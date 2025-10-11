Penjelasan Pertama Marc Marquez soal Insiden GP Indonesia

Sebuah video behind the scene dari Ducati mengungkap penjelasan awal Marc Marquez tentang kecelakaan dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia yang membuatnya cedera.

Juara dunia MotoGP tujuh kali itu ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia saat melewati Tikungan 7 yang cepat di putaran pembuka Grand Prix Indonesia, Minggu lalu.

Keduanya keluar dari balapan, dengan Marc Marquez terjatuh keras yang langsung menyebabkan masalah pada bahu kanannya.

Sejak itu, ia didiagnosis mengalami fraktur di pangkal prosesus korakoid dan cedera ligamen di bahu kanannya.

Ducati telah mengonfirmasi bahwa ia tidak akan berpartisipasi di Grand Prix Australia atau Malaysia mendatang.

Marquez mengatakan pada hari Minggu di Mandalika bahwa ia "sedih" atas cedera tersebut, tetapi juga merasa tabrakan itu adalah insiden balapan dan meminta agar semua pihak tetap tenang di media sosialnya di tengah kritik pedas terhadap Bezzecchi.

Cedera itu terjadi hanya seminggu setelah Marquez meraih gelar juara dunia ketujuhnya di MotoGP.

Episode terbaru dari seri dokumenter Inside Ducati menampilkan perbincangan pertama Marquez tentang kecelakaan tersebut dengan krunya.

“Saat saya menyentuh gravel, saya sangat cepat,” ujarnya. “Start saya bagus, gripnya bagus… normal.

“Saat saya keluar garasi, ada yang aneh, tapi kemudian semuanya baik-baik saja.

“Dia sedikit menyentuh saya dari belakang dan saya langsung melesat. Saya tahu [itu bukan salah saya]. Itu bukan tempat di mana kami melambat.”

Crew Chief Marquez, Marco Rigamonti, bercanda bahwa timnya akan "bertemu Marc di Valencia di Gala", mengisyaratkan bahwa ia akan absen hingga akhir musim.

Meskipun belum jelas apakah Marquez akan kembali untuk dua putaran terakhir pada tahap ini, ia menjawab pertanyaan kepala krunya.

"Ayolah, tidak. Saya akan coba dulu," ia tertawa. "Tapi itu tergantung. Saya tidak yakin berapa lama ligamennya [untuk sembuh]."

Bezzecchi lolos dari cedera serius dalam kecelakaan itu, meskipun kemungkinan akan menghadapi penalti atas tabrakan tersebut untuk Grand Prix Australia ketika ia bertemu dengan para steward FIM.