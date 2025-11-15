Moto2 Valencia 2025: Holgado Pole, Moreira Start Kesembilan

Hasil kualifikasi Moto2 Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.

Daniel Holgado, 2025, Moto2, Valencia GP, Pole Position, with Alex Escrig
Rookie Daniel Holgado mendominasi kualifikasi Moto2 Valencia 2025 dengan mencatatkan rekor lap, sementara itu dua protagonis gelar - Diogo Moreira dan Manuel Gonzales - kesulitan untuk mencatatkan laptime yang tercepat.

Holgado, Rookie of The Year, finis tercepat pada hari Jumat dan langsung kembali kencang, tetapi kali ini dia menghadapi pesaing untuk pole.

Ketika Izan Guevara dan Senna Agius mengklaim pole sementara, Holgado merespons dengan menurunkan catatan waktu terbaiknya sendiri, tanpa takut dibuntuti, untuk mencatatkan rekor lap baru 1 menit 31,715 detik.

Lapangan terbaik Guevara bertahan di posisi kedua, Boscoscuro teratas - sebuah kebangkitan besar setelah dua kali terjatuh di awal pekan, hanya 0,158 detik lebih lambat untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Posisi ketiga diraih Agius - lap yang melambungkan namanya di papan catatan waktu membuat pebalap Australia itu naik dari posisi ke-14 ke posisi pertama, hanya sedikit turun untuk melengkapi barisan terdepan, dan di depan rekan setimnya di Intact GP yang tengah memperebutkan gelar, Manu Gonzales.

Albert Arenas also pushed ahead  - the best of the riders to come up from Q1, the Gresini rider moved from 15th upwards ahead of Agius on track.

Gonzalez menghabiskan sebagian besar sesi di posisi ke-18. Pembalap Dynavolt itu sempat mengalami satu putaran yang seharusnya membuatnya berada di posisi keempat, namun dibatalkan karena melebihi batas lintasan tepat sebelum ia masuk pit. 

Kembalinya ia ke trek justru membuatnya sang pengejar gelar juara ke posisi kelima, sementara pemimpin klasemen Diogo Moreira merosot dari posisi awal ke posisi ke-16.

Meskipun unggul di grid, Gonzalez tetap menjadi beban berat baginya - ia harus menang, mengingat Moreira berada di posisi yang lebih buruk dari posisi ke-14. 

Pembalap Brasil itu - yang melewati Q1 dengan catatan waktu terbaik setelah meninggalkan beban kerja berat untuk akhir pekan dengan start lambat pada hari Jumat - memperbaiki performanya dan memulai balapan dari posisi kesembilan untuk Italtrans setelah dorongan terakhir di belakang Alex Escrig dan Holgado.

Escrig, yang tampak berterima kasih kepada Holgado setelah bendera finis karena menunjukkan garis finisnya, akan berada di depan Moreira di posisi keenam - pebalap Forward tersebut menunjukkan potensi awal setelah memuncaki FP1 - dan tampil cukup baik di sesi latihan untuk langsung lolos ke Q2. 

Escrig kemudian berada di posisi kesebelas di FP2 dan berusaha melanjutkan performa terbaiknya untuk tim di trek yang secara historis performa motornya sangat baik.

Rookie Collin Veijer membangun podium di Portimao dengan finis di posisi ketujuh, tepat di depan rekan setimnya Daniel Munoz, yang memimpin sesi FP2 pagi, dengan rekor lap baru saat itu, dan melanjutkan kiprahnya sebagai pengganti jangka panjang Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo. 

Celestino Vietti melengkapi sepuluh besar untuk SpeedRS.

Tanpa balapan di Valencia musim lalu akibat kerusakan akibat banjir, yang digantikan oleh putaran Solidaritas di Catalunya, Aron Canet adalah pembalap terakhir yang meraih pole position di sirkuit Ricardo Tormo pada tahun 2023. 

Di Q1, setelah awal akhir pekan yang lambat, pembalap Spanyol itu memastikan performa Q1-nya cukup untuk melaju ke sesi kedua, dengan finis di posisi kedua belas.

Sergio Garcia kembali ke paddock menjelang kembalinya penuh waktu pada tahun 2026, dengan Italjet Gresini, yang menggantikan Darryn Binder yang cedera dan meninggalkan tim, langsung menuju Q2 dan finis di posisi ke-16.

Jake Dixon menghabiskan sebagian besar sesinya dengan menunjuk pembalap lain, yang jelas frustrasi karena finis di posisi ke-17 untuk Elf Marc VDS pada balapan Moto2 terakhirnya.

Moto2 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)1m 31.715s
2Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.158s
3Senna AgiusAUSLiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.171s
4Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.305s
5Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.350s
6Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.362s
7Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.383s
8Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.394s
9Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.416s
10Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.442s
11Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.543s
12Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.598s
13Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.603s
14Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.672s
15Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.742s
16Sergio GarciaSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.771s
17Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.812s
18Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.903s
Q1
19Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)1m 32.551s
20David AlonsoCOLCFMOTO Inde  Aspar Team (Kalex)1m 32.633s
21Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)1m 32.645s
22Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 32.674s
23Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 32.678s
24Eric FernandezSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m 32.830s
25Xabi ZurutuzaSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 33.170s
26Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 33.366s
27Hector GarzoSPARW NTS Idrofoglia (NTS)1m 33.675s
28Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)DNS
29Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)DNS

Q1 - Diogo Moreira lolos Q2, Mario Aji P23

Sesi kualifikasi pertama dipenuhi para pembalap berbakat setelah hari pertama yang penuh gejolak, dengan beberapa pembalap papan atas mengincar posisi yang lebih baik.

Moreira mempersulit upayanya untuk meraih gelar juara dengan sebuah kesalahan kecil di hari Jumat yang membuatnya finis di posisi ke-19, tetapi ia mulai menunjukkan peningkatan performa di sesi FP2 pagi, yang sebagian besar ia pimpin sebelum lap-lap terakhir menggesernya kembali ke posisi ketujuh.

Memimpin hampir sepanjang sesi, pembalap Brasil ini tampak yakin untuk melaju hingga serangkaian serangan di akhir sesi membuatnya turun ke posisi ketiga.

Moreira keluar untuk berjaga-jaga jika diperlukan satu putaran, tetapi pindah ke sesi kedua di belakang pemimpin Q1 Arenas dan Canet, dengan posisi terakhir ditempati Filip Salac (ke-13).

Pembalap Honda Team Asia asal Indonesia, Mario Suryo Aji, tidak seberuntung itu. Tampil kuat sepanjang akhir pekan, Mario menempati posisi ke-23 dari 29 pembalap.

