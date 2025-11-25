Aron Canet Lakoni Debut Marc VDS, Deniz Oncu Kembali dari Cedera

Duet baru Marc VDS Moto2, Aron Canet dan Deniz Oncu, melakoni debut mereka dengan tim pada tes Jerez hari Senin.

Hanya delapan hari setelah musim 2025 selesai, Canet yang datang dari Fantic dan Oncu - yang absen sejak musim panas karena cedera - melakukan lap pertama mereka dengan tunggangan mereka, yang memakai sasis Boscoscuro.

Canet, yang terakhir membalap dengan Boscoscuro di Aspar pada tahun 2021, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,588 detik dari 56 putarannya.

Catatan ini dibandingkan dengan lap tercepat Manuel Gonzalez di Grand Prix Spanyol bulan April lalu, yaitu 1 menit 40,351 detik, di mana Canet finis di posisi kedelapan untuk Fantic.

“Hari ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya untuk akhirnya memulai fase baru dalam karier saya bersama Elf Marc VDS Racing Team,” ujar Canet, yang meraih kemenangan kelima dan terakhirnya di Moto2 di Qatar tahun ini.

“Hari ini adalah tentang mengenal kru baru saya lebih baik dan memahami motornya, dan kami mampu bekerja sama dengan sangat baik.

“Jelas setelah hanya satu hari, kami masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan, tetapi saya sudah merasa yakin bahwa kami bisa menjadi salah satu yang terkuat di tahun 2026.”



Deniz Oncu makes Marc VDS debut

Rekan satu tim barunya, Oncu, yang hanya memiliki pengalaman dengan sasis Kalex di Moto2, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,808 detik dari 66 putaran.

Tes Jerez juga menandai pertama kalinya pebalap Turki itu kembali ke trek sejak kecelakaan latihan di bulan Agustus, yang menyebabkan cedera kaki kirinya yang serius.

“Rasanya luar biasa memulai perjalanan baru ini bersama Tim Balap Elf Marc VDS,” ujar Oncu. “Suasananya menyenangkan dan saya disambut dengan sangat baik oleh semua orang.

“Banyak hal baru bagi saya hari ini. Saya berada di tim baru dengan motor baru dan saya sudah lama tidak balapan karena cedera kaki.

“Rasanya seperti hari pertama saya kembali menjadi pebalap, jadi tes ini bertujuan untuk memulihkan sedikit rasa percaya diri di atas motor.

“Saya senang dengan bagaimana tes berjalan dan bagaimana perasaan awal saya terhadap motor, dan hal baiknya adalah saya sekarang dapat memasuki liburan musim dingin dengan perasaan positif.”

Aksi lintasan di Jerez berlanjut dengan uji coba WorldSBK akhir minggu ini.

