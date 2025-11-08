Moto2 Portugal 2025: Moreira Perkuat Asa Gelar dengan Pole

Hasil Kualifikasi Moto2 Portugal 2025 di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.

Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Portuguese GP, 2025
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Portuguese GP, 2025
Diogo Moreira mengambil inisiatif awal dalam pertarungan gelar dengan meraih pole position untuk Moto2 Portugal 2025 di Portimao saat rivalnya di kejuaraan Manuel Gonzales hanya berada di posisi kedelapan.

Pembalap Italtrans itu  sudah memegang start baris depan di posisi ketiga, tetapi sebuah putaran yang tampaknya tidak terlalu  impresif justru menjadi hidup di sektor terakhir trek Algarve, melambungkan motor #10 tersebut ke pole position dengan rekor lap baru 1 menit 41,168 detik.

Posisi pole ketujuh pembalap Brasil ini musim ini, menyamai rekor Gonzalez di hari Sabtu, dan ia mencatatkan waktu tersebut dengan David Alonso di depan sebagai penanda.

Pembalap Kalex ini mengambil alih posisi teratas dari pemimpin sesi yang telah lama menjabat, Jake Dixon, dengan catatan waktu yang juga lebih rendah dari rekor terakhir yang dicetak sebelumnya oleh Aron Canet. 

Sebuah kecelakaan menjelang akhir sesi memperlambat laju pembalap Elf Marc VDS asal Inggris tersebut, yang terganggu oleh asap dari motor rekan setimnya, Filip Salac, sebelum menyalipnya. 

Pada akhirnya, Dixon hanya terpaut 0,017 detik di posisi kedua. Baris depan dilengkapi oleh rookie Collin Veijer, yang sempat naik ke posisi kedua di akhir sesi, hanya tertinggal satu putaran rekor baru untuk Red Bull KTM Ajo.

Barry Baltus naik ke posisi keempat, pembalap Fantic teratas di depan rekan setimnya, Aron Canet. Canet yang tertinggal di akhir balapan, membuatnya berada di posisi kelima.

Daniel Holgado meraih pole position pada balapan terakhir di Sepang. Pembalap terakhir yang naik setelah bendera finis, kali ini, naik dari posisi ketujuh ke posisi keenam.

Daniel Munoz adalah pembalap terbaik yang lolos dari Q1. Motor pengganti tersebut membuat kedua motor Red Bull KTM Ajo masuk tujuh besar, menggantikan Deniz Oncu yang absen lama.

Tertinggal sembilan poin, kualifikasi menjadi krusial bagi Manuel Gonzalez, yang meraih pole position di Portugal pada 2024, setelah sebelumnya turun ke posisi keenam menjelang flying lap terakhir.

Pembalap IntactGP itu mendapat sektor merah pada percobaan terakhirnya - yang kini berada di posisi kedelapan - tetapi harapannya memperbaiki waktu pupus setelah kecelakaan Aron Canet yang berada tepat di depannya.

Celestino Vietti berada di posisi kesembilan tercepat dan pembalap SpeedRS, di depan David Alonso, yang melengkapi sepuluh besar untuk Aspar.

Moto2 Portugal 2025 - Portimao - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 41.168s
2Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.017s
3Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.149s
4Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.169s
5Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.187s
6Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.236s
7Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.273s
8Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.331s
9Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.387s
10David AlonsoCOLCFMOTO Inde  Aspar Team (Kalex)+0.435s
11Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.446s
12Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.513s
13Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.550s
14Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.581s
15Tony ArbolinoITABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.584s
16Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)0.779s
17Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.961s
18Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.995s
Q1
19Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 42.022s
20Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 42.115s
21Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m 42.161s
22Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 42.198s
23Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)1m 42.397s
24Sergio GarciaSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)1m 42.425s
25Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 42.482s
26Eric FernandezSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m 43.030s
27Xabi ZurutuzaSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 43.536s
28Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 44.094s
29Alessandro MorosiITAFantic Racing Eagle-1(Kalex)1m 44.383s

Sesi FP2 basah sebelumnya hanya menampilkan sedikit motor, dengan Alex Escrig tercepat, dan pembalap Spanyol itu meraih keuntungan setelah naik dari Q1, ke posisi kesebelas untuk Forward.

Alonso Lopez tercepat kedua belas, tetapi telah menerima penalti grid tiga posisi karena berkendara lambat pada hari Jumat.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji hanya mampu berada di posisi ke-22 untuk balapan setelah nyaris lolos ke Q2.

