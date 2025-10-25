Moto2 Malaysia 2025: Holgado Pecahkan Rekor Trek untuk Pole

Kualifikasi Moto2 Malaysia 2025 adalah tentang Daniel Holgado, sang rookie yang meraih pole position ketiganya musim ini dengan memecahkan rekor lap Sepang.

Saat itu, di posisi kelima, semua mata tertuju pada pembalap rookie Aspar tersebut, yang menemukan lintasan yang bersih dan, saat bendera finis dikibarkan, mencetak rekor lap baru 2 menit 02,858 detik.

Barry Baltus justru melakukan hal sebaliknya, mencetak lap cepat di awal, yang juga rekor baru Sepang saat itu, dan bertahan hingga Holgado mencatat waktunya, meninggalkan pembalap Fantic Racing tersebut di posisi kedua, 0,562 detik lebih lambat.

Sesi FP2 pagi dipimpin oleh Jake Dixon, dengan upaya lain yang memecahkan rekor untuk saat itu, tetapi pembalap Elf Marc VDS itu sekali lagi melihat rekor akhir jatuh ke tangan pembalap lain. Pembalap Inggris itu yakin dengan kecepatan balapannya, Boscoscuro teratas di belakang duo Kalex.

Albert Arenas berada di posisi teratas sepanjang akhir pekan dan mempertahankan momentumnya untuk finis di posisi keempat bagi Gresini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Daniel Munoz, yang kembali menggantikan Deniz Munoz di Red Bull KTM Ajo, mengamankan posisi langsung ke Q2 dan lolos kualifikasi di posisi kelima.

David Alonso membaik sebelum rekan setimnya di Aspar, menggeser satu posisi saat Holgado membentur tiang, di urutan keenam.

Manuel Gonzalez finis di posisi teratas pada hari Jumat, dan memulai sesi dengan sedikit kontak antara dirinya dan Diogo Moreira, dengan keduanya saling bertukar posisi secara agresif.

Setelah memberikan perlawanan sengit, sang pemimpin klasemen, yang kini hanya unggul dua poin, kembali fokus untuk naik ke posisi ketujuh, sementara Moreira, yang start dari pole position di Australia, akan berada jauh di belakang di grid, di posisi ke-16 untuk Italtrans.

Aron Canet berada di posisi kedelapan dengan motor Fantic kedua, di depan Tony Arbolino di posisi kesembilan untuk Blu Cru Pramac Yamaha, sementara Alex Escrig memacu motor Forward-nya sampai batas maksimal untuk melengkapi 10 besar dan menjadi pembalap teratas dari Q1, mengungguli Joe Roberts di posisi ke-11 yang juga melaju dari babak pertama dengan lengan kiri yang bengkak.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim Laptime/Gap 1 Daniel Holgado SPA CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) 2m 02.858s 2 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +0.562s 3 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.591s 4 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.625s 5 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.723s 6 David Alonso COL CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +0.728s 7 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.747s 8 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.767s 9 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.851s 10 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.993s 11 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.046s 12 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.072s 13 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.122s 14 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.177s 15 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +1.221s 16 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.316s 17 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.442s 18 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.743s Q1 19 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) 2m 04.000s 20 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) 2m 04.027s 21 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) 2m 04.050s 22 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) 2m 04.211s 23 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) 2m 04.245s 24 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 2m 04.409s 25 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2m 04.568s 26 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 2m 04.950s 27 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2m 05.626s 28 Harrison Voight AUS QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) 2m 06.548s 29 Azroy Anuar MAL Petronas MIE Racing RW 2m 07.187s 30 Helmi Azman MAL Petronas MIE Racing RW 2m 08.330s

Navarro berhasil naik ke puncak Q1 pada putaran terakhir.

Ivan Ortola tercepat kedua, tetapi akan mendapatkan penalti grid tiga posisi setelah finis di posisi ke-18 setelah mengalahkan Celestino Vietti di FP2. Keduanya berselisih di gravel, yang memperdebatkan hasil tersebut untuk menutup sesi tersebut.

Pebalap yang terjatuh, Adrian Huertas (ke-17), dan Roberts, adalah pebalap lain yang lolos kualifikasi.

Ayumu Sasaki sebelumnya berada di posisi progresi, tetapi kembali setelah putaran terakhirnya, lalu terdorong keluar lagi menuju posisi kelima, untuk posisi ke-19 di grid.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pebalap yang terjatuh di sesi FP2 sebelumnya, Alonso Lopez, juga tidak lolos, finis di posisi ke-20 untuk tim SpeedRS, tepat di depan rekan setimnya, Vietti, yang memenangkan putaran ini musim lalu.

Pemenang putaran terakhir di Australia, Senna Agius, yang finis di posisi kesembilan di Q1, juga mengalami kesulitan dengan finis di posisi ke-23 di grid di Sepang.

Dua posisi di bawah Agius ada Mario Suryo Aji yang tampak kesulitan untuk lolos dari babak Q1 di Sepang.

Ada dua pembalap di belakangnya di grid, dengan Wildcard Malaysia untuk putaran Sepang Azroy Anuar dan Helmi Azman bergabung di grid untuk hari Minggu, keduanya balapan dengan Petronas MIE Racing RW.

Article continues below ADVERTISEMENT