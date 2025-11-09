Moto2 Portugal 2025: Moreira Dekati Gelar Usai Kemenangan Portimao

Diogo Moreira menempatkan salah satu tangannya di trofi juara dunia setelah meraih kemenangan di Moto2 Portugal di Portimao, putaran kedua terakhir di musim 2025.

Memulai dari posisi pole, Moreira mengejar pemimpin balapan jangka panjang Collin Veijer untuk menang dan menambah keunggulannya di klasemen menjadi 24 poin menjelang putaran final penentuan di Valencia.

Moreira kehilangan posisinya dari Veijer, yang menjadi rookie teratas dengan start dari posisi ketiga, pada lap keempat. Selanjutnya, pembalap Red Bull KTM Ajo itu memperlebar jaraknya.

Berkendara dengan mulus dan dengan ban yang aman, pembalap Brasil itu kembali ke depan pada putaran kesembilan belas.

Dengan hanya tiga putaran tersisa, pembalap Red Bull KTM itu bertahan dan memberi #10 kesempatan balapan di beberapa putaran terakhir, dengan kemenangan pertama di musim rookie-nya yang terlalu besar untuk dilepaskan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Moreira bertahan di garis finis, tetapi hanya unggul 0,090 detik dari Veijer yang meraih podium Moto2 pertamanya.

David Alonso dari Aspar berhasil keluar dari persaingan ketat di belakang untuk mengamankan posisi ketiga selama sebagian besar balapan.

Namun, Aron Canet, pemenang balapan tahun 2024 di trek Algarve, yang kembali bangkit, mendapatkan momentum untuk finis di posisi keempat untuk Fantic Racing.

Persaingan sengit mereka membuat Barry Baltus, yang sebelumnya harus bekerja keras, harus tampil setelah start yang lambat, finis di posisi kelima sendirian dengan Fantic Bike kedua.

Gonzalez terdesak setelah kualifikasi di posisi kedelapan, ia tidak punya pilihan selain terus melaju untuk mempertahankan asa meraih gelar juara.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah berjuang keras melewati Jake Dixon, ia sempat kehilangan posisi di posisi kelima, dan momen krusial membuat pembalap Liqui Moly Intact GP itu kehilangan posisi. Ia melebar di akhir balapan karena bannya mulai aus, sehingga pembalap Spanyol itu finis di posisi keenam.

Daniel Holgado, yang menang di Portugal pada tahun 2024 saat masih menjadi pebalap Moto3, tidak mampu menyamai performanya di kelas yang lebih tinggi. Ia finis di urutan ketujuh, dan berhasil naik satu kelas setelah Dixon terjatuh saat mendekati Gonzalez di akhir balapan.

Albert Arenas hampir satu detik di belakang di posisi kedelapan untuk Gresini, tepat di depan Senna Agius, yang berhasil mengejar di akhir balapan tetapi tidak pernah cukup dekat untuk membantu rekan setimnya Gonzalez, finis di urutan kesembilan.

Izan Guevara juga menuju ke arah yang tepat, finis di sepuluh besar untuk Blu Cru Pramac Yamaha, pebalap Boscoscuro terbaik setelah Dixon terjatuh.

Moto2 Portugal 2025 - Portimao - Hasil Balapan Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 22 Laps 2 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.090s 3 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.492s 4 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.992s 5 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +5.214s 6 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +7.929s 7 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +8.376s 8 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +9.153s 9 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +9.707s 10 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +10.018s 11 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +15.042s 12 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +15.252s 13 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +16.556s 14 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +17.916s 15 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +18.789s 16 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +18.833s 17 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +20.034s 18 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +23.237s 19 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +30.461s 20 Sergio Garcia SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +32.180s 21 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +33.756s 22 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +38.772s 23 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +49.425s 24 Alessandro Morosi ITA Fantic Racing Eagle-1(Kalex) +1m 06.023s 25 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) DNF 26 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNF 27 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) DNF 28 Eric Fernandez SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) DNF 29 Xabi Zurutuza SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNF

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Daniel Munoz, yang menggantikan Deniz Oncu untuk jangka panjang di Red Bull KTM Ajo, turun ke posisi kesepuluh di grid setelah terkena penalti grid. Ia terlibat dalam pertarungan ketat dengan Alex Escrig hingga garis finis, mengalahkan pebalap Forward teratas tersebut untuk meraih posisi kesebelas.

Celestino Vietti mengawali balapan dengan baik dan menjadi penantang podium pertama di posisi keempat, tetapi langsung terpuruk, finis di posisi ke-13 untuk SpeedRS, pebalap terbaik mereka setelah Alonso Lopez gagal pulih dari penalti grid, dan finis di posisi ke-19.

Poin terakhir yang diperebutkan jatuh kepada pebalap QJ Motor - Frinsa - MSI, Ivan Ortola, dengan posisi ke-15 hingga garis finis, sementara Filip Salac berhasil menyalip Zonta van den Goorbergh untuk meraih poin terakhir.

Mario Aji tampil impresif untuk finis ke-21, tapi itu belum cukup untuk pulang dengan poin dari Portimao.

Kemenangan ini membuat Moreira semakin unggul, dengan gelar juara bertahan hingga putaran final di Valencia. Namun, dengan 281 poin, pembalap Brasil ini unggul 24 poin atas Gonzalez, dan hanya membutuhkan selisih dua poin di putaran final.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Gonzalez naik ke posisi kedua dengan 257 poin, sementara Barry Baltus berhasil mempertahankan posisi ketiga dengan 323 poin. Canet menyalip Dixon setelah DNF-nya ke posisi keempat dengan 226 poin. Performa keduanya membawa Fantic meraih gelar juara tim untuk tahun 2025.

Persaingan di antara para rookie juga ditentukan. Alonso (153 poin) finis di podium, tetapi Holgado (188 poin), yang berada satu peringkat lebih tinggi di posisi keenam, unggul 35 poin di balapan terakhir, memastikannya meraih gelar rookie.

