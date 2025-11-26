Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa

Berikut ini hasil tes privat Moto2 dan Moto3 di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Barry Baltus
Barry Baltus

Barry Baltus dan rekan setim barunya di Fantic, Tony Arbolino, finis di posisi satu dan dua dalam tes privat Moto2 dan Moto3 hari Selasa di Jerez.

Baltus, yang finis ketiga di Kejuaraan Dunia Moto2 tahun ini di belakang Diogo Moreira dan Manuel Gonzalez, adalah satu-satunya pembalap yang menembus batas waktu 1 menit 40 detik dalam 76 putaran yang sangat panjang.

Arbolino, yang tiba dari Pramac untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Aron Canet, rekrutan baru Marc VDS, hanya tertinggal 0,265 detik lebih lambat saat kembali menggunakan sasis Kalex.

Jorge Navarro secara mengejutkan finis ketiga untuk Forward - setelah dilaporkan mencatatkan lap lebih cepat pada hari sebelumnya.

Rookie Angel Piqueras (MSI) dan Albert Arenas, yang menggantikan Joe Roberts yang cedera di American Racing, melengkapi empat besar pada hari Selasa.

Pebalap baru Boscoscuro, Luca Lunetta (SpeedRS) dan Alberto Ferrández (Pramac), berada di posisi keenam dan ketujuh, di depan Iván Ortola dan rookie lainnya, Taiyo Furusato.

Pembalap Moto2 asal Indonesia, Mario Suryo Aji, hanya turun pada hari pertama untuk Honda Team Asia, menutup hari di posisi kedelapan dengan laptime 1 menit 40,534 detik.

Joel Kelso menjadi pembalap Moto3 tercepat dalam debutnya di MLav, mengungguli Adrián Cruces (CIP).

Rookie Moto3 asal Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil menjanjikan dengan berada di posisi kelima untuk Honda Team Asia.

Tes Moto2/Moto3 Jerez - Laptime Hari Selasa (25 November)

PosPembalapNATCATTimMotorLaptime/Gap
1Barry BaltusBELMoto2Fantic Racing(Kalex)1m 39.826s
2Tony ArbolinoITAMoto2Fantic Racing(Kalex)+0.265s
3Jorge NavarroESPMoto2Klint Forward Factory Team(Forward)+0.268s
4Ángel PiquerasESPMoto2MSi Racing Team(Kalex)+0.339s
5Albert ArenasESPMoto2OnlyFans American Racing Team(Kalex)+0.404s
6Luca LunettaITAMoto2SpeedRS Team(Boscoscuro)+0.478s
7Alberto FerrándezESPMoto2Blu Cru Pramac Yamaha Moto2(Boscoscuro)+0.557s
8Iván OrtoláESPMoto2MSi Racing Team(Kalex)+0.591s
9Taiyo FurusatoJPNMoto2Honda Team Asia(Kalex)+0.935s
10Joel KelsoAUSMoto3GRYD - Mlav Racing(Honda)+4.959s
11Adrián CrucesESPMoto3CIP Green Power(KTM)+5.111s
12Jesús RíosESPMoto3Rivacold Snipers Team(Honda)+5.174s
13Nicola CarraroITAMoto3Rivacold Snipers Team(Honda)+5.281s
14Veda PratamaINAMoto3Honda Team Asia(Honda)+5.606s
15Brian UriarteESPMoto3Red Bull KTM Ajo(KTM)+5.736s
16Eddie O'SheaGBRMoto3GRYD - Mlav Racing(Honda)+5.880s
17Zen MitaniJPNMoto3Honda Team Asia(Honda)+6.237s
18Rico SalmelaFINMoto3Red Bull KTM Tech3(KTM)+6.463s
19Carlos CanoESPMoto3UAX SeventyTwo Artbox(KTM)+6.738s

Rekor lap resmi Moto2 Jerez:

Lap tercepat: Deniz Oncu, Kalex, 1m 39.564s (2025)

Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez, Kalex, 1m 40.351s (2025)

Rekor lap resmi Moto3 Jerez:

Lap tercepat: David Alonso, KTM, 1m 43.710s (2024)

Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda, KTM, 1m 44.352s (2025)

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

