mengalami kecelakaan saat latihan.

Deniz Oncu, 2025 Moto2 Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Deniz Oncu, 2025 Moto2 Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Deniz Oncu mengatakan bahwa ia telah menjalani operasi setelah terjatuh saat latihan menjelang balapan Moto2 akhir pekan ini di MotoGP Austria.

Pebalap Red Bull KTM Ajo, Oncu, mengunggah postingan di media sosial hari ini (13 Agustus) yang mengatakan bahwa ia mengalami "patah tulang dan tendon" setelah kecelakaan saat latihan.

"Sayangnya, saya mengalami kecelakaan saat latihan kemarin," tulis Oncu dalam sebuah unggahan di Instagram. "Saya mengalami patah tulang dan tendon.

"Setelah operasi yang sukses, saatnya istirahat. Terima kasih banyak, Dokter."

Pernyataan dari Red Bull KTM Ajo mengonfirmasi Oncu absen di Grand Prix Moto2 Austria pada 15-17 Agustus.

“Deniz Öncü menjalani operasi yang sukses pada kaki kirinya Selasa sore ini untuk mengobati fraktur fibula distal kiri yang dialaminya saat latihan pada hari Senin di Turki,” demikian bunyi pernyataan tersebut. “Alhasil, pebalap Moto2 kami tidak akan berpartisipasi di GP Austria.

“Setelah memastikan bahwa operasi berjalan lancar dan menjalani observasi semalam, Öncü diperbolehkan pulang besok agar ia dapat memulai proses pemulihannya.

“Red Bull KTM Ajo mendoakan agar pebalap kami cepat pulih dan pulih secara efektif sehingga kami dapat melihatnya kembali ke trek sesegera mungkin.”

Sebelum jeda musim panas, beredar rumor bahwa Oncu - yang telah naik podium tiga kali termasuk kemenangan di Aragon dan Jerman - berada di bawah tekanan untuk mempertahankan kursinya di Red Bull KTM Ajo setelah musim ini.

Spekulasi ini muncul dari status rekan satu timnya - Collin Veijer - yang masih rookie dan performa Jose Antonio Rueda yang mendominasi kategori Moto3 dengan keunggulan 85 poin atas Angel Piqueras.

In this article

Deniz Oncu Absen di Grand Prix Austria setelah Kecelakaan Latihan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Leclerc Desak Ferrari Memprioritaskan Posisi Klasemen 2025
9m ago
Charles Leclerc battles George Russell
MotoGP Feature
Akankah Rekor-Rekor Valentino Rossi Dipatahkan oleh Marc Marquez?
44m ago
Valentino Rossi
F1 News
Mercedes Ungkap Peran Bottas yang Tidak Terlihat Kamera TV
2h ago
Valtteri Bottas
Moto2 News
Deniz Oncu Absen di Grand Prix Austria setelah Kecelakaan Latihan
3h ago
Deniz Oncu, 2025 Moto2 Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Bos F1 Tanggapi Kekhawatiran Pembalap dengan Regulasi 2026
5h ago
F1 president and CEO Stefano Domenicali

More News

F1 News
Mick Schumacher Dikaitkan dengan Cadillac, Bukan sebagai Pembalap
6h ago
Mick Schumacher
MotoGP News
Brembo Ungkap Beban Pengereman yang Brutal untuk MotoGP Austria
6h ago
Bagnaia, Martin, 2024 Austrian MotoGP
WSBK News
Aldi Mahendra Ceritakan Pengalamannya Berlatih dengan Toprak Razgatlioglu
7h ago
Aldi Mahendra, 2025 UK WorldSBK, Supersport. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Michelin Membawa Ban Depan yang Direvisi untuk MotoGP Austria
16h ago
Start, 2024 Austrian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Berambisi Menyudahi 'Rasa Penasaran' di Austria
17h ago
Andrea Dovizioso passes Marc Marquez at the final corner, Austria 2017