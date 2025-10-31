RESMI: Veda Ega Pratama Naik ke Moto3 dengan Honda Team Asia

Honda Team Asia mengumumkan line-up empt pembalapnya untuk musim 2026 dengan Veda Ega Pratama menuju musim debutnya di Grand Prix.

Veda akan membentuk line-up sesama rookie Moto3 dengan Honda Team Asia mengumumkan pembalap Jepang Zen Mitani sebagai rekan satu timnya.

“Saya sangat, sangat senang dan bangga bahwa saya akan balapan di Kejuaraan Dunia Moto3 pada tahun 2026 dengan Honda Team Asia. Ini sangat istimewa bagi saya karena ini telah menjadi impian saya sejak saya masih kecil untuk menjadi pembalap kejuaraan dunia,” kata Veda dalam press release yang diterima oleh Crash.net.

“Saya tahu ini akan menjadi tantangan besar karena saya akan bersaing dengan pembalap terbaik di dunia, tetapi saya siap untuk bekerja keras dan belajar sebanyak yang saya bisa. Saya ingin beradaptasi dengan cepat pada kategori baru, mengenal tim, dan mulai bekerja sama. Saya tidak sabar untuk memulai babak baru ini.”

Mitani dan Pratama adalah yang terbaru dalam daftar rookie yang akan pindah ke Kejuaraan Dunia Moto3 musim depan.

Mereka akan bersaing melawan Rico Salmela dan Brian Uriarte telah diumumkan masing-masing di tim Tech3 dan Ajo KTM, sementara Hakim Danish melangkah ke Kejuaraan Dunia dengan tim MSi setelah memulai debutnya di GP Malaysia akhir pekan lalu.

Furosato reuni dengan Aji

Untuk Moto2, Honda Team Asia mengumumkan promosi Taiyo Furosato yang akan kembali menjadi rekan satu tim Mario Suryo Aji.

Ini adalah opsi yang dimiliki Furosato di masa lalu, tetapi ia memilih untuk bertahan di Moto3 dalam upaya mencari kemenangan pertamanya di kelas ringan.

Setelah mencapainya di Malaysia akhir pekan lalu, Taiyo pun mengamankan promosi ke kelas menengah.

Furusato akan menggantikan rekan senegaranya, Yuki Kunii, dalam upaya Moto2 Honda Team Asia, Kunii telah kembali ke paddock Grand Prix tahun ini (setelah karir Moto3 yang mengecewakan di masa lalu) setelah memenangkan gelarnya di kampanye Kejuaraan Balap Jalan Asia ASB1000 pada tahun 2024, tetapi sejauh ini tidak dapat mencetak satu poin.