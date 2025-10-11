Fabio Di Giannantonio Fokus Memahami Inkonsistensi GP25

Di tengah intrik seputar yang dilakukan Ducati pada motor pabrikan Francesco Bagnaia, Fabio di Giannantonio menegaskan fokus utamanya adalah pada tujuan yang lebih mendasar dengan GP25.

Seperti Bagnaia, di Giannantonio - yang dipromosikan ke motor spek pabrikan ketiga di VR46 musim ini - masih kesulitan menyamai kepahlawanan Marc Marquez dengan GP25.

Ini tentu bukan bencana, Diggia melampaui total poin terbaiknya di musim MotoGP beberapa putaran lalu dan berjuang untuk meraih posisi kelima di kejuaraan dunia - pencapaian terbaik dalam kariernya - melawan Pedro Acosta dan rekan setimnya, Franco Morbidelli.

Setelah gagal menembus tiga besar musim lalu, di Giannantonio juga telah tampil enam kali di podium di ajang Sprint dan GP.

Namun, rasa frustrasi pembalap Italia itu berpusat pada kenyataan bahwa ia tidak mampu mempertahankan performa tersebut, bahkan dari satu hari ke hari lainnya.

"Saya, Ducati, dan tim bekerja sangat keras untuk mencoba memahami apa yang terjadi dengan motornya, untuk memahami mengapa motornya tidak selalu bekerja dengan cara yang sama," ujar di Giannantonio saat akhir pekan Mandalika.

"Namun, kami membutuhkan lebih banyak waktu untuk menganalisis semuanya dan menemukan jawaban yang jelas untuk ini. Saya berusaha agar umpan baliknya setepat mungkin."

Perbedaan yang jelas antara juara baru Marquez dan GP25 lainnya adalah pembalap Spanyol itu menggunakan aerodinamika terbaru, sementara Pecco dan Diggia lebih menyukai versi yang lebih lama.

"Saya rasa Marc sedang dalam perjalanan. Tapi selalu seperti ini sepanjang tahun. Pecco dan saya, kami selalu mencari sesuatu yang berbeda. Dan paketnya pun sangat berbeda sepanjang tahun," kata di Giannantonio.

"Ducati punya banyak komponen dan kami bisa memodifikasi motornya sesuka hati. Semua orang berusaha menemukan kombinasi terbaik untuk melaju lebih cepat... Kami sedang bekerja keras."

Hal ini memunculkan pembicaraan mengenai rumor Bagnaia beralih ke GP24 bertenaga GP25 pada tes Misano dan kemudian Motegi, di mana ia secara spektakuler memenangkan kedua balapan dari posisi pole… hanya untuk kemudian merosot ke posisi terendahnya seminggu kemudian di Indonesia.

Fabio di Giannantonio, 2025 Japanese MotoGP

“Saya ingin sekali memiliki motor saya dari hari Jumat di Jepang...”

Apakah di Giannantonio, yang mengikuti jejak Marquez dengan langsung beralih dari GP23 satelit ke GP25 pabrikan musim ini, ingin mencoba GP24?

“Tahukah Anda? Saya mengendarai motor versi terbaru dari Ducati. Dan ketika performanya bagus, motornya benar-benar bagus!” ujarnya.

“Misalnya, saya ingin sekali mencoba lagi motor saya yang saya pakai hari Jumat di Jepang. Tapi sayangnya, motornya sama dengan yang saya pakai saat balapan di Jepang!”

Di Giannantonio memulai akhir pekan Motegi di posisi kelima, dua posisi di depan Bagnaia, pada sesi latihan Jumat.

Namun keesokan paginya, ia merosot hingga ke posisi ke-22 pada sesi latihan terakhir. Posisi kedua belas dan terakhir di Kualifikasi 2 kemudian terpaut jauh di posisi ke-13 di kedua balapan tersebut.

Hal ini merangkum performa naik-turun yang membuat Di Giannantonio kesulitan sepanjang musim ini dalam upayanya untuk tetap berada dalam rentang performa GP25 yang sulit digapai.

“Saya hanya ingin menemukan cara bersama tim untuk memiliki feeling yang konsisten,” tegasnya. “Sesuatu yang pasti berhasil.

“Itulah yang saya harapkan dari tim dan Ducati. Bukan, ‘Saya ingin komponen ini, dengan komponen ini, dari motor tahun berapa pun’.

"Saya hanya ingin menemukan feeling-nya [secara konsisten] karena ketika kami merasakannya, kami telah menunjukkan potensi yang luar biasa.

"Seperti rekor waktu putaran di Sachsenring, atau balapan di Sachsenring, atau podium yang kami raih tahun ini.

"Saya hanya ingin menemukan cara bersama tim agar kami bisa memiliki feeling yang konsisten terhadap motor."

Fabio di Giannantonio, 2025 Indonesian MotoGP

“Sulit untuk diterima”

Pemenang MotoGP Qatar 2023 itu mengakui inkonsistensi tersebut telah menguji kesabarannya.

“Saya banyak berkembang di sisi ini tahun ini karena saya sangat sabar, sabar, sabar,” ujarnya. “Tidak kepada siapa pun secara khusus, hanya pada situasi ini, karena perilaku motor berubah.

“Sulit untuk menerimanya karena, sejujurnya, pada hari Jumat di Jepang saya pikir saya bisa menjadi salah satu pembalap pada hari Sabtu dan Minggu.

“Dan kemudian sepuluh jam kemudian, saya tidak bisa sama sekali.”

Di Giannantonio memulai empat putaran terakhir musim ini dengan defisit 16 poin dari rekan setimnya, Franco Morbidelli, dan dengan selisih 24 poin yang harus disambungkan dengan Acosta.