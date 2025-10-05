Pembaruan Kondisi Marc Marquez setelah Insiden GP Indonesia

Marc Marquez mengalami cedera usai insiden dengan Marco Bezzecchi di lap pembuka MotoGP Indonesia.

Marc Marquez, 2025 Indonesian MotoGP
Marc Marquez, 2025 Indonesian MotoGP

Juara MotoGP yang baru dinobatkan, Marc Marquez, mengalami cedera bahu setelah bertabrakan dengan Marco Bezzecchi pada lap pembuka Grand Prix Indonesia.

Bezzecchi kembali mengalami start lambat dan turun dari posisi start terdepan ke posisi ketujuh sebelum menabrak bagian belakang Ducati Marquez saat memasuki Tikungan 7 dalam kecepatan tinggi.

Marquez terlempar dari motornya, kakinya kemudian tertabrak oleh Aprilia yang dikendarai Bezzecchi, sebelum akhirnya terguling di gravel. Bezzecchi juga terjatuh setelah keluar jalur.

Marquez tidak langsung bangun dari insiden itu, dan tampak sedang merawat lengan kanannya, dan tidak dapat melepas helmnya karena ia mengunci tangan kanannya ke perut untuk menopang lengan tersebut.

Pemenang sprint, Bezzecchi, segera memeriksa Marquez, yang tampak menunjuk ke bahu atau tulang selangkanya.

"Bukti adanya keretakan"

Marquez, yang meraih gelar MotoGP ketujuhnya seminggu yang lalu di Jepang, saat ini berada di pusat medis Mandalika.

Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, kemudian mengatakan: "Terdapat indikasi patah tulang di bahu kanan, tetapi kami perlu melakukan [pemindaian] untuk menyelidiki lebih lanjut dan memahami apakah operasi perlu dilakukan atau tidak."

Pernyataan resmi Ducati kemudian berbunyi: "Akibat kecelakaan hari ini di Mandalika, Marc Marquez mengalami cedera pada tulang selangka kanannya.

"Pembalap Spanyol itu akan berangkat malam ini ke Madrid (Spanyol) untuk menjalani tes medis lebih lanjut dan untuk menentukan perawatan selanjutnya."

Kerusakan ligamen?

Marquez telah meninggalkan pusat medis dan berbicara singkat kepada media, mengatakan bahwa kondisinya bisa saja lebih buruk, sambil berjalan melewati paddock dengan lengannya dibalut.

Namun, pembalap #93 itu juga mengungkapkan beberapa potensi kabar buruk: "Sepertinya ligamen di tulang selangka saya patah."

Meskipun patah tulang dapat diobati, ligamen membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih.

Kecelakaan ini memperpanjang rekor Marquez yang tidak pernah mencapai garis finis di Grand Prix di Mandalika dalam empat kesempatan.

Balapan sendiri dimenangi oleh runner-up Sprint Race Fermin Aldeguer, yang finis enam detik di depan Pedro Acosta.

Hasil ini membuatnya jadi pemenang termuda kedua di MotoGP setelah Marc Marquez di tahun 2023.

Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga mengalami kecelakaan lowside.

Pembaruan Kondisi Marc Marquez setelah Insiden GP Indonesia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Indonesia 2025: Pertunjukan Berkelas Diogo Moriera
21m ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Indonesia
Moto3 Results
Moto3 Indonesia 2025: Jose Antonio Rueda Kunci Gelar di Mandalika
23m ago
Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025, Indonesia, World Champion
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Indonesia di Mandalika
47m ago
Fermin Aldeguer, Alex Marquez celebrate, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Aldeguer Menang Dominan, Marc Marquez Cedera
1h ago
Fermin Aldeguer, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Pembaruan Kondisi Marc Marquez setelah Insiden GP Indonesia
2h ago
Marc Marquez, 2025 Indonesian MotoGP

More News

MotoGP News
Alex Marquez Akui Mustahil Hentikan Bezzecchi di GP Indonesia
3h ago
Marco Bezzecchi, Luca Marini, Alex Marquez, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Quartararo Tidak Menemukan Hal Positif dari Sprint Mandalika
4h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Murka dengan "Overtake Bodoh" Morbidelli di Sprint Race
4h ago
Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bezzecchi Berpikir Kemenangan Sprint Mandalika Telah "Sirna"
5h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, Sprint podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
'Berkah Tersembunyi' di Balik Penalti Long-Lap Marc Marquez
6h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP