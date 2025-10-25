Moto2 Malaysia 2025: Holgado Pecahkan Rekor Trek untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Malaysia 2025 dari Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.
Kualifikasi Moto2 Malaysia 2025 adalah tentang Daniel Holgado, sang rookie yang meraih pole position ketiganya musim ini dengan memecahkan rekor lap Sepang.
Saat itu, di posisi kelima, semua mata tertuju pada pembalap rookie Aspar tersebut, yang menemukan lintasan yang bersih dan, saat bendera finis dikibarkan, mencetak rekor lap baru 2 menit 02,858 detik.
Barry Baltus justru melakukan hal sebaliknya, mencetak lap cepat di awal, yang juga rekor baru Sepang saat itu, dan bertahan hingga Holgado mencatat waktunya, meninggalkan pembalap Fantic Racing tersebut di posisi kedua, 0,562 detik lebih lambat.
Sesi FP2 pagi dipimpin oleh Jake Dixon, dengan upaya lain yang memecahkan rekor untuk saat itu, tetapi pembalap Elf Marc VDS itu sekali lagi melihat rekor akhir jatuh ke tangan pembalap lain. Pembalap Inggris itu yakin dengan kecepatan balapannya, Boscoscuro teratas di belakang duo Kalex.
Albert Arenas berada di posisi teratas sepanjang akhir pekan dan mempertahankan momentumnya untuk finis di posisi keempat bagi Gresini.
Daniel Munoz, yang kembali menggantikan Deniz Munoz di Red Bull KTM Ajo, mengamankan posisi langsung ke Q2 dan lolos kualifikasi di posisi kelima.
David Alonso membaik sebelum rekan setimnya di Aspar, menggeser satu posisi saat Holgado membentur tiang, di urutan keenam.
Manuel Gonzalez finis di posisi teratas pada hari Jumat, dan memulai sesi dengan sedikit kontak antara dirinya dan Diogo Moreira, dengan keduanya saling bertukar posisi secara agresif.
Setelah memberikan perlawanan sengit, sang pemimpin klasemen, yang kini hanya unggul dua poin, kembali fokus untuk naik ke posisi ketujuh, sementara Moreira, yang start dari pole position di Australia, akan berada jauh di belakang di grid, di posisi ke-16 untuk Italtrans.
Aron Canet berada di posisi kedelapan dengan motor Fantic kedua, di depan Tony Arbolino di posisi kesembilan untuk Blu Cru Pramac Yamaha, sementara Alex Escrig memacu motor Forward-nya sampai batas maksimal untuk melengkapi 10 besar dan menjadi pembalap teratas dari Q1, mengungguli Joe Roberts di posisi ke-11 yang juga melaju dari babak pertama dengan lengan kiri yang bengkak.
Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|2m 02.858s
|2
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.562s
|3
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.591s
|4
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.625s
|5
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.723s
|6
|David Alonso
|COL
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+0.728s
|7
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.747s
|8
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.767s
|9
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.851s
|10
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.993s
|11
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.046s
|12
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.072s
|13
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.122s
|14
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.177s
|15
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+1.221s
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.316s
|17
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.442s
|18
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.743s
|Q1
|19
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|2m 04.000s
|20
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|2m 04.027s
|21
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|2m 04.050s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|2m 04.211s
|23
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|2m 04.245s
|24
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|2m 04.409s
|25
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|2m 04.568s
|26
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|2m 04.950s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|2m 05.626s
|28
|Harrison Voight
|AUS
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|2m 06.548s
|29
|Azroy Anuar
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|2m 07.187s
|30
|Helmi Azman
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|2m 08.330s
Navarro berhasil naik ke puncak Q1 pada putaran terakhir.
Ivan Ortola tercepat kedua, tetapi akan mendapatkan penalti grid tiga posisi setelah finis di posisi ke-18 setelah mengalahkan Celestino Vietti di FP2. Keduanya berselisih di gravel, yang memperdebatkan hasil tersebut untuk menutup sesi tersebut.
Pebalap yang terjatuh, Adrian Huertas (ke-17), dan Roberts, adalah pebalap lain yang lolos kualifikasi.
Ayumu Sasaki sebelumnya berada di posisi progresi, tetapi kembali setelah putaran terakhirnya, lalu terdorong keluar lagi menuju posisi kelima, untuk posisi ke-19 di grid.
Pebalap yang terjatuh di sesi FP2 sebelumnya, Alonso Lopez, juga tidak lolos, finis di posisi ke-20 untuk tim SpeedRS, tepat di depan rekan setimnya, Vietti, yang memenangkan putaran ini musim lalu.
Pemenang putaran terakhir di Australia, Senna Agius, yang finis di posisi kesembilan di Q1, juga mengalami kesulitan dengan finis di posisi ke-23 di grid di Sepang.
Dua posisi di bawah Agius ada Mario Suryo Aji yang tampak kesulitan untuk lolos dari babak Q1 di Sepang.
Ada dua pembalap di belakangnya di grid, dengan Wildcard Malaysia untuk putaran Sepang Azroy Anuar dan Helmi Azman bergabung di grid untuk hari Minggu, keduanya balapan dengan Petronas MIE Racing RW.