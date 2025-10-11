Bastianini akan Menguji Sasis Baru KTM di Phillip Island

Enea Bastianini akan mencoba sasis KTM yang berbeda di Phillip Island.

Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Indonesian MotoGP
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Pembalap Tech3 KTM MotoGP Enea Bastianini mengatakan ia akan menguji sasis RC16 yang berbeda dengan yang saat ini ia gunakan di Grand Prix Australia mendatang.

Pebalap Italia ini mengalami musim yang naik turun dengan KTM, meskipun sempat menikmati podium di paruh kedua musim.

Bulan lalu, ia mengakui bahwa peningkatan performanya merupakan hasil dari pemahamannya bahwa ia perlu menyesuaikan gaya berkendaranya dengan motor tersebut.

Oleh karena itu, ia kini akan menguji ulang sasis yang pernah digunakan Pedro Acosta. Bastianini mengatakan ia "sama sekali tidak yakin" ketika mencobanya sebelumnya untuk mengetahui apakah sasis itu lebih baik atau tidak.

"Sasis ini tersedia untuk semua orang," ujarnya. "Hanya lengan ayunnya saja yang tidak tersedia untuk semua orang dan hanya untuk Pedro saat ini.

"Kami punya program untuk mencoba sasis itu lagi, karena kami sudah mencobanya saat uji coba.

"Tapi saya tidak bisa mengerti mana yang lebih baik karena saya benar-benar tidak percaya diri di awal musim dengan motor saya.

"Sekarang, akan lebih baik untuk mencobanya lagi dan akan lebih mudah untuk memahaminya sekarang. Itu ada dalam rencana untuk Grand Prix Australia."

Bastianini menjalani Grand Prix Indonesia yang berat, di mana ia finis di posisi ke-17 di grid dan gagal menyelesaikan kedua balapan.

“Yah, akhir pekan yang berat bagi saya,” tambahnya. “Pada akhirnya, rasanya seperti awal balapan, tapi tidak apa-apa. Para pembalap bekerja keras untuk memberikan saya motor terbaik, tetapi di balapan terjadi sesuatu.

“Saya tidak bisa melakukan balapan yang fantastis dan saya pikir kami harus bekerja keras untuk memahami masa depan agar bisa melakukan sesuatu yang lebih baik.

“Akhir pekan ini memang aneh, tetapi ada hal positifnya, di tikungan cepat kami kompetitif dan saya tertinggal 0,4 detik lebih sedikit di sektor dua dan itu penting.

“Kami kehilangan sesuatu saat mengerem, tetapi sekarang kami tahu apa yang harus dilakukan dengan motor untuk bersaing.”

Bastianini akan Menguji Sasis Baru KTM di Phillip Island
Lewis Duncan
Journalist
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Bastianini akan Menguji Sasis Baru KTM di Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bastianini akan Menguji Sasis Baru KTM di Phillip Island
9h ago
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Indonesian MotoGP
WSBK Results
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Estoril
10h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menahan Serangan Akhir Bulega
10h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Penjelasan Pertama Marc Marquez soal Insiden GP Indonesia
13h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Fabio Di Giannantonio Fokus Memahami Inkonsistensi GP25
13h ago
Fabio di Giannantonio, 2025 Japanese MotoGP

More News

MotoGP News
Bagnaia Menggunakan Mesin Motegi yang Berasap di Mandalika
14h ago
Francesco Bagnaia, engine smoke, 2025 Japanese MotoGP
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Catat Rekor Lap Baru untuk Pole
15h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Hasil Free Practice 3 dari Circuito Estoril
17h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Razgatlioglu Dihadiahi Motor WorldSBK Yamaha Jelang Kepindahan MotoGP
10/10/25
Toprak Razgatlioglu, 2021 Indonesian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Estoril
10/10/25
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.