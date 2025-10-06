Bezzecchi Lolos dari Cedera Parah setelah Insiden Marc Marquez

Bos Aprilia Massimo Rivola mengatakan Marco Bezzecchi lolos dari cedera serius setelah kecelakaan Grand Prix Indonesia dengan Marc Marquez pada hari Minggu.

Bezzecchi memulai dari pole tetapi kembali kehilangan posisi di awal, memaksanya untuk mengulangi pemulihan Sprint dari hari Sabtu di Mandalika.

Balapan Bezzecchi berakhir di Tikungan 7 ketika dia membuat langkah ambisius untuk menyalip juara dunia Marc Marquez dan berlari ke belakang Ducati-nya.

Kecelakaan itu mengakibatkan patah tulang selangka untuk Marquez, yang akan kembali ke Spanyol untuk mengevaluasi tahap pemulihannya selanjutnya.

Bezzecchi dibawa ke rumah sakit setempat untuk diperiksa, tetapi didiagnosis tidak mengalami cedera serius.

Steward telah menunda keputusan atas insiden tersebut sampai mereka dapat berbicara dengan Bezzecchi.

"Aneh mungkin bukan kata-kata yang tepat, tetapi menunjukkan kecepatan yang hebat dari semua Aprilias," kata CEO Aprilia Massimo Rivola.

“Sayang sekali hanya memiliki dua pembalap. Marco saya pikir jelas merupakan pembalap tercepat selama akhir pekan ini, jadi jelas ekspektasinya sangat tinggi. Kotoran terjadi. Ini adalah balapan di akhir.

“Marco baik-baik saja. Kami baru saja mendapat kabar dari Dr Charte bahwa dia dibawa ke rumah sakit untuk pemindaian dan tidak ada patah tulang.

“Dia memiliki banyak rasa sakit, mungkin rasa sakitnya juga merupakan beberapa dari dua kecelakaan: yang satu dari Motegi dan yang ini.

“Pertama-tama, kita harus meminta maaf kepada Marc. Apa yang terjadi, oke ini balapan, tetapi juga sangat buruk ketika kita melihat kecelakaan dan Anda adalah bagian dari mengeluarkan seseorang dari perlombaan.

"Jadi, mohon maaf kepadanya dan timnya."

Bezzecchi meminta maaf kepada Marquez setelah kecelakaan itu, dengan Marc menerima permintaan maaf tersebut dan memahaminya sebagai insiden balapan.

Rivola menambahkan: “Saya melihat Davide Tardozzi dan meminta maaf kepadanya, dan dia mengatakan juga Marco meminta maaf kepada Marc dua kali.

“Tapi itu saja. Ini benar-benar sesuatu yang ingin kami hindari, tetapi dalam kompetisi semacam ini kami tahu betapa ketatnya MotoGP, bagaimana performanya sangat dekat, dan mereka semua adalah petarung yang mencoba mendapatkan yang terbaik dari motor.

“Mungkin tidak terlalu memikirkan strategi, karena jelas dia memiliki kecepatan untuk pulih. Dia melakukannya kemarin dalam setengah jumlah putaran.”