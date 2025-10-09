Marini Klaim Motor MotoGP 2026 Honda Lebih Baik dari Saat ini

Luca Marini yakin prototipe MotoGP Honda 2026 sudah "lebih baik daripada motor yang kita miliki sekarang."

Setelah kemenangan Johann Zarco di trek basah di Prancis dan podium di Silverstone, performa Honda mengalami stagnansi di pertengahan musim.

Namun, pembaruan pada sasis, swingarm, mesin, dan aerodinamika telah membantu RCV menjadi pesaing tetap di posisi enam besar sejak jeda musim panas.

Marini dan rekan setimnya, Joan Mir, sama-sama meraih hasil terbaik mereka bersama Honda dalam beberapa putaran terakhir, yaitu posisi keempat bagi Maro di Sprint Race Balaton, diikuti oleh podium bagi Mir di Motegi.

"Mesin selalu jadi bagian paling sulit di motor"

Para pebalap Honda juga menunjukkan performa yang impresif di lintasan lurus, termasuk Mir yang mencatatkan kecepatan tertinggi akhir pekan lalu di Indonesia.

“Tenaga!” tegas Marini, ketika ditanya tentang mesin Honda terbaru. “Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik.

"Performa keseluruhannya lebih baik, tetapi mereka bekerja sangat baik khususnya karena meningkatkan mesin selalu menjadi bagian tersulit dari motor, menurut saya."

"Hal itu karena meningkatkan satu bagian dari performa atau karakter mesin biasanya menghilangkan bagian lainnya.

“Kali ini mereka melakukannya dengan sangat baik… Performa yang sedikit lebih baik, dengan semua hal [lainnya] tetap sama.”

Luca Marini, HRC, carbon fibre swingarm

Sementara itu, swing-arm serat karbon tidak begitu jelas, dengan Marini berganti-ganti antara versi karbon dan alumunium.

“Aluminium lebih baik di beberapa area, seperti fase gas dan pick-up serta area berkendara, tetapi sedikit lebih buruk di entri [tikungan],” ujarnya.

Namun ketika perbedaan performa secara keseluruhan hanya sedikit, pembalap Italia itu lebih menyukai versi karbon karena bobot ringannya.

“Kami menggunakan karbon karena lebih ringan, dan bobotnya sangat berpengaruh. Kami selalu berusaha untuk sangat ringan di motor…

“Karena saya sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada pembalap lain, itu sangat penting bagi kami dalam hal pengaturan ban dan daya pengereman.”

Marini membuka akhir pekan MotoGP Indonesia sebagai pembalap tercepat di FP1, dan berakhir di posisi kelima setelah terlibat dalam perebutan podium di sepanjang Grand Prix 27 lap di Mandalika.

Luca Marini

Motor 2026 Honda lebih baik dari saat ini

Honda kini tampaknya siap melanjutkan momentum akhir musimnya hingga 2026 dengan motor tahun depan yang sudah menjalani uji coba bersama para pembalap.

"Motor tahun depan akan lebih baik lagi," klaim Marini kepada pers, termasuk Crash.net, di Mandalika. "Kami terus mengembangkannya dengan ide-ide baru dan beberapa pembaruan.

"Kami pasti akan mencobanya lagi di uji coba Valencia, tapi saya rasa motornya sudah lebih baik daripada yang kami miliki sekarang."

Salah satu area yang ditargetkan Honda untuk menjadi penantang podium reguler adalah memaksimalkan ban saat time attack, sehingga mereka bisa start lebih tinggi di grid.

“Kami perlu menemukan cara yang lebih baik untuk memaksimalkan grip ban belakang, dan memanfaatkannya dengan lebih baik. Karena saat ini, inilah masalah terbesar yang bisa kami hadapi saat berkendara,” jelas Marini.

Marini memulai empat putaran terakhir musim ini di posisi ke-13 klasemen kejuaraan dunia, tetapi terpaut 20 poin dari Johann Zarco (ke-10) dari LCR, setelah mengungguli pembalap Prancis itu dengan selisih 70 poin berbanding 31 dalam sembilan putaran terakhir.

Mir, yang berada di posisi ke-15 secara keseluruhan, telah mencetak 45 poin dalam periode yang sama.