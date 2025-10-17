Yamaha akan Memakai Livery Khusus 70 Tahun di WorldSBK Spanyol

Yamaha telah merilis livery khusus 70 tahun yang akan dikenakan oleh motor pabrikan WorldSBK mereka di Jerez untuk Putaran Spanyol penutup musim.

Baik tim GRT maupun skuad pabrikan Pata Maxus Yamaha akan menggunakan livery khusus tersebut di Jerez, meskipun ini tidak akan mencakup Dominique Aegerter yang telah dinyatakan tidak fit dan akan digantikan oleh Alessandro Delbianco.

Di WorldSSP, Juara Dunia yang baru dinobatkan, Stefano Manzi, juga akan menggunakan livery merah-putih untuk skuad Ten Kate.

Livery ini hanya akan digunakan pada hari Minggu dan sama dengan yang dikenakan oleh Yamaha Racing Team dan motor YART di Suzuka 8 Hours pada bulan Agustus, serta Monster Energy Yamaha MotoGP dan Pramac Yamaha di Dutch TT pada akhir Juni.

Seperti pada kesempatan tersebut, livery ini tampaknya untuk merayakan ulang tahun Yamaha yang ke-70.

Livery ini mungkin lebih cocok untuk World Superbike daripada di kejuaraan lain, karena inspirasinya adalah Yamaha R7 1999, yang bersaing di kelas utama seri turunan produksi pada akhir abad lalu.

Di tangan Noriyuki Haga, motor ini finis kedua di dunia pada tahun 2000, hanya di belakang Colin Edwards, meskipun didiskualifikasi dari balapan kedua putaran pembuka di Afrika Selatan dan gagal mencapai putaran final di Brands Hatch.

Yamaha R1, penerus R7, tentu saja, melakukan apa yang tidak bisa dilakukan motor 750cc: memenangkan gelar.

Ben Spies adalah pembalap pertama yang mengendarai R1 dan meraih gelar juara World Superbike pada tahun 2009, diikuti oleh Toprak Razgatlioglu pada tahun 2021.

“Kami semua sangat bangga dapat berperan dalam perayaan ulang tahun ke-70 Yamaha dengan menggunakan livery khusus yang terinspirasi oleh YZF-R7 1999 di WorldSBK dan WorldSSP pada hari Minggu,” ujar Manajer Divisi Yamaha Motor Eropa, Andrea Dosoli.

“R7 adalah motor yang memikat imajinasi para penggemar di seluruh dunia, dan, tentu saja, merupakan motor yang meraih kesuksesan signifikan di Kejuaraan Dunia Superbike.

“Jadi, kembali menggunakan livery ini di sini akan menjadi momen spesial bagi kita semua.

"Warisan Yamaha berbicara sendiri, merek yang benar-benar ikonik, dan kami yakin warna-warna yang langsung dikenali ini akan membangkitkan kenangan emosional bagi banyak penggemar balap di seluruh dunia."