Ducati Umumkan Pengganti Marc Marquez, Hanya Untuk Phillip Island

Marc Marquez menderita cedera tulang selangka setelah insiden dengan Marco Bezzecchi pada lap pembuka Grand Prix Indonesia di Mandalika.

Pebalap 32 tahun itu segera terbang pulang ke Madrid untuk menjalani evaluasi, di mana ia didiagnosis mengalami fraktur di pangkal prosesus korakoid dan cedera ligamen di bahu kanannya.

Meskipun tidak memerlukan operasi, Marc Marquez akan absen di Grand Prix Australia dan Malaysia mendatang.

Ducati mengonfirmasi pembalap penguji Michele Pirro akan menjalani debut balapannya pada tahun 2025 sebagai pengganti Marquez akhir pekan depan di Grand Prix Australia.

Sebuah pernyataan singkat berbunyi: “Menyusul cedera yang memaksa Marc Marquez absen di dua putaran berikutnya di musim MotoGP 2025, Tim Ducati Lenovo mengonfirmasi bahwa Michele Pirro akan menggantikannya di Australia.

“Di Phillip Island, pebalap penguji resmi Ducati asal Italia sejak 2013 ini akan membalap untuk GP ke-70 di kelas premier dengan mengendarai Desmosedici GP.

“Seperti yang diumumkan sebelumnya, Marc sedang berada di Madrid untuk memulihkan diri.”

Dengan diberlakukannya aturan konsesi baru musim lalu, Pirro kini hanya bisa membalap sebagai pengganti karena Ducati tidak diizinkan menurunkan wildcard.

Pengumuman Ducati ini membuka kemungkinan debut MotoGP bagi penantang gelar World Superbike, Nicolo Bulega, di Grand Prix Malaysia.

Bulega, yang sebelumnya tergabung dalam VR46 Academy milik Valentino Rossi, akan menjalani uji coba di Ducati sebagai bagian dari kontraknya di World Superbike tahun depan, sebelum kemungkinan mendapatkan kursi balap di salah satu timnya pada tahun 2027.

Dengan berakhirnya musim World Superbike akhir pekan depan, Bulega tidak akan menghadapi konflik jadwal yang menghalanginya untuk berkompetisi di Sepang bersama Ducati.

Ducati juga bisa melirik pembalap lain di WorldSBK seperti Alvaro Bautista, Andrea Iannone, dan Danilo Petrucci, sebagai pembalap yang memiliki pengetahuan terkini tentang mesin MotoGP modern.