Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
Berikut ini hasil tes privat Moto2 dan Moto3 di Sirkuit Jerez, Spanyol.
Barry Baltus dan rekan setim barunya di Fantic, Tony Arbolino, finis di posisi satu dan dua dalam tes privat Moto2 dan Moto3 hari Selasa di Jerez.
Baltus, yang finis ketiga di Kejuaraan Dunia Moto2 tahun ini di belakang Diogo Moreira dan Manuel Gonzalez, adalah satu-satunya pembalap yang menembus batas waktu 1 menit 40 detik dalam 76 putaran yang sangat panjang.
Arbolino, yang tiba dari Pramac untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Aron Canet, rekrutan baru Marc VDS, hanya tertinggal 0,265 detik lebih lambat saat kembali menggunakan sasis Kalex.
Jorge Navarro secara mengejutkan finis ketiga untuk Forward - setelah dilaporkan mencatatkan lap lebih cepat pada hari sebelumnya.
Rookie Angel Piqueras (MSI) dan Albert Arenas, yang menggantikan Joe Roberts yang cedera di American Racing, melengkapi empat besar pada hari Selasa.
Pebalap baru Boscoscuro, Luca Lunetta (SpeedRS) dan Alberto Ferrández (Pramac), berada di posisi keenam dan ketujuh, di depan Iván Ortola dan rookie lainnya, Taiyo Furusato.
Pembalap Moto2 asal Indonesia, Mario Suryo Aji, hanya turun pada hari pertama untuk Honda Team Asia, menutup hari di posisi kedelapan dengan laptime 1 menit 40,534 detik.
Joel Kelso menjadi pembalap Moto3 tercepat dalam debutnya di MLav, mengungguli Adrián Cruces (CIP).
Rookie Moto3 asal Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil menjanjikan dengan berada di posisi kelima untuk Honda Team Asia.
Tes Moto2/Moto3 Jerez - Laptime Hari Selasa (25 November)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|CAT
|Tim
|Motor
|Laptime/Gap
|1
|Barry Baltus
|BEL
|Moto2
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 39.826s
|2
|Tony Arbolino
|ITA
|Moto2
|Fantic Racing
|(Kalex)
|+0.265s
|3
|Jorge Navarro
|ESP
|Moto2
|Klint Forward Factory Team
|(Forward)
|+0.268s
|4
|Ángel Piqueras
|ESP
|Moto2
|MSi Racing Team
|(Kalex)
|+0.339s
|5
|Albert Arenas
|ESP
|Moto2
|OnlyFans American Racing Team
|(Kalex)
|+0.404s
|6
|Luca Lunetta
|ITA
|Moto2
|SpeedRS Team
|(Boscoscuro)
|+0.478s
|7
|Alberto Ferrández
|ESP
|Moto2
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|(Boscoscuro)
|+0.557s
|8
|Iván Ortolá
|ESP
|Moto2
|MSi Racing Team
|(Kalex)
|+0.591s
|9
|Taiyo Furusato
|JPN
|Moto2
|Honda Team Asia
|(Kalex)
|+0.935s
|10
|Joel Kelso
|AUS
|Moto3
|GRYD - Mlav Racing
|(Honda)
|+4.959s
|11
|Adrián Cruces
|ESP
|Moto3
|CIP Green Power
|(KTM)
|+5.111s
|12
|Jesús Ríos
|ESP
|Moto3
|Rivacold Snipers Team
|(Honda)
|+5.174s
|13
|Nicola Carraro
|ITA
|Moto3
|Rivacold Snipers Team
|(Honda)
|+5.281s
|14
|Veda Pratama
|INA
|Moto3
|Honda Team Asia
|(Honda)
|+5.606s
|15
|Brian Uriarte
|ESP
|Moto3
|Red Bull KTM Ajo
|(KTM)
|+5.736s
|16
|Eddie O'Shea
|GBR
|Moto3
|GRYD - Mlav Racing
|(Honda)
|+5.880s
|17
|Zen Mitani
|JPN
|Moto3
|Honda Team Asia
|(Honda)
|+6.237s
|18
|Rico Salmela
|FIN
|Moto3
|Red Bull KTM Tech3
|(KTM)
|+6.463s
|19
|Carlos Cano
|ESP
|Moto3
|UAX SeventyTwo Artbox
|(KTM)
|+6.738s
Rekor lap resmi Moto2 Jerez:
Lap tercepat: Deniz Oncu, Kalex, 1m 39.564s (2025)
Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez, Kalex, 1m 40.351s (2025)
Rekor lap resmi Moto3 Jerez:
Lap tercepat: David Alonso, KTM, 1m 43.710s (2024)
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda, KTM, 1m 44.352s (2025)