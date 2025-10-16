Rea Bertekad untuk Tidak "Pergi dalam Sunyi" dari WorldSBK

Jonathan Rea membangun kembali kepercayaan diri yang "hancur" menuju akhir pekan WorldSBK trakhirnya.

Jonathan Rea, 2025 Estoril WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
Jonathan Rea, 2025 Estoril WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Menjelang balapan terakhirnya sebagai pebalap penuh waktu di WorldSBK, Jonathan Rea mengatakan kepercayaan dirinya "hancur" setelah cedera yang dialaminya di awal tahun 2025.

Musim 2025 Rea terganggu oleh kecelakaan saat uji coba di Phillip Island pada bulan Februari, di mana ia terserempet motor saat keduanya terguling di gravel.

Pebalap Irlandia Utara itu kemudian mengumumkan pensiun di jeda musim panas World Superbike setelah kesulitan menemukan performa terbaiknya dengan Yamaha R1 di musim keduanya bersama tim.

Dengan hanya satu putaran tersisa di musim 2025, pada 17-19 Oktober di Jerez, karier penuh waktu Rea di World Superbike hampir berakhir.

Namun, pembalap Irlandia Utara itu sekarang merasa ia kembali ke level di mana ia tidak akan dipaksa untuk "pergi diam-diam" dari kejuaraan yang ia dominasi selama enam musim berturut-turut.

"Yang pasti, Loka [Andrea Locatelli] telah menjadi acuan dalam dua tahun terakhir di Yamaha, tetapi saya merasa dalam beberapa balapan terakhir kami mampu meningkatkan performa dan tidak menyerah begitu saja," ujar Jonathan Rea kepada WorldSBK.com setelah Race 2 di Estoril WorldSBK. "Itu tidak memberi saya motivasi tambahan atau meringankan beban.

"Anda hanya meremehkan dampak cedera saya di awal tahun – baik secara fisik maupun mental, kepercayaan diri saya hancur."

Ia menambahkan: “Saya ingin berterima kasih kepada tim saya karena telah memberikan segalanya hingga akhir, terutama kepala kru saya, Uri [Oriol Pallares], karena beliau telah bekerja tanpa lelah untuk memberikan saya motor yang saya minta, yang sesuai dengan gaya saya.

“Oke, ini memang bukan motor yang sempurna, tetapi kami sedang menuju ke sana, sampai pada titik di mana saya bisa berjuang dan merasa nyaman.

“Jadi, terima kasih banyak kepada seluruh tim saya karena terus berjuang.

“Saya bugar dan sehat sekarang dan semoga kami dapat menutup tahun ini dengan sangat baik dan menjalani kehidupan yang akan lebih tenang.”

Rea Bertekad untuk Tidak
