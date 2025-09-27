Bulega Mencoba Segalanya untuk Mengalahkan Razgatlioglu di Race 1

Nicolo Bulega dan Toprak Razgatlioglu bertarung sepanjang balapan, saat masing-masing bersaing ketat untuk mendapatkan posisi di trek dan mencoba memaksakan kecepatan mereka.

Pada akhirnya, keduanya tidak mampu melepaskan diri, dan saat melintasi garis finis, keduanya hanya terpaut 0,030 detik.

Bulega akhirnya finis di posisi kedua, sama seperti di Portimao pada ketiga kesempatan di Portimao awal tahun ini, meskipun ada satu momen di mana ia merasa kemenangan sudah di depan mata.

“Saya mencoba segalanya,” ujar Bulega kepada WorldSBK.com setelah finis kedua di World Superbike Race 1 di Aragon.

“Saya mencatatkan lap tercepat di lap terakhir, mencoba mengejar dan mengalahkannya di lap terakhir, tetapi itu tidak cukup.

“Saya sangat dekat. Di beberapa meter terakhir, saya mulai yakin bahwa kemenangan itu mungkin, jadi saya agak kesal setelah bendera finis.”

Hasil ini membuat Bulega tertinggal 44 poin dari Razgatlioglu di klasemen pembalap dengan hanya delapan balapan tersisa musim ini, termasuk dua balapan besok di MotorLand.

Meskipun akhir balapan yang mengecewakan, pembalap Italia itu menikmati pertarungan tersebut, meskipun ia juga mengakui bahwa ia perlu melakukan perbaikan untuk balapan hari Minggu.

“Balapan yang bagus, saya bersenang-senang,” kata Bulega. “Masih P2 jadi saya tidak sepenuhnya puas.

“Kami harus bekerja keras karena, di beberapa bagian trek, saya kehilangan waktu dari Toprak [Razgatlioglu] dan BMW.

“Kami akan mencoba mencari solusi saat keluar tikungan karena, di meter-meter pertama, saya sedikit tertinggal.”

Setelah gagal mengalahkan Razgatlioglu di Balapan 1, Bulega tetap tanpa kemenangan dalam 13 balapan terakhir, yang semuanya dimenangkan oleh pembalap BMW tersebut.