MotoGP Indonesia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika
Hasil sesi Warm-Up untuk MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, putaran 18 dari 22.
Fabio Quartararo mengungguli Marc Marquez dan Alex Marquez pada sesi warm-up untuk MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.
Setelah ban belakang Soft digunakan semua pembalap saat Sprint, Medium diperkirakan akan menjadi pilihan populer untuk Grand Prix.
ban medium pagi ini, tetapi pembalap seperti Quartararo, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Miguel Oliveira tetap menggunakan ban lunak.
Marc Marquez, yang finis ketujuh di Sprint, jadi yang tercepat dengan ban belakang Medium, tetapi rekan setimnya Francesco Bagnaia hanya berada di urutan ke-17.
Marc sebenarnya mencatat waktu putaran lebih cepat dari Quartararo, tetapi dibatalkan karena batas lintasan.
Pole-sitter dan pemenang Sprint, Marco Bezzecchi, berada di urutan ketujuh dengan ban depan Soft bekas dan ban belakang Medium baru dengan Aprilia miliknya.
MotoGP Indonesia - Mandalika - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'30.345s
|7/7
|310k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.012s
|5/7
|318k
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.036s
|6/7
|315k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.179s
|5/7
|314k
|5
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.219s
|7/7
|312k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.225s
|7/7
|312k
|7
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.273s
|4/7
|316k
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.299s
|7/7
|316k
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.326s
|6/7
|317k
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.363s
|7/7
|316k
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.429s
|5/7
|315k
|12
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.509s
|5/6
|312k
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.690s
|6/7
|309k
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.722s
|5/7
|314k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.752s
|5/7
|315k
|16
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.857s
|7/7
|316k
|17
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.942s
|6/7
|315k
|18
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.331s
|6/7
|315k
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.772s
|6/7
|313k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Mandalika:
Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)
Pole-sitter dan pemenang Grand Prix Indonesia tahun lalu, Jorge Martin, absen di Mandalika setelah menderita cedera fraktur selangka dari insiden dengan Bezzecchi di Sprint Race Motegi.
Rookie Ai Ogura, yang juga mundur dari Grand Prix Jepang akhir pekan lalu karena cedera pergelangan tangan di Misano, juga absen, membuat Raul Fernandez jadi satu-satunya perwakilan Trackhouse yang menurunkan livery spesial Gulf di Mandalika.
Jumlah pembalap absen bertambah dengan Maverick Vinales juga mengundurkan diri setelah kualifikasi karena kondisi bahunya, membuat grid balapan hari ini hanya menyisakan 19 pembalap.