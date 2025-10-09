Siapa Pengganti Marc Marquez di Phillip Island dan Sepang?

Marc Marquez menderita 'patah tulang di pangkal prosesus korakoid dan cedera ligamen di bahu kanannya' setelah dijatuhkan oleh Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia hari Minggu.

Cedera bahu tersebut membuatnya absen di Phillip Island dan Sepang, sekaligus memberi kesempatan Michele Pirro untuk melanjutkan catatan penampilan tahunannya di MotoGP untuk satu musim lagi, tetapi Ducati juga bisa melihat opsi dari paddock WorldSBK.

Dengan status konsesi 'A' Ducati yang menghapuskan entri wildcard, rekor pembalap uji pabrikan Pirro untuk tampil setidaknya satu kali di MotoGP setiap musim sejak 2012 terancam.

Setelah mencatatkan 50 penampilan wildcard dan pengganti untuk Ducati antara tahun 2013 dan 2023, Pirro menepi hingga putaran terakhir tahun lalu, ketika ia dipanggil untuk menggantikan Fabio di Giannantonio dari VR46 di Barcelona.

Michele Pirro, Marc Marquez, 2025 Sepang MotoGP Test

Dengan Marquez dipastikan absen di putaran Australia (17-19 Oktober) dan Malaysia (24-26 Oktober) mendatang, Pirro menjadi kandidat yang jelas untuk menggantikan Francesco Bagnaia.

Aturan MotoGP mewajibkan: "Tim harus melakukan segala upaya yang wajar untuk menyediakan pembalap pengganti yang memenuhi syarat guna memenuhi kewajiban pendaftaran mereka dalam waktu 10 hari setelah pengunduran diri."

Dengan Ducati yang telah mengamankan tiga gelar juara dunia bagi pembalap, tim, dan konstruktor, mereka tidak berada di bawah tekanan untuk hasil balapan dan fokus Pirro kemungkinan besar akan tertuju pada pengumpulan data untuk tahun 2026.

Namun, setiap pembalap pengganti "akan dianggap sebagai pembalap asli [Marquez] untuk tujuan alokasi mesin," yang membatasi kesempatan Ducati untuk melakukan pengujian.

Andrea Iannone, 2024 Malaysian Grand Prix

Opsi dari WorldSBK untuk Sepang?

Grand Prix Australia juga bertepatan dengan final World Superbike, di mana Nicolo Bulega dari Ducati akan bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dengan Toprak Razgatlioglu.

Hal ini membuka kemungkinan Ducati memanggil salah satu bintang WorldSBK-nya untuk akhir pekan berikutnya di Malaysia.

Ini bukan pertama kalinya Ducati merotasi pembalap pengganti, dengan VR46 menurunkan Andrea Iannone di Sepang tahun lalu sebelum menyerahkan motornya kepada Pirro di Barcelona.

Bisakah Iannone kembali secara sensasional ke tim pabrikan di mana ia meraih kemenangan pertama Ducati di era Gigi Dall'Igna pada tahun 2015?

Nicolo Bulega

Meskipun Iannone terbukti bersedia turun tangan tanpa uji coba di Sepang tahun lalu, dan melakukan pekerjaan yang sangat kredibel, ada juga opsi untuk menempatkan Bulega di motornya.

Kontrak Bulega di Ducati mencakup uji coba MotoGP, bersama Pirro pada tahun 2026.

Namun, setelah melihat dampak wild card Alvaro Bautista di Grand Prix Malaysia 2023, pembalap Italia itu mungkin merasa lebih banyak kerugian daripada keuntungan dari debut yang 'terburu-buru'.

Mantan pebalap MotoGP Bautista juga tersedia untuk Ducati, yang mungkin menghargai pengalamannya saat mereka mencoba memecahkan kesulitan Francesco Bagnaia.

Namun, kepindahan rekan veteran Danilo Petrucci ke pabrikan BMW pada tahun 2026 kemungkinan akan menggagalkan peluang sang juara MotoGP dua kali tersebut untuk menjadi pengganti.

Setelah Sepang, musim MotoGP ditutup dengan putaran di Portimao dan Valencia.

"Target saya adalah kembali sebelum akhir musim, tetapi tanpa terburu-buru melakukan hal-hal di luar rekomendasi dokter," kata Marquez.

Tim medis Marquez telah memilih 'rencana perawatan konservatif yang melibatkan istirahat dan imobilisasi bahu yang cedera' daripada operasi.