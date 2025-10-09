Yamaha Persiapkan Mesin V4 Berbeda untuk Setiap Tes dan Wild Card

Mesin V4 baru Yamaha telah melalui "sejumlah besar" versi sebelum mencapai spesifikasi yang digunakan untuk wildcard MotoGP Misano bersama Augusto Fernandez.

Namun, Direktur Teknis Max Bartolini telah berjanji bahwa pengembangan tidak akan melambat dan evolusi mesin lebih lanjut akan diperkenalkan setiap kali motor baru ini memasuki lintasan.

Itu termasuk dua penampilan wildcard Fernandez yang tersisa musim ini, di Sepang akhir bulan ini, dan kemudian balapan terakhir di Valencia pada pertengahan November.

"Kami membuat banyak prototipe sebelum akhirnya menghasilkan yang sebenarnya," kata Bartolini tentang mesin spek Misano.

"Berapa banyak versi tepatnya? Katakanlah, itu jumlah yang banyak! Namun, mesinnya masih dalam tahap pengembangan.

“Mungkin setiap wild card, setiap tes, mesinnya akan berbeda lagi, dan kemudian kita harus lihat apa yang akan terjadi tahun depan.”

Meskipun terhambat masalah awal, Fernandez memiliki kecepatan yang kompetitif selama latihan di Misano dan menyelesaikan Grand Prix San Marino dengan meraih poin di posisi ke-14.

“Yah, 27 lap pertama dalam kecepatan balapan untuk motor ini, dan kami masih harus banyak bekerja untuk memahaminya, karena sepertinya jendela itu sangat sempit antara memiliki feeling yang baik dan yang sangat buruk,” kata Fernandez, yang juga terhambat oleh peringatan bahan bakar 'palsu' di dasbornya.

“Tapi ketika Anda melihat lap tercepat kami dalam balapan ini, selisihnya kurang dari satu detik dari Fabio. Jadi kami memiliki beberapa hal yang baik.”

Hal baik dari prototype V4 Yamaha, menurut rekan pebalap penguji Andrea Dovizioso, adalah pengereman dan grip:

“Langsung, cara Anda mengerem dengan motor [V4] ini, saya merasa berbeda, dan bagi saya itu jauh lebih baik,” kata veteran Italia itu. “Kami juga fokus pada grip , cara menemukan cengkeraman dan mengelola cengkeraman.”

Namun, V4 menerima ulasan beragam dari para pebalap Yamaha pada tes pasca-balapan berikutnya, dengan mantan juara dunia Fabio Quartararo memberikan penilaian paling keras: "Saya tidak melihat kemajuan di area yang kami butuhkan."

Rekan setim Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller dari Pramac lebih positif, setelah mencatatkan waktu sekitar 0,6-0,9 detik lebih lambat dengan motor bertenaga Inline4 saat ini di hari yang sama.

Sebagian dari defisit tersebut disebabkan oleh output mesin yang 'konservatif', dengan Fernandez menjadi pebalap paling lambat yang melewati speed-trap selama Grand Prix dan Quartararo berada di posisi terbawah pada tes hari Senin.

Yamaha belum secara resmi berkomitmen untuk beralih ke V4 musim depan, tetapi akan menjadi kejutan besar jika mesin tersebut tidak berada di grid pada balapan pembuka Buriram tahun depan, diikuti oleh versi modifikasi 850cc untuk tahun 2027.

"Seperti semua orang, kami harus mengikuti apa yang diminta oleh [regulasi teknis] kejuaraan," kata Dovizioso. "Saya pikir [prototipe] ini merupakan dasar yang baik dari apa yang diminta oleh ban dan peraturan MotoGP saat ini."

Managing Director Yamaha Racing, Paolo Pavesio, menambahkan: "Trek akan menilai kualitas pekerjaan kami, tetapi seperti yang dikatakan Dovi, MotoGP saat ini membawa satu arah yang jelas, yaitu konfigurasi [mesin V4] semacam ini untuk sepenuhnya memanfaatkan peraturan.

"Jadi setidaknya [dengan memiliki V4] kami akan setara [dengan pabrikan lain] dalam hal itu, dan sisanya adalah apa yang harus kami tawarkan.

“Kami punya banyak pengalaman dalam mendesain bagian-bagian lain motor ini, dan inilah yang akan kami lakukan, bekerja sama dengan dua tim pabrikan kami, empat pembalap pabrikan.”