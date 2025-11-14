Moto2 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
Hasil latihan Jumat dari Moto2 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.
Setelah memastikan status Rookie of The Year, Daniel Holgado menunjukkan dia sama sekali tidak melambat dengan memimpin sesi Practice Moto2 Valencia 2025 yang ketat di Sirkuit Ricardo Tormo.
Holgado, yang baru pertama kali berkendara dengan ban Pirelli di Valencia, mencatatkan laptime 1 menit 32,408 detik sebelum akhirnya terjatuh.
Catatan waktu tersebut bertahan di puncak timesheets, dengan Jake Dixon hanya terpaut 0,123 detik lebih lambat pada akhir pekan Moto2 terakhirnya jelang kepindahan ke Superbike tahun depan.
Pembalap pengganti Daniel Munoz tampil konsisten, tetap berada di posisi ketiga dalam sesi yang sangat ketat, mencerminkan prestasinya di sesi FP1 sebelumnya.
Meski terjatuh dua kali, Izan Guevara menutup hari di posisi keempat untuk Blu Cru Pramac Yamaha, tepat di depan pemimpin Free Practice 1 Alex Escrig yang melanjutkan penampilan impresifnya dengan motor Forward di posisi lima lewat upaya terakhir yang solid.
Senna Agius juga menuju ke arah yang benar, naik ke posisi keenam, dengan Celestino Vietti di posisi ketujuh yang solid untuk tim SpeedRS.
Barry Baltus naik ke posisi kedelapan sebagai pebalap Fantic teratas, dengan Tony Arbolino naik dari posisi ke-20 ke posisi sepuluh besar di posisi kesembilan dengan motor Pramac kedua.
Yang terbaik dari duo ini dalam perburuan gelar adalah Manuel Gonzalez, yang mendapat tepuk tangan meriah atas posisi sepuluh besarnya saat kembali ke garasi Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Pebalap Spanyol itu, yang merupakan pemimpin klasemen hampir sepanjang musim, tertinggal 24 poin sehingga perlu menang dan berharap rivalnya Diogo Moreira berada di posisi ke-14 atau lebih rendah pada hari balapan.
Peluangnya jauh lebih besar dengan pindah langsung ke Q2 - karena Moreira hanya berada di posisi ke-19 dalam sesi tersebut sehingga perlu melewati Q1.
Tepat di bawah Moreira ada pembalap Indonesia Mario Suryo Aji yang terpaut 0,652 detik di posisi ke-20.
Moto2 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|1m 32.408s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.123s
|3
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.176s
|4
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.228s
|5
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.254s
|6
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.276s
|7
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.345s
|8
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.357s
|9
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.374s
|10
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.380s
|11
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.414s
|12
|Sergio Garcia
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.421s
|13
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.437s
|14
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.445s
|15
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.449s
|16
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.471s
|17
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.581s
|18
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.584s
|19
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.633s
|20
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+0.652s
|21
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.704s
|22
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.016s
|23
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.222s
|24
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.245s
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.503s
|26
|Eric Fernandez
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+?1.673s
|27
|Hector Garzo
|SPA
|RW NTS Idrofoglia (NTS)
|+1.825s
|28
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|DNS
|29
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|DNS
Upaya Moreira untuk naik ke Q2 akan menemui rintangan dengan beberapa pembalap papan atas juga harus melalui Q1. Sebut saja Aron Canet, Alonso Lopez, Albert Arenas, sampai David Alonso.
Sebelumnya pada hari itu, FP1 tertunda parah setelah serangkaian kecelakaan di Tikungan 6 yang membuat sesi sempat diberi bendera merah, dengan Guevara jadi yang pertama jatuh.
Tak lama kemudian, kecelakaan parah di sisi atas yang dialami Adrian Huertas membuat pebalap Italtrans itu harus ditandu keluar lintasan, sementara Ayumu Sasaki juga keluar lintasan di tempat yang sama sementara pebalap Spanyol itu masih berada di gravel.
Sasaki kembali ke garasinya di pit sebelum sesi berakhir, Huertas dinyatakan tidak fit untuk sisa akhir pekan setelah mengalami fraktur pada kedua radiusnya – dua lengan yang patah – akibat terjatuh. Sasaki juga dinyatakan tidak fit sebelum sesi kedua.
Saat balapan berlangsung, nama yang tak terduga muncul di posisi teratas dalam kondisi trek yang sulit, dengan Escrig di posisi teratas pada sesi pembukaan, dengan rekor lap yang saat itu masih dipegangnya.
Moto2 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 33.050s
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.139s
|3
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.260s
|4
|Sergio Garcia
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.301s
|5
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.307s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.328s
|7
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.366s
|8
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.389s
|9
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.411s
|10
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.448s
|11
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.499s
|12
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.519s
|13
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.526s
|14
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.567s
|15
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.595s
|16
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.675s
|17
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.719s
|18
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.731s
|19
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.745s
|20
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.201s
|21
|Eric Fernandez
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.325s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.512s
|23
|Xabi Zurutuza
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.568s
|24
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.789s
|25
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.896s
|26
|Hector Garzo
|SPA
|RW NTS Idrofoglia (NTS)
|+:2.315s
|27
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+2.816s
|28
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|No Time
|29
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|No Time