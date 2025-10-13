Pol Espargaro Gantikan Vinales di Phillip Island dan Sepang

Pol Espargaro kembali ke grid MotoGP sebagai pengganti Maverick Vinales yang Cedera di Australia dan Malaysia.

Pol Espargaro
Pol Espargaro

KTM mengumumkan bahwa pembalap penguji Pol Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales  yang cedera untuk MotoGP Australia dan Malaysia.

Vinales telah mundur dari balapan setelah bergulat melawan cedera bahu kiri yang masih dalam proses pemulihan di Sachsenring, selama empat putaran terakhir.

Espargaro telah dua kali menggantikan Vinales, di Brno dan Balaton Park, di mana ia membawa RC16 ke posisi terbaik kedelapan.

“Seperti yang saya katakan di penampilan Grand Prix saya sebelumnya, harus melakukannya karena rekan setim cedera bukanlah sesuatu yang saya sukai,” kata Espargaro.

“Saya tahu Maverick telah berusaha keras untuk tetap balapan, jadi hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya berharap ketidakhadiran ini membantunya mempercepat pemulihan dan ia dapat kembali sesegera mungkin, karena kami membutuhkannya di KTM.

“Saya kembali ke keluarga Tech3 saya dan, seperti di Brno dan Balaton Park, dengan tujuan membantu proyek ini semaksimal mungkin dan memanfaatkan akhir pekan ini sebaik mungkin untuk membuat kemajuan dengan motor kami dan mendukung pembalap lain.

“Phillip Island adalah sirkuit yang sangat saya sukai, meskipun sudah lama sejak terakhir kali saya balapan di sana. Seperti biasa, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membangun akhir pekan yang produktif bagi semua orang.”

Team Manager Red Bull KTM Factory, Aki Ajo, menekankan bahwa pemulihan Vinales 'berjalan dengan baik', tetapi ia hanya membutuhkan lebih banyak waktu.

“Pemulihan Maverick berjalan dengan baik, tetapi fakta bahwa kami menjalani beberapa GP dalam periode yang begitu ketat berarti ia telah mencapai batasnya,” kata Ajo.

“Wajar jika ia membutuhkan lebih banyak waktu pemulihan di luar motor setelah upaya keras untuk berpartisipasi dalam beberapa ajang terakhir.

“Kami berharap ia dapat kembali sesegera mungkin dan ketika ia merasa dapat bersaing lebih baik seperti Maverick yang kami lihat di paruh pertama musim ini.

“Sementara itu, kami tidak bisa mengharapkan pembalap atau karakter yang lebih baik daripada Pol untuk menggantikan Maverick dan bergabung dengan kami semua di grid.”

Setelah Sepang, musim MotoGP 2025 akan ditutup dengan dua putaran beruntun di Portimao dan Valencia.

