Penilaian Verstappen atas Musim Debut Hamilton di Ferrari

Musim 2025 Lewis Hamilton bersama Ferrari belum memenuhi harapan.

Juara dunia tujuh kali itu belum pernah finis di podium sejak bergabung dengan tim yang berbasis di Maranello tersebut.

Meskipun Hamilton telah menunjukkan kilasan kecepatan, seperti kemenangan di Sprint Race China, ia kesulitan beradaptasi di Ferrari.

Hubungan kerjanya dengan Race Engineer Riccardo Adami masih belum harmonis, dengan komunikasi yang buruk menjadi tema yang berulang.

Karakter Hamilton yang blak-blakan, khususnya dalam wawancara pasca-balapan, memicu intervensi yang tidak biasa dari Chairman Ferrari, John Elkann, yang meminta para pembalapnya untuk "lebih sedikit bicara" dan fokus ke balapan.

Hamilton juga kesulitan untuk mengimbangi rekan setimnya, Charles Leclerc, yang telah menyumbang ketujuh podium tim musim ini.

Musim 2026 akan menjadi tahun yang besar — ​​dan ujian berat — bagi Hamilton dan Ferrari.

Hamilton berharap regulasi baru yang sesuai dengan gaya balapnya akan memberinya platform untuk bangkit, sementara Ferrari perlu memberinya bekal untuk kembali bersaing meraih kemenangan.

"Anda tidak bisa menjadi diri sendiri"

Verstappen pernah bersaing ketat melawan Hamilton untuk memperebutkan gelar F1 2021 - persaingan yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah F1.

Verstappen keluar sebagai pemenang, diuntungkan oleh keputusan kontroversial Race Director saat itu, Michael Masi, pada balapan penentu gelar di Abu Dhabi.

Sejak saat itu, karier mereka telah berjalan sangat berbeda.

Verstappen telah menambahkan tiga gelar lagi ke dalam daftar juaranya, sementara Hamilton hanya menambahkan dua kemenangan.

Dalam wawancara dengan PA, Verstappen berempati dengan perjuangan Hamilton di Ferrari. Ia merujuk pada Hamilton yang meninggalkan "keluarga keduanya" di Mercedes dan fakta bahwa rekan setimnya, Leclerc, masih terus berkembang sebagai pembalap.

"Jika Anda tidak merasa aman atau nyaman dalam dinamika tim, Anda tidak bisa menjadi diri sendiri dan itu berdampak," kata Verstappen.

"Anda meninggalkan tim yang telah menjadi keluarga kedua Anda di Mercedes dan Anda telah membangun karier yang gemilang bersama mereka.

"Semua orang diuntungkan dari itu, Mercedes dan Lewis, lalu menempuh rute yang sama sekali berbeda tidaklah mudah, ditambah lagi Anda akan melawan seseorang yang telah lama berada di sana. Ini sangat sulit.

"Dan usia tidak berpihak pada Anda. Anda tidak akan menjadi lebih cepat di usia itu, tidak harus lebih lambat, tetapi jelas tidak lebih cepat, sementara Charles masih terus berkembang, jadi itu juga tidak membantunya."