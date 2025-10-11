Bagnaia Menggunakan Mesin Motegi yang Berasap di Mandalika

Mesin milik Francesco Bagnaia yang berasap di Motegi ternyata digunakan di Mandalika akhir pekan lalu.

Francesco Bagnaia, engine smoke, 2025 Japanese MotoGP
Francesco Bagnaia, engine smoke, 2025 Japanese MotoGP

Tidak banyak hal positif bagi Francesco Bagnaia selama akhir pekan MotoGP Indonesia yang mengerikan.

Pembalap Italia itu terjun bebas dari kemenangan ganda yang sempurna di  Motegi - di mana ia kembali memakai komponen GP24 - menjadi posisi terakhir di Sprint Race dan Grand Prix di Mandalika.

Akhir pekan yang buruk bagi Bagnaia semakin lengkap ketika ia terjatuh dari posisi paling belakang di lap ke-8 balapan hari Minggu.

Satu-satunya kabar baik adalah asap yang mengepul dari Desmosedici-nya dalam perjalanan menuju kemenangan di Jepang tidak fatal.

"Saya tidak tahu soal asap itu," kata Bagnaia di Motegi. "Saya hanya merasakan performa yang sedikit menurun di empat hingga lima lap terakhir saat keluar dari beberapa tikungan. Namun, catatan waktu putarannya tetap bagus. Saya senang tidak terkena [bendera hitam oranye]!"

Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP
Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP

Bagnaia, yang pertama kali menggunakan mesin 'Motegi' pada hari Sabtu di Catalunya, kembali memasangnya pada salah satu motornya pada hari Jumat dan Sabtu pagi di Indonesia.

GP25 miliknya yang lain menggunakan mesin yang lebih tua, tepatnya sudah dipakai sejak Qatar dan digunakan untuk latihan terakhir di Jepang.

Bagnaia kemudian membalap dengan mesin 'Qatar' di Sprint Indonesia, sebelum beralih ke mesin 'Motegi' untuk pemanasan dan Grand Prix hari Minggu.

Sejauh ini, Bagnaia telah membuka ketujuh mesin yang diizinkan hingga saat ini, dengan hanya mesin pertama yang ditarik dari penggunaan, di Catalunya, saat mesin 'Motegi' diperkenalkan.

Semua pembalap MotoGP akan memiliki mesin tambahan yang tersedia selama empat putaran terakhir, dimulai di Phillip Island akhir pekan depan.

Dengan demikian, Ducati, Aprilia, dan KTM dibatasi hanya menggunakan delapan mesin, dengan desain yang sama, selama musim 22 putaran penuh. Honda dan Yamaha, di grup konsesi D, memiliki opsi sepuluh kali pergantian mesin per pembalap dan bebas memodifikasi desainnya.

Daftar berikut menunjukkan jumlah mesin yang 'dibuka' dan 'ditarik' oleh masing-masing pembalap sejauh ini…

Daftar penggunaan mesin MotoGP 2025

PembalapTimMesin yang sudah dibukaMesin tak lagi dipakai
Jorge MartinAprilia6 / 73
Johann ZarcoLCR Honda9 / 104
Luca MariniHRC Honda8 / 103
Maverick ViñalesTech3 KTM7 / 81
Fabio QuartararoMonster Yamaha8 / 101
Franco MorbidelliVR46 Ducati7 / 80
Enea BastianiniTech3 KTM6 / 80
Raúl FernándezTrackhouse Aprilia6 / 82
Brad BinderRed Bull KTM7 / 82
Somkiat ChantraLCR Honda7 / 104
Joan MirHRC Honda9 / 104
Pedro AcostaRed Bull KTM7 / 81
Alex RinsMonster Yamaha8 / 101
Jack MillerPramac Yamaha8 / 101
Fabio di GiannantonioVR46 Ducati7 / 82
Fermín AldeguerGresini Ducati7 / 83
Francesco BagnaiaDucati Lenovo7 / 81
Marco BezzecchiAprilia6 / 81
Alex MarquezGresini Ducati7 / 82
Ai OguraTrackhouse Aprilia6 / 81
Miguel OliveiraPramac Yamaha8 / 101
Marc MarquezDucati Lenovo7 / 81
