Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa

Barry Baltus dan rekan setim barunya di Fantic, Tony Arbolino, finis di posisi satu dan dua dalam tes privat Moto2 dan Moto3 hari Selasa di Jerez.

Baltus, yang finis ketiga di Kejuaraan Dunia Moto2 tahun ini di belakang Diogo Moreira dan Manuel Gonzalez, adalah satu-satunya pembalap yang menembus batas waktu 1 menit 40 detik dalam 76 putaran yang sangat panjang.

Arbolino, yang tiba dari Pramac untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Aron Canet, rekrutan baru Marc VDS, hanya tertinggal 0,265 detik lebih lambat saat kembali menggunakan sasis Kalex.

Jorge Navarro secara mengejutkan finis ketiga untuk Forward - setelah dilaporkan mencatatkan lap lebih cepat pada hari sebelumnya.

Rookie Angel Piqueras (MSI) dan Albert Arenas, yang menggantikan Joe Roberts yang cedera di American Racing, melengkapi empat besar pada hari Selasa.

Pebalap baru Boscoscuro, Luca Lunetta (SpeedRS) dan Alberto Ferrández (Pramac), berada di posisi keenam dan ketujuh, di depan Iván Ortola dan rookie lainnya, Taiyo Furusato.

Pembalap Moto2 asal Indonesia, Mario Suryo Aji, hanya turun pada hari pertama untuk Honda Team Asia, menutup hari di posisi kedelapan dengan laptime 1 menit 40,534 detik.

Joel Kelso menjadi pembalap Moto3 tercepat dalam debutnya di MLav, mengungguli Adrián Cruces (CIP).

Rookie Moto3 asal Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil menjanjikan dengan berada di posisi kelima untuk Honda Team Asia.

Tes Moto2/Moto3 Jerez - Laptime Hari Selasa (25 November) Pos Pembalap NAT CAT Tim Motor Laptime/Gap 1 Barry Baltus BEL Moto2 Fantic Racing (Kalex) 1m 39.826s 2 Tony Arbolino ITA Moto2 Fantic Racing (Kalex) +0.265s 3 Jorge Navarro ESP Moto2 Klint Forward Factory Team (Forward) +0.268s 4 Ángel Piqueras ESP Moto2 MSi Racing Team (Kalex) +0.339s 5 Albert Arenas ESP Moto2 OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.404s 6 Luca Lunetta ITA Moto2 SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.478s 7 Alberto Ferrández ESP Moto2 Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.557s 8 Iván Ortolá ESP Moto2 MSi Racing Team (Kalex) +0.591s 9 Taiyo Furusato JPN Moto2 Honda Team Asia (Kalex) +0.935s 10 Joel Kelso AUS Moto3 GRYD - Mlav Racing (Honda) +4.959s 11 Adrián Cruces ESP Moto3 CIP Green Power (KTM) +5.111s 12 Jesús Ríos ESP Moto3 Rivacold Snipers Team (Honda) +5.174s 13 Nicola Carraro ITA Moto3 Rivacold Snipers Team (Honda) +5.281s 14 Veda Pratama INA Moto3 Honda Team Asia (Honda) +5.606s 15 Brian Uriarte ESP Moto3 Red Bull KTM Ajo (KTM) +5.736s 16 Eddie O'Shea GBR Moto3 GRYD - Mlav Racing (Honda) +5.880s 17 Zen Mitani JPN Moto3 Honda Team Asia (Honda) +6.237s 18 Rico Salmela FIN Moto3 Red Bull KTM Tech3 (KTM) +6.463s 19 Carlos Cano ESP Moto3 UAX SeventyTwo Artbox (KTM) +6.738s

Rekor lap resmi Moto2 Jerez:

Lap tercepat: Deniz Oncu, Kalex, 1m 39.564s (2025)

Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez, Kalex, 1m 40.351s (2025)

Rekor lap resmi Moto3 Jerez:

Lap tercepat: David Alonso, KTM, 1m 43.710s (2024)

Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda, KTM, 1m 44.352s (2025)