Moto2 Malaysia 2025: Holgado Pecahkan Rekor Trek untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Malaysia 2025 dari Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Daniel Holgado, 2025, Moto2, Malaysian GP, Pole Position
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Malaysian GP, Pole Position
© Gold & Goose

Kualifikasi Moto2 Malaysia 2025 adalah tentang Daniel Holgado, sang rookie yang meraih pole position ketiganya musim ini dengan memecahkan rekor lap Sepang.

Saat itu, di posisi kelima, semua mata tertuju pada pembalap rookie Aspar tersebut, yang menemukan lintasan yang bersih dan, saat bendera finis dikibarkan, mencetak rekor lap baru 2 menit 02,858 detik.

Barry Baltus justru melakukan hal sebaliknya, mencetak lap cepat di awal, yang juga rekor baru Sepang saat itu, dan bertahan hingga Holgado mencatat waktunya, meninggalkan pembalap Fantic Racing tersebut di posisi kedua, 0,562 detik lebih lambat.

Sesi FP2 pagi dipimpin oleh Jake Dixon, dengan upaya lain yang memecahkan rekor untuk saat itu, tetapi pembalap Elf Marc VDS itu sekali lagi melihat rekor akhir jatuh ke tangan pembalap lain. Pembalap Inggris itu yakin dengan kecepatan balapannya, Boscoscuro teratas di belakang duo Kalex.

Albert Arenas berada di posisi teratas sepanjang akhir pekan dan mempertahankan momentumnya untuk finis di posisi keempat bagi Gresini.

Daniel Munoz, yang kembali menggantikan Deniz Munoz di Red Bull KTM Ajo, mengamankan posisi langsung ke Q2 dan lolos kualifikasi di posisi kelima.

David Alonso membaik sebelum rekan setimnya di Aspar, menggeser satu posisi saat Holgado membentur tiang, di urutan keenam.

Manuel Gonzalez finis di posisi teratas pada hari Jumat, dan memulai sesi dengan sedikit kontak antara dirinya dan Diogo Moreira, dengan keduanya saling bertukar posisi secara agresif. 

Setelah memberikan perlawanan sengit, sang pemimpin klasemen, yang kini hanya unggul dua poin, kembali fokus untuk naik ke posisi ketujuh, sementara Moreira, yang start dari pole position di Australia, akan berada jauh di belakang di grid, di posisi ke-16 untuk Italtrans.

Aron Canet berada di posisi kedelapan dengan motor Fantic kedua, di depan Tony Arbolino di posisi kesembilan untuk Blu Cru Pramac Yamaha, sementara Alex Escrig memacu motor Forward-nya sampai batas maksimal untuk melengkapi 10 besar dan menjadi pembalap teratas dari Q1, mengungguli Joe Roberts di posisi ke-11 yang juga melaju dari babak pertama dengan lengan kiri yang bengkak.

Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)2m 02.858s
2Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.562s
3Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.591s
4Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.625s
5Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.723s
6David AlonsoCOLCFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)+0.728s
7Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.747s
8Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.767s
9Tony ArbolinoITABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.851s
10Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.993s
11Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.046s
12Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.072s
13Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.122s
14Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.177s
15Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+1.221s
16Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.316s
17Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.442s
18Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.743s
Q1
19Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)2m 04.000s
20Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)2m 04.027s
21Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)2m 04.050s
22Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)2m 04.211s
23Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)2m 04.245s
24Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)2m 04.409s
25Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)2m 04.568s
26Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)2m 04.950s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)2m 05.626s
28Harrison VoightAUSQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)2m 06.548s
29Azroy AnuarMALPetronas MIE Racing RW2m 07.187s
30Helmi AzmanMALPetronas MIE Racing RW2m 08.330s

Navarro berhasil naik ke puncak Q1 pada putaran terakhir.

Ivan Ortola tercepat kedua, tetapi akan mendapatkan penalti grid tiga posisi setelah finis di posisi ke-18 setelah mengalahkan Celestino Vietti di FP2. Keduanya berselisih di gravel, yang memperdebatkan hasil tersebut untuk menutup sesi tersebut.

Pebalap yang terjatuh, Adrian Huertas (ke-17), dan Roberts, adalah pebalap lain yang lolos kualifikasi.

Ayumu Sasaki sebelumnya berada di posisi progresi, tetapi kembali setelah putaran terakhirnya, lalu terdorong keluar lagi menuju posisi kelima, untuk posisi ke-19 di grid.

Pebalap yang terjatuh di sesi FP2 sebelumnya, Alonso Lopez, juga tidak lolos, finis di posisi ke-20 untuk tim SpeedRS, tepat di depan rekan setimnya, Vietti, yang memenangkan putaran ini musim lalu.

Pemenang putaran terakhir di Australia, Senna Agius, yang finis di posisi kesembilan di Q1, juga mengalami kesulitan dengan finis di posisi ke-23 di grid di Sepang.

Dua posisi di bawah Agius ada Mario Suryo Aji yang tampak kesulitan untuk lolos dari babak Q1 di Sepang.

Ada dua pembalap di belakangnya di grid, dengan Wildcard Malaysia untuk putaran Sepang Azroy Anuar dan Helmi Azman bergabung di grid untuk hari Minggu, keduanya balapan dengan Petronas MIE Racing RW.

