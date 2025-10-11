Bastianini akan Menguji Sasis Baru KTM di Phillip Island

Pembalap Tech3 KTM MotoGP Enea Bastianini mengatakan ia akan menguji sasis RC16 yang berbeda dengan yang saat ini ia gunakan di Grand Prix Australia mendatang.

Pebalap Italia ini mengalami musim yang naik turun dengan KTM, meskipun sempat menikmati podium di paruh kedua musim.

Bulan lalu, ia mengakui bahwa peningkatan performanya merupakan hasil dari pemahamannya bahwa ia perlu menyesuaikan gaya berkendaranya dengan motor tersebut.

Oleh karena itu, ia kini akan menguji ulang sasis yang pernah digunakan Pedro Acosta. Bastianini mengatakan ia "sama sekali tidak yakin" ketika mencobanya sebelumnya untuk mengetahui apakah sasis itu lebih baik atau tidak.

"Sasis ini tersedia untuk semua orang," ujarnya. "Hanya lengan ayunnya saja yang tidak tersedia untuk semua orang dan hanya untuk Pedro saat ini.

"Kami punya program untuk mencoba sasis itu lagi, karena kami sudah mencobanya saat uji coba.

"Tapi saya tidak bisa mengerti mana yang lebih baik karena saya benar-benar tidak percaya diri di awal musim dengan motor saya.

"Sekarang, akan lebih baik untuk mencobanya lagi dan akan lebih mudah untuk memahaminya sekarang. Itu ada dalam rencana untuk Grand Prix Australia."

Bastianini menjalani Grand Prix Indonesia yang berat, di mana ia finis di posisi ke-17 di grid dan gagal menyelesaikan kedua balapan.

“Yah, akhir pekan yang berat bagi saya,” tambahnya. “Pada akhirnya, rasanya seperti awal balapan, tapi tidak apa-apa. Para pembalap bekerja keras untuk memberikan saya motor terbaik, tetapi di balapan terjadi sesuatu.

“Saya tidak bisa melakukan balapan yang fantastis dan saya pikir kami harus bekerja keras untuk memahami masa depan agar bisa melakukan sesuatu yang lebih baik.

“Akhir pekan ini memang aneh, tetapi ada hal positifnya, di tikungan cepat kami kompetitif dan saya tertinggal 0,4 detik lebih sedikit di sektor dua dan itu penting.

“Kami kehilangan sesuatu saat mengerem, tetapi sekarang kami tahu apa yang harus dilakukan dengan motor untuk bersaing.”