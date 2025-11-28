Ferrari Remehkan Dampak Mental Penghentian Upgrade SF-25 Lebih Awal

Perjalanan musim 2025 jelas tak terlupakan bagi Ferrari. Dengan dua putaran tersisa, Scuderia berada di posisi keempat klasemen konstruktor, posisi terendah mereka sejak 2020.

Tim ini masih belum meraih kemenangan Grand Prix, menjadikan mereka satu-satunya tim di empat besar klasemen konstruktor yang belum meraih kemenangan.

SF-25 memang memiliki kekurangan sejak awal, dengan Charles Leclerc dan Lewis Hamilton tidak puas dengan pengendaliannya.

Mobil ini belum mampu melaju pada ketinggian berkendara optimal sepanjang musim karena desain suspensi yang buruk.

Sejumlah peningkatan telah meningkatkan paket Ferrari, tetapi belum cukup untuk bersaing meraih kemenangan berdasarkan prestasi tahun ini.

Berbicara di Grand Prix Qatar, Vasseur mengakui bahwa keputusan untuk menyerah pada tahun 2025 lebih awal berdampak pada tim.

“Kami tidak memulai dengan baik dengan diskualifikasi ganda di Shanghai. Ini membuat kami kehilangan banyak poin dibandingkan dengan pesaing langsung kami,” kata Vasseur.

“Di awal musim, McLaren begitu dominan di empat, lima balapan pertama sehingga kami menyadari bahwa tahun 2025 akan sangat sulit. Itu berarti kami memutuskan sejak awal musim untuk beralih ke tahun 2026.

“Itu adalah keputusan yang sulit dan mungkin saya juga meremehkan sisi psikologis karena ketika Anda memiliki 18 balapan tersisa, dan Anda tahu bahwa Anda tidak akan membawa perkembangan aerodinamika apa pun.

“Cukup sulit untuk mengelolanya secara psikologis, tetapi secara keseluruhan kami terus membuktikan bahwa kami membawa beberapa peningkatan mekanis dan melakukan pekerjaan yang lebih baik secara operasional.

"Ini adalah DNA olahraga kami. Kami harus menerima ini. Itu adalah keputusan yang tepat dan saya masih yakin dengan keputusan yang kami ambil.”

Vasseur ‘memahami’ rasa frustrasi pembalap

Rasa frustrasi dalam beberapa pekan terakhir telah memuncak bagi Leclerc dan Hamilton.

Setelah Grand Prix Sao Paulo, Hamilton menyatakan bahwa impiannya bersama Ferrari telah berubah menjadi "mimpi buruk".

Hal ini memicu tanggapan dari ketua Ferrari, John Elkann, yang mengatakan bahwa para pembalapnya seharusnya "kurang bicara".

Vasseur mendukung para pembalapnya dan sepenuhnya memahami rasa frustrasi mereka sepanjang tahun.

"Sejujurnya, ini bukan drama. Anda tahu kedua pembalap saya," jelasnya. "Mereka memang seperti itu dan saya sepenuhnya menerima ini. Saya sepenuhnya memahami rasa frustrasi ini, tetapi kami juga mengalami hal yang sama di dinding pit.

"Ketika terjadi kecelakaan di Brasil dan Charles tersingkir dari balapan karena Piastri dan Antonelli bertabrakan, tentu saja Anda akan merasakan frustrasi yang luar biasa.

"Kami telah berusaha keras sepanjang musim untuk memperebutkan posisi kedua dan dalam sepersepuluh detik Anda kehilangan potensi posisi kedua. Ini sangat besar.

"Ketika balapan tidak berjalan baik karena masalah teknis, rasa frustrasi ini sudah menjadi bagian dari DNA kami. Dari satu pembalap ke pembalap lainnya, mereka punya cara berbeda untuk mengekspresikan rasa frustrasi mereka, tetapi semua orang sama saja."