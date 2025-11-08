Moto2 Portugal 2025: Moreira Perkuat Asa Gelar dengan Pole
Hasil Kualifikasi Moto2 Portugal 2025 di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Diogo Moreira mengambil inisiatif awal dalam pertarungan gelar dengan meraih pole position untuk Moto2 Portugal 2025 di Portimao saat rivalnya di kejuaraan Manuel Gonzales hanya berada di posisi kedelapan.
Pembalap Italtrans itu sudah memegang start baris depan di posisi ketiga, tetapi sebuah putaran yang tampaknya tidak terlalu impresif justru menjadi hidup di sektor terakhir trek Algarve, melambungkan motor #10 tersebut ke pole position dengan rekor lap baru 1 menit 41,168 detik.
Posisi pole ketujuh pembalap Brasil ini musim ini, menyamai rekor Gonzalez di hari Sabtu, dan ia mencatatkan waktu tersebut dengan David Alonso di depan sebagai penanda.
Pembalap Kalex ini mengambil alih posisi teratas dari pemimpin sesi yang telah lama menjabat, Jake Dixon, dengan catatan waktu yang juga lebih rendah dari rekor terakhir yang dicetak sebelumnya oleh Aron Canet.
Sebuah kecelakaan menjelang akhir sesi memperlambat laju pembalap Elf Marc VDS asal Inggris tersebut, yang terganggu oleh asap dari motor rekan setimnya, Filip Salac, sebelum menyalipnya.
Pada akhirnya, Dixon hanya terpaut 0,017 detik di posisi kedua. Baris depan dilengkapi oleh rookie Collin Veijer, yang sempat naik ke posisi kedua di akhir sesi, hanya tertinggal satu putaran rekor baru untuk Red Bull KTM Ajo.
Barry Baltus naik ke posisi keempat, pembalap Fantic teratas di depan rekan setimnya, Aron Canet. Canet yang tertinggal di akhir balapan, membuatnya berada di posisi kelima.
Daniel Holgado meraih pole position pada balapan terakhir di Sepang. Pembalap terakhir yang naik setelah bendera finis, kali ini, naik dari posisi ketujuh ke posisi keenam.
Daniel Munoz adalah pembalap terbaik yang lolos dari Q1. Motor pengganti tersebut membuat kedua motor Red Bull KTM Ajo masuk tujuh besar, menggantikan Deniz Oncu yang absen lama.
Tertinggal sembilan poin, kualifikasi menjadi krusial bagi Manuel Gonzalez, yang meraih pole position di Portugal pada 2024, setelah sebelumnya turun ke posisi keenam menjelang flying lap terakhir.
Pembalap IntactGP itu mendapat sektor merah pada percobaan terakhirnya - yang kini berada di posisi kedelapan - tetapi harapannya memperbaiki waktu pupus setelah kecelakaan Aron Canet yang berada tepat di depannya.
Celestino Vietti berada di posisi kesembilan tercepat dan pembalap SpeedRS, di depan David Alonso, yang melengkapi sepuluh besar untuk Aspar.
Moto2 Portugal 2025 - Portimao - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 41.168s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.017s
|3
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.149s
|4
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.169s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.187s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.236s
|7
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.273s
|8
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.331s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.387s
|10
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.435s
|11
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.446s
|12
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.513s
|13
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.550s
|14
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.581s
|15
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.584s
|16
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|0.779s
|17
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.961s
|18
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.995s
|Q1
|19
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 42.022s
|20
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 42.115s
|21
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|1m 42.161s
|22
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 42.198s
|23
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|1m 42.397s
|24
|Sergio Garcia
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|1m 42.425s
|25
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 42.482s
|26
|Eric Fernandez
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|1m 43.030s
|27
|Xabi Zurutuza
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 43.536s
|28
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 44.094s
|29
|Alessandro Morosi
|ITA
|Fantic Racing Eagle-1(Kalex)
|1m 44.383s
Sesi FP2 basah sebelumnya hanya menampilkan sedikit motor, dengan Alex Escrig tercepat, dan pembalap Spanyol itu meraih keuntungan setelah naik dari Q1, ke posisi kesebelas untuk Forward.
Alonso Lopez tercepat kedua belas, tetapi telah menerima penalti grid tiga posisi karena berkendara lambat pada hari Jumat.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji hanya mampu berada di posisi ke-22 untuk balapan setelah nyaris lolos ke Q2.