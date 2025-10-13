Marc Marquez Memutuskan Operasi untuk Bahunya yang Cedera

Marc Marquez telah menjalani operasi bahu yang dialaminya di Indonesia.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Juara dunia MotoGP 2025 yang telah dinobatkan, Marc Marquez, kini telah menjalani operasi bahu kanannya setelah dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia.

Pembalap Ducati itu tersingkir dari lap pembuka Grand Prix Indonesia pekan lalu saat Marco Bezzecchi dari Aprilia menabraknya dari belakang di Tikungan 7 berkecepatan tinggi.

Kecelakaan tersebut menyebabkan Marc Marquez mengalami patah tulang bahu dan kerusakan ligamen, membuatnya absen setidaknya di Australia dan Malaysia.

Pemeriksaan awal di Madrid setelah putaran Mandalika, awalnya diputuskan bahwa Marquez tidak memerlukan operasi.

Namun, evaluasi lanjutan menunjukkan tidak ada tanda-tanda stabilisasi cedera yang memadai, dan keputusan diambil untuk melakukan operasi.

Pernyataan dari Ducati berbunyi: “Setelah pemeriksaan cedera tulang belikat kanannya, Marc Marquez telah menjalani operasi yang sukses di Rumah Sakit Ruber Internacional di Madrid, Spanyol.

Tim medis yang sama yang memeriksanya tujuh hari sebelumnya menemukan bahwa fraktur korakoid dan kerusakan ligamen tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang memadai setelah seminggu diimobilisasi.

Oleh karena itu, mengingat risiko ketidakstabilan yang tersisa, diputuskan untuk melanjutkan stabilisasi bedah dan memperbaiki ligamen akromioklavikular.

Marc Marquez, yang sudah berada di rumah, akan melanjutkan proses pemulihannya, dan perkembangannya akan menentukan waktu kembalinya ia ke kompetisi balap.”

Saat ini, Marquez akan absen setidaknya hingga Grand Prix Portugal awal November - meskipun dengan gelar juara yang sudah dipastikan, ia tidak perlu kembali lagi musim ini.

Ducati akan menggantikan Marquez - yang menang di Phillip Island tahun lalu - untuk Grand Prix Australia, tetapi belum mengumumkan siapa yang akan menggantikannya di Malaysia.

In this article

Marc Marquez Memutuskan Operasi untuk Bahunya yang Cedera
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Memutuskan Operasi untuk Bahunya yang Cedera
2h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Aprilia Pede Marco Bezzecchi akan Kembali di Australia
2h ago
Marc Marquez, Marco Bezzecchi
MotoGP News
Pol Espargaro Gantikan Vinales di Phillip Island dan Sepang
6h ago
Pol Espargaro
WSBK Results
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Estoril
21h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Bulega Cegah Hattrick Razgatlioglu di Race 2
23h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menang Lagi di Superpole Race
12/10/25
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Jonathan Rea Mengungkap Masalah Rem pada Race 1 Estoril
12/10/25
Jonathan Rea, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Razgatlioglu "Sangat Santai" Meski Ditekan Bulega di Race 1
12/10/25
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Norris Dianggap Membungkam Kritik dengan Manuver ke Piastri
12/10/25
Lando Norris
MotoGP News
Bastianini akan Menguji Sasis Baru KTM di Phillip Island
11/10/25
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Indonesian MotoGP