Moto2 Malaysia 2025: Dixon Menang, Moreira Ambil Alih Puncak Klasemen

Hasil Moto2 Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Moto2 Malaysia juga mengalami start ulang setelah kecelakaanyang dialami Joe Roberts, dan saat balapan dimulai lagi dengan 11 lap Jake Dixon mendominasi untuk kemenangan.

Kedua start menampilkan rookie Daniel Holgado yang melesat dari posisi pole, tetapi jaraknya dari posisi pertama tidak bertahan di putaran kedua, dengan Jake Dixon yang gigih mengambil alih di lap ketiga.

Sejak saat itu, pebalap Elf Marc VDS tak terhentikan di atas Boscoscuro, didorong oleh tekad untuk menang dengan helm khusus yang didedikasikan untuk kakeknya, dengan dedikasi emosional atas kemenangannya untuk kakeknya dan para pebalap Moto3 yang gugur di balapan sebelumnya.

Itu adalah kemenangan ketiga Dixon musim ini, tetapi yang pertama sejak Texas, dan pebalap Inggris itu telah membangun keunggulan yang cukup untuk memperkecil jarak di lap terakhir, masih unggul dengan selisih 2,035 detik.

Pertarungan menarik terjadi untuk posisi kedua, dengan momen-momen penting bagi David Alonso dan Barry Baltus yang keluar dari jok Kalex mereka, pendekatan yang lebih hati-hati di tengah cuaca panas - saat balapan diundur ke akhir hari - dengan Alonso dan Baltus meninggalkan Holgado.

Pertarungan terus berlanjut dengan Alonso mengungguli Baltus untuk podium kedua beruntun dari fase flyaway, tapi Alonso - yang datang ke Moto2 setelah mendominasi Moto3 musim lalu - mengakui ia kesulitan berkonsentrasi dan masuk ke mode balapan karena minimnya kabar dari mantan rekan-rekannya di kelas ringan.

Holgado finis di posisi keempat, tepat di depan drama perebutan gelar juara.

Manuel Gonzalez memulai balapan dari grid yang lebih baik dan langsung menjadi sorotan di grup terdepan yang memburu podium setelah keunggulan gelarnya turun menjadi hanya dua poin di Australia. Di belakangnya, Diogo Moreira harus berjuang maju dari posisi ke-16 dua kali, dan berhasil menembus posisi sepuluh besar setelah hanya satu putaran di kedua balapan tersebut.

Setelah tertahan di posisi kesembilan, pembalap Brasil itu memperkecil ketertinggalan dan menyalip Alex Escrig, menandakan ia akan naik ke posisi belakang grup terdepan. Albert Arenas kemudian memberikan perlawanan, tetapi Moreira segera berada di posisi keenam, sementara Gonzalez melebar dan kesulitan mendapatkan grip, sehingga ia kini berada di posisi kelima.

Momen krusial perebutan gelar juara terjadi di akhir putaran kedua terakhir ketika pebalap Dynavolt itu melebar di tikungan terakhir di bagian trek yang kotor, dan akhirnya tersungkur di lantai saat Moreira melesat melewati rivalnya yang terjatuh.

Moreira finis di posisi kelima, sementara Gonzalez yang putus asa kembali ke posisi start, finis di posisi ke-25. Membuat keunggulan poin berpindah tangan - untuk pertama kalinya sejak Thailand - ke Moreira dengan keunggulan sembilan poin.

Arenas finis di posisi keenam untuk Italjet Gresini, di depan Daniel Munoz yang beruntung.

Munoz melanjutkan tugas penggantinya di Red Bull KTM Ajo, di mana Deniz Oncu masih absen, tetapi mengalami start terburuk karena masalah di jalur pit. Ia tidak menyadari bahwa pada lap pemanasan ia dikenai penalti double long lap.

Pembalap Spanyol itu start dan menabrak Darryn Binder, mengakhiri peluangnya, tepat sebelum start pertama dikibarkan bendera merah untuk memulihkan kembali motor Joe Roberts. 

Race Direction kemudian menyatakan bahwa penaltinya tidak berlaku untuk restart, dan ia juga tidak dikenai penalti atas insiden dengan Binder, sehingga ia bebas untuk balapan hingga posisi ketujuh.

Escrig mempertahankan kecepatannya yang mengesankan dengan motor Forward di Sepang pada balapan, membawanya finis di posisi kedelapan, di depan Collin Veijer dengan sepeda Red Bull kedua di posisi kesembilan dan Tony Arbolino dengan finis sepuluh besar untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Grand Prix

PosRiderNatTeamTime
1Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)11 Laps
2David AlonsoCOLCFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)+2.035s
3Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+2.745s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)+4.358s
5Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+5.672s
6Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+6.699s
7Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+7.699s
8Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+7.704s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+10.070s
10Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+11.726s
11Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+12.823s
12Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+13.512s
13Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+14.548s
14Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+14.817s
15Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+14.973s
16Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+15.052s
17Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+16.448s
18Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+16.618s
19Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+22.708s
20Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+23.091s
21Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+23.862s
22Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+24.069s
23Helmi AzmanMALPetronas MIE Racing RW+38.792s
24Azroy AnuarMALPetronas MIE Racing RW+38.945s
25Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+43.705s
26Harrison VoightAUSQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+45.177s
27Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)DNF
28Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)DNF
29Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)DNF
30Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)DNF

Celestino Vietti memulai balapan dari posisi ke-20 setelah gagal lolos dari Q1. Pemenang musim lalu ini memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, menyalip dengan keras namun cukup jauh hingga finis ke-11 saat bendera finis.

Izan Guevara berhasil mengatasi penalti grid-nya dengan finis di posisi ke-12 dengan motor Pramac kedua.

Ivan Ortola juga mendapatkan penalti grid. Saat meninjau balapan, terlihat bahwa Celestino Vietti hanya menabrak motor QJ Motor saat melaju pelan di jalur balap, menempatkan keduanya di grid yang sama. Pembalap Spanyol itu berada di posisi ke-21, satu posisi di belakang motor SpeedRS, dan finis di posisi ke-13.

Poin terakhir yang ditawarkan di Sepang jatuh kepada Alonso Lopez di posisi ke-14 setelah ia terdorong keluar melintasi rumput saat bendera merah akibat masalah pada SpeedRS, sementara Aron Canet di posisi ke-15 dengan motor Fantic kedua.

Yuki Kunii memimpin pasukan Honda Team Asia Moto2 di posisi ke-20, dua tempat di depan Mario Aji yang tampak kesulitan mengulangi penampilan kuat Phillip Island di Sepang.

