RESMI: Veda Ega Pratama Naik ke Moto3 dengan Honda Team Asia

Promosi Veda Ega Pratama ke Moto3 diumumkan oleh Honda Team Asia.

Veda Ega Pratama, Red Bull Rookies Cup Runner-Up 2025
Veda Ega Pratama, Red Bull Rookies Cup Runner-Up 2025

Honda Team Asia mengumumkan line-up empt pembalapnya untuk musim 2026 dengan Veda Ega Pratama menuju musim debutnya di Grand Prix.

Veda akan membentuk line-up sesama rookie Moto3 dengan Honda Team Asia mengumumkan pembalap Jepang Zen Mitani sebagai rekan satu timnya.

“Saya sangat, sangat senang dan bangga bahwa saya akan balapan di Kejuaraan Dunia Moto3 pada tahun 2026 dengan Honda Team Asia. Ini sangat istimewa bagi saya karena ini telah menjadi impian saya sejak saya masih kecil untuk menjadi pembalap kejuaraan dunia,” kata Veda dalam press release yang diterima oleh Crash.net.

“Saya tahu ini akan menjadi tantangan besar karena saya akan bersaing dengan pembalap terbaik di dunia, tetapi saya siap untuk bekerja keras dan belajar sebanyak yang saya bisa. Saya ingin beradaptasi dengan cepat pada kategori baru, mengenal tim, dan mulai bekerja sama. Saya tidak sabar untuk memulai babak baru ini.”

Mitani dan Pratama adalah yang terbaru dalam daftar rookie yang akan pindah ke Kejuaraan Dunia Moto3 musim depan.

Mereka akan bersaing melawan Rico Salmela dan Brian Uriarte telah diumumkan masing-masing di tim Tech3 dan Ajo KTM, sementara Hakim Danish melangkah ke Kejuaraan Dunia dengan tim MSi setelah memulai debutnya di GP Malaysia akhir pekan lalu.

Furosato reuni dengan Aji

Untuk Moto2, Honda Team Asia mengumumkan promosi Taiyo Furosato yang akan kembali menjadi rekan satu tim Mario Suryo Aji.

Ini adalah opsi yang dimiliki Furosato di masa lalu, tetapi ia memilih untuk bertahan di Moto3 dalam upaya mencari kemenangan pertamanya di kelas ringan. 

Setelah mencapainya di Malaysia akhir pekan lalu, Taiyo pun mengamankan promosi ke kelas menengah.

Furusato akan menggantikan rekan senegaranya, Yuki Kunii, dalam upaya Moto2 Honda Team Asia, Kunii telah kembali ke paddock Grand Prix tahun ini (setelah karir Moto3 yang mengecewakan di masa lalu) setelah memenangkan gelarnya di kampanye Kejuaraan Balap Jalan Asia ASB1000  pada tahun 2024, tetapi sejauh ini tidak dapat mencetak satu poin.

In this article

RESMI: Veda Ega Pratama Naik ke Moto3 dengan Honda Team Asia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Yamaha V4 ‘Tidak Kerahkan Tenaga Penuh’ untuk GP Valencia
1h ago
Augusto Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
RESMI: Bulega Gantikan Marc Marquez untuk Sisa Musim 2025
2h ago
Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez
MotoGP News
Ducati Kembali Dominan di Sepang, Dall’Igna Tetap Waspada
2h ago
Bagnaia, Ducati, 2025 Malaysian MotoGP Sprint race
Moto2 News
RESMI: Veda Ega Pratama Naik ke Moto3 dengan Honda Team Asia
3h ago
Veda Ega Pratama, Red Bull Rookies Cup Runner-Up 2025
F1 News
Musim Pertama Hamilton di Ferrari 'Tidak Terlihat Seburuk Itu'
21h ago
Lewis Hamilton

More News

MotoGP News
Jorge Martin Berusaha Sekuat Tenaga untuk Comeback di Valencia
22h ago
Jorge Martin
Moto3 News
Paolo Simoncelli Ungkap Rencana Merekrut Noah Dettwiler untuk 2026
30/10/25
Noah Dettwiler, Stefano Nepa, 2025 Moto3 Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Aldeguer Pulang untuk Memulihkan Diri usai Kecelakaan GP Malaysia
30/10/25
Fermin Aldeguer, crash, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Proyek MotoGP Terancam saat Bajaj Bersiap untuk Perombakan KTM
30/10/25
Enea Bastianini, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Feature
Kesimpulan F1 GP Mexico City 2025: Piastri Terpuruk di Momen Krusial
29/10/25
Piastri's F1 form slump continued in Mexico