Moto2 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo

Hasil latihan Jumat dari Moto2 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.

Daniel Holgado, 2025, Moto2
Daniel Holgado, 2025, Moto2
© Gold & Goose

Setelah memastikan status Rookie of The Year, Daniel Holgado menunjukkan dia sama sekali tidak melambat dengan memimpin sesi Practice Moto2 Valencia 2025 yang ketat di Sirkuit Ricardo Tormo.

Holgado, yang baru pertama kali berkendara dengan ban Pirelli di Valencia, mencatatkan laptime 1 menit 32,408 detik sebelum akhirnya terjatuh.

Catatan waktu tersebut bertahan di puncak timesheets, dengan Jake Dixon hanya terpaut 0,123 detik lebih lambat pada akhir pekan Moto2 terakhirnya jelang kepindahan ke Superbike tahun depan.

Pembalap pengganti Daniel Munoz tampil konsisten, tetap berada di posisi ketiga dalam sesi yang sangat ketat, mencerminkan prestasinya di sesi FP1 sebelumnya.

Meski terjatuh dua kali, Izan Guevara menutup hari di posisi keempat untuk Blu Cru Pramac Yamaha, tepat di depan pemimpin Free Practice 1 Alex Escrig yang melanjutkan penampilan impresifnya dengan motor Forward di posisi lima lewat upaya terakhir yang solid.

Senna Agius juga menuju ke arah yang benar, naik ke posisi keenam, dengan Celestino Vietti di posisi ketujuh yang solid untuk tim SpeedRS.

Barry Baltus naik ke posisi kedelapan sebagai pebalap Fantic teratas, dengan Tony Arbolino naik dari posisi ke-20 ke posisi sepuluh besar di posisi kesembilan dengan motor Pramac kedua.

Yang terbaik dari duo ini dalam perburuan gelar adalah Manuel Gonzalez, yang mendapat tepuk tangan meriah atas posisi sepuluh besarnya saat kembali ke garasi Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Pebalap Spanyol itu, yang merupakan pemimpin klasemen hampir sepanjang musim, tertinggal 24 poin sehingga perlu menang dan berharap rivalnya Diogo Moreira berada di posisi ke-14 atau lebih rendah pada hari balapan.

Peluangnya jauh lebih besar dengan pindah langsung ke Q2 - karena Moreira hanya berada di posisi ke-19 dalam sesi tersebut sehingga perlu melewati Q1.

Tepat di bawah Moreira ada pembalap Indonesia Mario Suryo Aji yang terpaut 0,652 detik di posisi ke-20.

Moto2 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)1m 32.408s
2Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.123s
3Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.176s
4Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.228s
5Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.254s
6Senna AgiusAUSLiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.276s
7Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.345s
8Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.357s
9Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.374s
10Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.380s
11Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.414s
12Sergio GarciaSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.421s
13Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.437s
14Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.445s
15Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.449s
16Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.471s
17Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.581s
18Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.584s
19Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.633s
20Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+0.652s
21David AlonsoCOLCFMOTO Inde  Aspar Team (Kalex)+0.704s
22Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.016s
23Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.222s
24Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.245s
25Xabi ZurutuzaSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.503s
26Eric FernandezSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+?1.673s
27Hector GarzoSPARW NTS Idrofoglia (NTS)+1.825s
28Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)DNS
29Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)DNS

Upaya Moreira untuk naik ke Q2 akan menemui rintangan dengan beberapa pembalap papan atas juga harus melalui Q1. Sebut saja Aron Canet, Alonso Lopez, Albert Arenas, sampai David Alonso.

Sebelumnya pada hari itu, FP1 tertunda parah setelah serangkaian kecelakaan di Tikungan 6 yang membuat sesi sempat diberi bendera merah, dengan Guevara jadi yang pertama jatuh.

Tak lama kemudian, kecelakaan parah di sisi atas yang dialami Adrian Huertas membuat pebalap Italtrans itu harus ditandu keluar lintasan, sementara Ayumu Sasaki juga keluar lintasan di tempat yang sama sementara pebalap Spanyol itu masih berada di gravel.

Sasaki kembali ke garasinya di pit sebelum sesi berakhir, Huertas dinyatakan tidak fit untuk sisa akhir pekan setelah mengalami fraktur pada kedua radiusnya – dua lengan yang patah – akibat terjatuh. Sasaki juga dinyatakan tidak fit sebelum sesi kedua.

Saat balapan berlangsung, nama yang tak terduga muncul di posisi teratas dalam kondisi trek yang sulit, dengan Escrig di posisi teratas pada sesi pembukaan, dengan rekor lap yang saat itu masih dipegangnya.

Moto2 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 33.050s
2Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.139s
3Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.260s
4Sergio GarciaSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.301s
5Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.307s
6Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.328s
7Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.366s
8Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.389s
9Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.411s
10David AlonsoCOLCFMOTO Inde  Aspar Team (Kalex)+0.448s
11Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.499s
12Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.519s
13Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.526s
14Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.567s
15Senna AgiusAUSLiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.595s
16Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.675s
17Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.719s
18Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.731s
19Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.745s
20Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.201s
21Eric FernandezSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.325s
22Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.512s
23Xabi ZurutuzaSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.568s
24Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.789s
25Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.896s
26Hector GarzoSPARW NTS Idrofoglia (NTS)+:2.315s
27Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+2.816s
28Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)No Time
29Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)No Time

In this article

2020
Moto2
Circuit Ricardo Tormo Circuito de la Comunitat Valenciana
Moto2 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Tes Valencia "Tidak akan Mengubah Apapun" untuk Bagnaia
4m ago
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Itu Berbeda" - Alex Marquez Mencoba Aero Baru Ducati di Valencia
12m ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Pimpin Practice, Acosta Tetap Khawatir dengan Satu Masalah Besar KTM
19m ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Honda Tidak Persiapkan Ubahan Besar untuk Motor 2026 di Tes Valencia
42m ago
Alberto Puig, 2025 MotoGP Portuguese Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Quartararo Tidak Terlalu Senang dengan Hari Jumatnya di Valencia
53m ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP

More News

F1 News
Piastri Disarankan Pergi dari McLaren Jika Gagal Juara Dunia 2025
1h ago
Piastri has lost control in the F1 title race
F1 News
Kepemimpinan Chairman Ferrari Dipertanyakan usai Kritik Publik ke Pembalapnya
1h ago
Elkann publicly criticised his drivers
Moto2 Results
Moto2 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
1h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2
Moto3 Results
Moto3 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
4h ago
David Almansa, Moto3, 2025
MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
4h ago
Pedro Acosta, 2025 Valencia MotoGP