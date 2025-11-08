Moto2 Portugal 2025: Moreira Perkuat Asa Gelar dengan Pole

Diogo Moreira mengambil inisiatif awal dalam pertarungan gelar dengan meraih pole position untuk Moto2 Portugal 2025 di Portimao saat rivalnya di kejuaraan Manuel Gonzales hanya berada di posisi kedelapan.

Pembalap Italtrans itu sudah memegang start baris depan di posisi ketiga, tetapi sebuah putaran yang tampaknya tidak terlalu impresif justru menjadi hidup di sektor terakhir trek Algarve, melambungkan motor #10 tersebut ke pole position dengan rekor lap baru 1 menit 41,168 detik.

Posisi pole ketujuh pembalap Brasil ini musim ini, menyamai rekor Gonzalez di hari Sabtu, dan ia mencatatkan waktu tersebut dengan David Alonso di depan sebagai penanda.

Pembalap Kalex ini mengambil alih posisi teratas dari pemimpin sesi yang telah lama menjabat, Jake Dixon, dengan catatan waktu yang juga lebih rendah dari rekor terakhir yang dicetak sebelumnya oleh Aron Canet.

Sebuah kecelakaan menjelang akhir sesi memperlambat laju pembalap Elf Marc VDS asal Inggris tersebut, yang terganggu oleh asap dari motor rekan setimnya, Filip Salac, sebelum menyalipnya.

Pada akhirnya, Dixon hanya terpaut 0,017 detik di posisi kedua. Baris depan dilengkapi oleh rookie Collin Veijer, yang sempat naik ke posisi kedua di akhir sesi, hanya tertinggal satu putaran rekor baru untuk Red Bull KTM Ajo.

Barry Baltus naik ke posisi keempat, pembalap Fantic teratas di depan rekan setimnya, Aron Canet. Canet yang tertinggal di akhir balapan, membuatnya berada di posisi kelima.

Daniel Holgado meraih pole position pada balapan terakhir di Sepang. Pembalap terakhir yang naik setelah bendera finis, kali ini, naik dari posisi ketujuh ke posisi keenam.

Daniel Munoz adalah pembalap terbaik yang lolos dari Q1. Motor pengganti tersebut membuat kedua motor Red Bull KTM Ajo masuk tujuh besar, menggantikan Deniz Oncu yang absen lama.

Tertinggal sembilan poin, kualifikasi menjadi krusial bagi Manuel Gonzalez, yang meraih pole position di Portugal pada 2024, setelah sebelumnya turun ke posisi keenam menjelang flying lap terakhir.

Pembalap IntactGP itu mendapat sektor merah pada percobaan terakhirnya - yang kini berada di posisi kedelapan - tetapi harapannya memperbaiki waktu pupus setelah kecelakaan Aron Canet yang berada tepat di depannya.

Celestino Vietti berada di posisi kesembilan tercepat dan pembalap SpeedRS, di depan David Alonso, yang melengkapi sepuluh besar untuk Aspar.

Moto2 Portugal 2025 - Portimao - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 41.168s 2 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.017s 3 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.149s 4 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +0.169s 5 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.187s 6 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.236s 7 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.273s 8 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.331s 9 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.387s 10 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.435s 11 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.446s 12 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.513s 13 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.550s 14 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.581s 15 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.584s 16 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 0.779s 17 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.961s 18 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.995s Q1 19 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 42.022s 20 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 42.115s 21 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) 1m 42.161s 22 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 42.198s 23 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) 1m 42.397s 24 Sergio Garcia SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 1m 42.425s 25 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 42.482s 26 Eric Fernandez SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) 1m 43.030s 27 Xabi Zurutuza SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 43.536s 28 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 44.094s 29 Alessandro Morosi ITA Fantic Racing Eagle-1(Kalex) 1m 44.383s

Sesi FP2 basah sebelumnya hanya menampilkan sedikit motor, dengan Alex Escrig tercepat, dan pembalap Spanyol itu meraih keuntungan setelah naik dari Q1, ke posisi kesebelas untuk Forward.

Alonso Lopez tercepat kedua belas, tetapi telah menerima penalti grid tiga posisi karena berkendara lambat pada hari Jumat.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji hanya mampu berada di posisi ke-22 untuk balapan setelah nyaris lolos ke Q2.