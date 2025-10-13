Marc Marquez Memutuskan Operasi untuk Bahunya yang Cedera

Juara dunia MotoGP 2025 yang telah dinobatkan, Marc Marquez, kini telah menjalani operasi bahu kanannya setelah dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia.

Pembalap Ducati itu tersingkir dari lap pembuka Grand Prix Indonesia pekan lalu saat Marco Bezzecchi dari Aprilia menabraknya dari belakang di Tikungan 7 berkecepatan tinggi.

Kecelakaan tersebut menyebabkan Marc Marquez mengalami patah tulang bahu dan kerusakan ligamen, membuatnya absen setidaknya di Australia dan Malaysia.

Pemeriksaan awal di Madrid setelah putaran Mandalika, awalnya diputuskan bahwa Marquez tidak memerlukan operasi.

Namun, evaluasi lanjutan menunjukkan tidak ada tanda-tanda stabilisasi cedera yang memadai, dan keputusan diambil untuk melakukan operasi.

Pernyataan dari Ducati berbunyi: “Setelah pemeriksaan cedera tulang belikat kanannya, Marc Marquez telah menjalani operasi yang sukses di Rumah Sakit Ruber Internacional di Madrid, Spanyol.

Tim medis yang sama yang memeriksanya tujuh hari sebelumnya menemukan bahwa fraktur korakoid dan kerusakan ligamen tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang memadai setelah seminggu diimobilisasi.

Oleh karena itu, mengingat risiko ketidakstabilan yang tersisa, diputuskan untuk melanjutkan stabilisasi bedah dan memperbaiki ligamen akromioklavikular.

Marc Marquez, yang sudah berada di rumah, akan melanjutkan proses pemulihannya, dan perkembangannya akan menentukan waktu kembalinya ia ke kompetisi balap.”

Saat ini, Marquez akan absen setidaknya hingga Grand Prix Portugal awal November - meskipun dengan gelar juara yang sudah dipastikan, ia tidak perlu kembali lagi musim ini.

Ducati akan menggantikan Marquez - yang menang di Phillip Island tahun lalu - untuk Grand Prix Australia, tetapi belum mengumumkan siapa yang akan menggantikannya di Malaysia.