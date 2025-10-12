Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Estoril

Toprak Razgatlioglu masih memimpin klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 di Estoril, meskipun kemenangan Nicolo Bulega di balapan terakhir di Portugal membuat perebutan gelar juara jatuh ke tangan Jerez dengan selisih 39 poin antara dua pembalap teratas di klasemen.

Alvaro Bautista mengambil alih posisi ketiga klasemen setelah tiga kali finis di posisi ketiga dalam balapan Estoril. Ia kini unggul delapan poin dari Danilo Petrucci dan Andrea Locatelli, yang kini sama-sama mengumpulkan 284 poin.

Alex Lowes juga telah melewati Sam Lowes untuk posisi keenam klasemen. Selisih antara keduanya di Jerez adalah sembilan poin, yang menguntungkan pembalap Bimota tersebut.

Klasemen WorldSBK 2025 - Putaran Estoril - Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Poin 1 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 580 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 541 3 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 292 4 Danilo Petrucci ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 284 5 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 284 6 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 193 7 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 184 8 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 157 9 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 137 10 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 129 11 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 113 12 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 101 13 Dominique Aegerter SUI GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 100 14 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 90 15 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 86 16 Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 83 17 Scott Redding GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 76 18 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 69 19 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 40 20 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 27 21 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 25 22 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 10 23 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 9 24 Sergio Garcia ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 6 25 Tetsuta Nagashima JPN Team HRC Honda CBR1000RR-R 2 26 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1 27 Jason O'Halloran AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 0 28 Gabriele Ruiu ITA Bmax BMW M1000 RR 0 29 Ivo Lopes POR Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 0 30 Tommy Bridewell GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 0 31 Bobby Fong USA Attack Performance Yamaha Yamaha R1 0