Diogo Moreira Dinobatkan sebagai Juara Dunia Moto2 2025

Diogo Moreira, yang berusia 21 tahun, menuju Valencia akhir pekan ini dengan keunggulan 24 poin atas Manuel Gonzales setelah menang di Portugal.

Moreira melakukan comeback gelar terbesar dalam sejarah kelas menengah setelah sempat tertinggal 61 poin dari Manu setelah Grand Prix Prancis.

Start kesembilan di Sirkuit Ricardo Tormo, Moreira hanya perlu finis di posisi ke-14 posisi teratas untuk mendapatkan gelar, terlepas di manapun posisi finis balapannya.

Gonzalez gagal memenangkan balapan setelah masuk pit di lap 18 setelah Moreira melewatinya untuk posisi ke-10, jadi posisi Moreira tidak relevan pada akhirnya.

Pembalap Brasil itu akhirnya finis ke-11 untuk melengkapi musim kemenangan gelarnya sebelum promosi ke MotoGP dengan LCR Honda MotoGP tahun depan.

Bagi ItalTrans tim, ini adalah kemenangan gelar kedua mereka dalam dekade ini setelah Enea Bastianini memenangi gelar tersebut musim 2020 sebelum naik ke kelas premier.

Moreira akan bergabung dengan deretan juara dunia Grand Prix 2025, yakni Marc Marquez yang mengunci gelar MotoGP di Jepang, lalu Jose Antonio Rueda dinobatkan sebagai juara dunia Moto3 di Indonesia.

Pemain Brasil itu mengakhiri musimnya dengan empat kemenangan dan sembilan podium.