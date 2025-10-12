Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Estoril
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 putaran ke-11 musim di Circuito Estoril.
Toprak Razgatlioglu masih memimpin klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 di Estoril, meskipun kemenangan Nicolo Bulega di balapan terakhir di Portugal membuat perebutan gelar juara jatuh ke tangan Jerez dengan selisih 39 poin antara dua pembalap teratas di klasemen.
Alvaro Bautista mengambil alih posisi ketiga klasemen setelah tiga kali finis di posisi ketiga dalam balapan Estoril. Ia kini unggul delapan poin dari Danilo Petrucci dan Andrea Locatelli, yang kini sama-sama mengumpulkan 284 poin.
Alex Lowes juga telah melewati Sam Lowes untuk posisi keenam klasemen. Selisih antara keduanya di Jerez adalah sembilan poin, yang menguntungkan pembalap Bimota tersebut.
Klasemen WorldSBK 2025 - Putaran Estoril - Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|580
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|541
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|292
|4
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|284
|5
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|284
|6
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|193
|7
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|184
|8
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|157
|9
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|137
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|129
|11
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|113
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|101
|13
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|100
|14
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|90
|15
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|86
|16
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|83
|17
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|76
|18
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|69
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|40
|20
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|27
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|25
|22
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|10
|23
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|9
|24
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|6
|25
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|26
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1
|27
|Jason O'Halloran
|AUS
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|0
|28
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|BMW M1000 RR
|0
|29
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|30
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|0
|31
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|0