Aprilia Pede Marco Bezzecchi akan Kembali di Australia

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, yakin Marco Bezzecchi akan kembali ke trek pada MotoGP Australia akhir pekan ini setelah insiden dengan Marc Marquez di Mandalika.

Setelah memenangi Sprint Race Mandalika hari Sabtu, Bezzecchi terjatuh dengan keras di gravel setelah menabrak bagian belakang Marc Marquez pada lap pembuka Grand Prix Indonesia.

Marquez mengalami patah tulang selangka dalam insiden tersebut dan dipastikan absen di dua putaran berikutnya, di Phillip Island dan Sepang. Sementara itu, Bezzecchi dipastikan lolos dari cedera parah setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit.

Rivola mengatakan kepada SkySport.it bahwa Bezzecchi akan kembali ke trek di Australia, di mana ia diperkirakan akan menjalani hukuman penalti yang akan diumumkan kemudian atas kesalahannya di Mandalika.

Namun, belum jelas apakah Jorge Martin siap bergabung dengannya setelah mengalami patah tulang selangka saat menabrak Bezzecchi di Tikungan 1 Sprint Jepang.

Jika Martin absen, artinya seluruh pembalap di barisan depan tahun lalu—Martin, Marc Marquez, dan Maverick Vinales—akan absen.

"Bezzecchi akan berada di Australia, tetapi masih terlalu dini untuk menentukan tanggal kembalinya Martin," kata Rivola.

Aprilia "bisa mengalahkan Marc Marquez" di 2026.

Bezzecchi hanya terpaut 20 poin dari Francesco Bagnaia dan akan menjadi rekor baru bagi Aprilia, yaitu menempati posisi ketiga di klasemen pembalap.

Aprilia mempertahankan keunggulan 28 poin atas KTM untuk menjadi runner-up konstruktor.

“Marco pantas mendapatkan posisi ketiga di kejuaraan dunia dan Aprilia kedua di kejuaraan pabrikan. Kami harus mengakhiri tahun 2025 dengan catatan yang baik,” ujar Rivola.

Perhatian kemudian akan beralih ke tahun 2026, ketika Rivola percaya diri bahwa kombinasi Aprilia, Bezzecchi, dan Martin "bisa mengalahkan" Marquez dan Ducati, yang mendominasi musim ini.

"Saya tidak sabar, saya optimis. Dengan dua pembalap seperti ini, saya berharap bisa bersaing memperebutkan podium setiap hari Minggu.

"Dan saya ulangi, kami bisa mengalahkan Marc Marquez..."