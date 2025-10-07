Marc Marquez Absen Sampai November setelah Kecelakaan Mandalika

Ducati telah mengumumkan bahwa juara dunia MotoGP Marc Marquez akan absen di dua Grand Prix berikutnya karena cedera bahu, tetapi tidak memerlukan operasi.

Pembalap 32 tahun itu terlibat dalam insiden Lap 1 dengan pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, pada hari Minggu di Grand Prix Indonesia, yang berujung pada fraktur tulang selangka kanan.

Marc Marquez kembali ke Spanyol pada Minggu malam untuk mengevaluasi pilihan pemulihannya pada hari Senin. Tim medis di Rumah Sakit Ruber Internacional di Madrid mendiagnosisnya dengan "patah tulang di dasar prosesus korakoid dan cedera ligamen di bahu kanannya".

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa ia tidak mengalami cedera yang sebelumnya terjadi pada lengan kanannya dan tidak ditemukan pergeseran tulang yang signifikan.

Oleh karena itu, Dr. Samuel Antuna dan Dr. Ignacio Roger de Ona telah menyarankan agar operasi tidak dilakukan dan proses rehabilitasi berupa istirahat dan imobilisasi pada area cedera tidak dilakukan.

Ducati telah mengumumkan bahwa Marquez akan absen pada Grand Prix Australia dan Malaysia mendatang, sementara sang juara dunia diperkirakan tidak akan kembali hingga setidaknya Grand Prix Portugal pada bulan November.

"Untungnya, cederanya tidak parah, tetapi penting untuk menghormati jadwal pemulihan," ujarnya. "Tujuan saya adalah kembali sebelum akhir musim, tetapi tanpa terburu-buru melampaui rekomendasi dokter.

"Tujuan utama pribadi dan tim saya telah tercapai, jadi sekarang prioritasnya adalah pulih dengan baik dan kembali 100%."

Cedera Marquez datang hanya seminggu setelah ia memenangkan gelar juara dunia MotoGP ketujuh - yang pertama sejak 2019 - di Grand Prix Jepang, lima tahun setelah patah lengan serius yang dideritanya pada tahun 2020.

Pembalap Spanyol itu menyebut kontaknya dengan Bezzecchi sebagai insiden balapan dan meminta fansnya untuk tetap tenang pada Minggu malam, menyusul reaksi keras di media sosial terhadap pembalap Aprilia tersebut.

Pendekatan Marquez yang hati-hati terhadap cedera ini diisyaratkan pada hari Minggu ketika ia berbicara kepada media, dengan pembalap Ducati itu ingin menghindari risiko yang tidak perlu mengingat masalah yang dialaminya lima tahun lalu dengan lengannya.

Bezzecchi lolos dari cedera serius dan menghadapi investigasi stewards ketika ia pergi ke Australia minggu depan.

Ducati belum mengumumkan pengganti Marquez, tapi kemungkinan akan memanggil pembalap penguji Michele Pirro, yang belum dapat tampil sebagai wildcard tahun ini berdasarkan aturan konsesi saat ini.