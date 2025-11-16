Moto2 Valencia 2025: Izan Guevara Menang, Moreira Kunci Gelar

Berbeda dari MotoGP dan Moto3 yang sudah dipastikan lebih dulu, pertarungan gelar Moto2 berlangsung sampai balapan terakhir, Grand Prix Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo.

Datang dengan keunggulan 24 poin, Diogo Moreira hanya perlu finis ke-14 untuk memastikan gelar sementara itu Manuel Gonzales harus memenangi balapan dan harus melihat Moreira finis ke-15 atau lebih buruk.

Kedua pembalap memiliki kualifikasi yang sulit, dengan Gonzales memulai dari posisi kelima sedang Moreira harus melalui Q1 untuk mengamankan posisi start kesembilan.

Pole position sendiri didapat oleh Rookie of The Season, Daniel Holgado, tapi dia harus menyerahkan posisi ke Guevara yang melakukan start luar biasa.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu bangkit dari kecelakaan berat pada hari Jumat untuk menjadi Boscoscuro terbaik di posisi grid kedua.

Dan meski Holgado berhasil mengejar ketertinggalannya, Guevara bertahan sampai lap pamungkas. Upaya terakhir Holgado gagal setelah momen di Tikungan 4, memberi Guevara keunggulan 0,717 detik.

Izan Guevara, 2025, Moto2, Valencia © Gold & Goose

Juara Dunia Moto3 2022 ini meraih kemenangan Moto2 pertamanya, dan yang pertama bagi tim di putaran final – menjadikannya pemenang kesebelas yang berbeda dalam satu musim Moto2 yang kompetitif.

Posisi podium terakhir juga diperebutkan oleh para rookie, dengan Ivan Ortola meraih podium kelas menengah pertamanya untuk QJMotor - Frinsa - MSI – dengan setiap rookie di kelas tersebut berhasil meraih podium musim ini. Tepat di belakangnya, Collin Veijer, yang mendapat kunjungan podium pada putaran terakhir di Portugal, berada di posisi keempat untuk Red Bull KTM Ajo.

Dari posisi kelima, Gonzalez tampak tertekan dan tidak puas dengan ban belakangnya, Pirelli, dan tidak pernah benar-benar membuat kemajuan, dengan Veijer memastikan umpan yang bersih untuk rival perebutan gelar tersebut dalam perjalanannya menyalip.

Filip Salac merangsek ke depan untuk posisi kelima setelah start dari posisi ke-13 untuk ELF Marc VDS, salah satu dari beberapa pembalap yang berhasil mengungguli pembalap Liqui Dynavolt Intact GP di lap ke-16, sementara Albert Arenas akhirnya keluar dari kejuaraan dengan finis di posisi keenam untuk Italjet Gresini.

Jake Dixon menyalip Kalex untuk posisi ketujuh dengan Marc VDS Boscoscuro-nya - mendapatkan nomor dada perpisahan spesial dari temannya, Danny Buchan, untuk melengkapi helm Looney Tunes-nya di lap terakhir Valencia sebagai pembalap Moto2.

Overtake Diogo Moreira menjadi pukulan terakhir bagi Gonzalez. Ia masuk pit setelah mendapat kesempatan melambaikan tangan kepada penggemarnya.

Moreira sempat berada di posisi kedelapan, tetapi dengan motor #18 yang keluar dari balapan, semua tekanan menghilang.

Pembalap SpeedRS, Celestino Vietti, menyalip Moreira untuk mencoba mengejar Senna Agius yang tertatih-tatih dengan motor Dynavolt kedua, mereka finis kedelapan dan kesembilan

Tony Arbolino adalah pembalap terakhir yang menyalip motor #10 dan finis di sepuluh besar di belakang rekan setimnya yang memenangkan balapan.

Moto2 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 22 Laps 2 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.717s 3 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +2.327s 4 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +2.888s 5 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +5.714s 6 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +7.867s 7 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +8.595s 8 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +8.944s 9 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +11.075s 10 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +11.520s 11 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +12.019s 12 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +14.100s 13 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +15.715s 14 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +15.985s 15 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +21.975s 16 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +22.099s 17 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +22.800s 18 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +23.925s 19 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +31.723s 20 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +31.778s 21 Xabi Zurutuza SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +33.805s 22 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +1 lap 23 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1 lap 24 Eric Fernandez SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) DNF 25 Hector Garzo SPA RW NTS Idrofoglia (NTS) DNF 26 Sergio Garcia SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) DNF 27 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) DNF 28 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) DNS 29 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) DNS



Moreira akhirnya finis ke-11, tapi itu sudah cukup untuk menjadikannya sebagai orang Brasil pertama yang jadi juara dunia balap motor Grand Prix - dan menyelesaikan comeback terbesar dalam sejarah Moto2, setelah sebelumnya tertinggal 61 poin dari Gonzales setelah Grand Prix Prancis.

Terdengar isak tangis kebahagiaan saat Moreira turun dari Italtrans Kalex-nya, merayakannya dengan tendangan penalti menggunakan kaus sepakbola bertuliskan nama dan nomor balapnya.

Alonso Lopez tertinggal hampir dua detik di posisi kedua belas dengan motor SpeedRS kedua. Marcos Ramirez hanya mampu bertahan di posisi ke-13 untuk American Racing.

Alex Escrig menjalani akhir pekan yang mengesankan dengan motor Forward, lolos kualifikasi di posisi keenam, setelah memuncaki sesi pertama akhir pekan dalam perjalanan ke sana, ketika ia dinilai melakukan jump start, memulihkan diri dari penalti double long lap untuk posisi ke-14.

Aron Canet berada di posisi ke-15, melakukan comeback yang impresif setelah dihukum double long-lap penalti karena menyebabkan insiden di Lap 1.

Mario Aji menikmati balapan penutup musim yang kuat di Valencia, dia berada dalam pertarungan poin dan finis di posisi ke-17, terpaut tak sampai satu detik dari Canet.

Posisi kesebelas sudah cukup bagi Moreira untuk meraih gelar juara dengan total 286 poin. Gonzalez tetap berada di posisi ketiga dengan 257 poin, dengan selisih poin melebar menjadi 29 poin.

Barry Baltus bertahan di posisi ketiga dengan 232 poin meskipun DNF-nya, sementara rekan setimnya Canet hanya meraih satu poin untuk finis di posisi keempat dengan 227 poin. Jake Dixon melengkapi lima besar yang kompetitif, tepat di belakangnya dengan 224 poin.

Rookie of the year Holgado berada di posisi keenam secara keseluruhan, juga di atas patokan 200m, dengan 208 poin.