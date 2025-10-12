Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Estoril

Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 putaran ke-11 musim di Circuito Estoril.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu masih memimpin klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 di Estoril, meskipun kemenangan Nicolo Bulega di balapan terakhir di Portugal membuat perebutan gelar juara jatuh ke tangan Jerez dengan selisih 39 poin antara dua pembalap teratas di klasemen.

Alvaro Bautista mengambil alih posisi ketiga klasemen setelah tiga kali finis di posisi ketiga dalam balapan Estoril. Ia kini unggul delapan poin dari Danilo Petrucci dan Andrea Locatelli, yang kini sama-sama mengumpulkan 284 poin.

Alex Lowes juga telah melewati Sam Lowes untuk posisi keenam klasemen. Selisih antara keduanya di Jerez adalah sembilan poin, yang menguntungkan pembalap Bimota tersebut.

Klasemen WorldSBK 2025 - Putaran Estoril - Race 2

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR580
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R541
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R292
4Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R284
5Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1284
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998193
7Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R184
8Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R157
9Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R137
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998129
11Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1113
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR101
13Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R1100
14Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R90
15Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR86
16Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R183
17Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R76
18Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R69
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R40
20Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R27
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R125
22Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R110
23Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R9
24Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R6
25Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R2
26Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1
27Jason O'HalloranAUSPata Maxus YamahaYamaha R10
28Gabriele RuiuITABmaxBMW M1000 RR0
29Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
30Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R0
31Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R10

