MotoGP Indonesia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika

Hasil sesi Warm-Up untuk MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, putaran 18 dari 22.

Fabio Quartararo, 2025 Indonesian MotoGP
Fabio Quartararo, 2025 Indonesian MotoGP

Fabio Quartararo mengungguli Marc Marquez dan Alex Marquez pada sesi warm-up untuk MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.

Setelah ban belakang Soft digunakan semua pembalap saat Sprint, Medium diperkirakan akan menjadi pilihan populer untuk Grand Prix.

Sebagian besar pembalap mengumpulkan data dengan ban Medium, tetapi Quartararo, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli dan Mog

ban medium pagi ini, tetapi pembalap seperti Quartararo, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Miguel Oliveira tetap menggunakan ban lunak.

Marc Marquez, yang finis ketujuh di Sprint, jadi yang tercepat dengan ban belakang Medium, tetapi rekan setimnya Francesco Bagnaia hanya berada di urutan ke-17.

Marc sebenarnya mencatat waktu putaran lebih cepat dari Quartararo, tetapi dibatalkan karena batas lintasan.

Pole-sitter dan pemenang Sprint, Marco Bezzecchi, berada di urutan ketujuh dengan ban depan Soft bekas dan ban belakang Medium baru dengan Aprilia miliknya.

MotoGP Indonesia - Mandalika - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'30.345s7/7310k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.012s5/7318k
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.036s6/7315k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.179s5/7314k
5Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.219s7/7312k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.225s7/7312k
7Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.273s4/7316k
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.299s7/7316k
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.326s6/7317k
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.363s7/7316k
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.429s5/7315k
12Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.509s5/6312k
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.690s6/7309k
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.722s5/7314k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.752s5/7315k
16Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.857s7/7316k
17Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.942s6/7315k
18Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.331s6/7315k
19Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.772s6/7313k

* Rookie

Rekor resmi  MotoGP Mandalika:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)

Pole-sitter dan pemenang Grand Prix Indonesia tahun lalu, Jorge Martin, absen di Mandalika setelah menderita cedera fraktur selangka dari insiden dengan Bezzecchi di Sprint Race Motegi.

Rookie Ai Ogura, yang juga mundur dari Grand Prix Jepang akhir pekan lalu karena cedera pergelangan tangan di Misano, juga absen, membuat Raul Fernandez jadi satu-satunya perwakilan Trackhouse yang menurunkan livery spesial Gulf di Mandalika.

Jumlah pembalap absen bertambah dengan Maverick Vinales juga mengundurkan diri setelah kualifikasi karena kondisi bahunya, membuat grid balapan hari ini hanya menyisakan 19 pembalap.

MotoGP Indonesia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bezzecchi Berpikir Kemenangan Sprint Mandalika Telah "Sirna"
15m ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, Sprint podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
'Berkah Tersembunyi' di Balik Penalti Long-Lap Marc Marquez
1h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika
1h ago
Fabio Quartararo, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Jadi Penumpang dari Motornya Sendiri di Sprint Mandalika
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
F1 GP Singapura 2025: Starting Grid setelah Diskualifikasi Duo Williams
2h ago
Russell and Verstappen will share the front row

More News

MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Starting Grid Grand Prix di Sirkuit Mandalika
3h ago
Indonesian MotoGP qualifying: Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez
F1 News
Langgar Ketentuan Teknis, Williams Dicoret dari Kualifikasi GP Singapura
3h ago
Williams
F1 Results
F1 GP Singapura 2025: Russell Tampil Mengejutkan dengan Pole
14h ago
Russell celebrates pole position
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Kalahkan Aldeguer di Lap Akhir Sprint
18h ago
Start, 2025 Indonesian MotoGP Sprint
Moto2 Results
Moto2 Indonesia 2025: Moreira Pole, Mario Aji Terjatuh di Q1
18h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025, pole position, Indonesian GP