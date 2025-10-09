Marc Marquez Dianggap "Senna-nya MotoGP" oleh Bintang F1

Pemenang balapan Formula 1, Carlos Sainz, menyebut juara dunia MotoGP tujuh kali Marc Marquez sebagai "Ayrton Senna-nya MotoGP" setelah meraih gelar ketujuhnya di kelas premier.

Melakoni debut MotoGP pada tahun 2013 bersama tim pabrikan Honda, Marquez langsung meraih gelar juara dunia di kesempatan pertama dan meraih lima gelar lagi dalam enam musim berikutnya.

Namun, kariernya terancam di awal 2020 ketika ia mengalami patah tulang lengan kanan yang parah dan harus absen sepanjang musim.

Cedera tersebut membutuhkan tiga operasi besar di tahun itu, dilanjutkan operasi keempat tahun 2022 untuk memulihkan tulang humerusnya - yang telah berputar lebih dari 30 derajat.

Kemudian pada tahun 2023, mesin Honda yang kurang kompetitif mendorong Marquez untuk menimbang pensiun, sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Gresini Ducati tahun 2024 untuk membangun kembali kariernya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah menang tiga kali tahun lalu dan promosi ke tim pabrikan Ducati pada tahun 2025, ia mendominasi musim ini dengan 11 kemenangan Grand Prix dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia ketujuh, enam tahun setelah kemenangan terakhirnya.

Menyamai perolehan Valentino Rossi di kelas premier dan dengan cepat mendekati rekor kemenangan balapannya, banyak yang menganggap Marquez sebagai yang terhebat sepanjang masa.

Berbicara di podcast El Partidazo COPE di Spanyol, pembalap F1 Williams, Carlos Sainz, membandingkan Marquez dengan juara dunia F1 tiga kali, Ayrton Senna.

“Saya sudah mengucapkan selamat kepadanya, karena dia menjalani tahun yang hebat dan penghargaan yang pantas dia dapatkan atas kebangkitan yang dia buat dalam kariernya,” kata Sainz.

“Marquez adalah Ayrton Senna-nya MotoGP. Hanya saja, dengan cara kita mengalaminya saat ini, kita tidak menyadarinya.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saat dia pensiun, dan seiring berjalannya waktu, semua orang akan mengingat Marc Marquez sebagai sosok yang paling mirip dengan Ayrton Senna di Formula 1.”

Senna memenangkan tiga gelar juara dunia F1 antara tahun 1988 dan 1991 bersama McLaren. Dia tewas dalam kecelakaan di Imola pada tahun 1994.

Bagi banyak orang, Senna dianggap sebagai pembalap F1 terhebat sepanjang masa, setara dengan nama-nama seperti Michael Schumacher dan Lewis Hamilton.