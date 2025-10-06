Bezzecchi Meminta Maaf pada Marc Marquez atas Insiden GP Indonesia

Marco Bezzecchi mengakui kesalahannya setelah bertabrakan dengan Marc Marquez di MotoGP Indonesia.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi, yang terlihat langsung memeriksa Marc Marquez setelah insiden mengerikan di MotoGP Indonesia, telah mengunggah permintaan maaf publik atas "kesalahan" yang "juga melibatkan" sang juara dunia bar

Pemenang Sprint Race Mandalika, Bezzecchi, mengulangi start buruknya dari posisi pole, lalu bersenggolan dengan Marquez di tikungan cepat Tikungan 7 di putaran pembuka.

Pebalap Aprilia dari Italia itu tidak pernah sepenuhnya berada di sampingnya dan, ketika ia mencoba mundur, sudah terlambat.

Roda depan Bezzecchi menyenggol bagian belakang Marquez, membuat pembalap Spanyol itu terbanting ke tanah sebelum terguling-guling di gravel.

Saksikan uraian insiden dari Neil Hodgson di bawah ini:

"Saya minta maaf kepada dia dan seluruh stafnya"

Marquez langsung terlihat memegang lengan kanannya dan memiliki 'bukti' patah tulang selangka dan/atau kemungkinan kerusakan ligamen.

Setelah melewatkan tugas media untuk menjalani pemindaian rumah sakitnya sendiri, yang dipastikan tidak ada cedera serius, kata-kata pertama Bezzecchi tentang insiden tersebut muncul melalui media sosial:

"Hari ini saya membuat kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal, saya meminta maaf kepadanya dan seluruh stafnya. Sekarang saatnya untuk mengatasi rasa sakit dan nyeri ini. Sampai jumpa. Saya turut berduka cita."

Unggahan media sosial Marquez sendiri menyertakan permohonan kepada para penggemar untuk tidak menaruh dendam terhadap Bezzecchi, karena "tidak ada yang melakukannya dengan sengaja."

Steward FIM menunda sidang mereka dengan Bezzecchi karena pemeriksaan rumah sakitnya, tetapi ia hampir pasti akan menghadapi penalti untuk Grand Prix Australia mendatang.

Bezzecchi telah menjadi korban tak bersalah seminggu sebelumnya di Jepang, ketika rekan setimnya, Jorge Martin, bertabrakan dengannya di Tikungan 1.

Martin masih menepi karena patah tulang selangka akibat tabrakan itu dan juga memiliki sidang Stewards yang ditunda.

Marco Bezzecchi, Instagram
Marco Bezzecchi, Instagram

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Bezzecchi Meminta Maaf pada Marc Marquez atas Insiden GP Indonesia
