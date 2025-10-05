MotoGP Indonesia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika

Fabio Quartararo mengungguli Marc Marquez dan Alex Marquez pada sesi warm-up untuk MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.

Setelah ban belakang Soft digunakan semua pembalap saat Sprint, Medium diperkirakan akan menjadi pilihan populer untuk Grand Prix.

Sebagian besar pembalap mengumpulkan data dengan ban Medium, tetapi Quartararo, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli dan Mog

ban medium pagi ini, tetapi pembalap seperti Quartararo, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Miguel Oliveira tetap menggunakan ban lunak.

Marc Marquez, yang finis ketujuh di Sprint, jadi yang tercepat dengan ban belakang Medium, tetapi rekan setimnya Francesco Bagnaia hanya berada di urutan ke-17.

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc sebenarnya mencatat waktu putaran lebih cepat dari Quartararo, tetapi dibatalkan karena batas lintasan.

Pole-sitter dan pemenang Sprint, Marco Bezzecchi, berada di urutan ketujuh dengan ban depan Soft bekas dan ban belakang Medium baru dengan Aprilia miliknya.

MotoGP Indonesia - Mandalika - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'30.345s 7/7 310k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.012s 5/7 318k 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.036s 6/7 315k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.179s 5/7 314k 5 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.219s 7/7 312k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.225s 7/7 312k 7 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.273s 4/7 316k 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.299s 7/7 316k 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.326s 6/7 317k 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.363s 7/7 316k 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.429s 5/7 315k 12 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.509s 5/6 312k 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.690s 6/7 309k 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.722s 5/7 314k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.752s 5/7 315k 16 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.857s 7/7 316k 17 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.942s 6/7 315k 18 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.331s 6/7 315k 19 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.772s 6/7 313k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Mandalika:

Article continues below ADVERTISEMENT

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)

Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)

Pole-sitter dan pemenang Grand Prix Indonesia tahun lalu, Jorge Martin, absen di Mandalika setelah menderita cedera fraktur selangka dari insiden dengan Bezzecchi di Sprint Race Motegi.

Rookie Ai Ogura, yang juga mundur dari Grand Prix Jepang akhir pekan lalu karena cedera pergelangan tangan di Misano, juga absen, membuat Raul Fernandez jadi satu-satunya perwakilan Trackhouse yang menurunkan livery spesial Gulf di Mandalika.

Jumlah pembalap absen bertambah dengan Maverick Vinales juga mengundurkan diri setelah kualifikasi karena kondisi bahunya, membuat grid balapan hari ini hanya menyisakan 19 pembalap.