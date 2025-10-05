MotoGP Indonesia 2025: Starting Grid Grand Prix di Sirkuit Mandalika

Marco Bezzecchi akan memulai Grand Prix MotoGP Indonesia - putaran ke-18 dari musim 2025 - dari pole position.

Bezzecchi, yang memenangi Sprint Race hari Sabtu setelah sempat turun ke P8, menjaga harapan meaih kemenangan ganda di Mandalika dari pole.

Di belakangnya, ada rookie Fermin Aldeguer yang secara impresif finis kedua setelah memimpin sebagian besar Sprint Race 13 lap, dia akan mencoba membalas kekalahan hari Sabtu atas Bez, sekaligus mencari kemenangan Grand Prix pertamanya.

Melengkapi baris depan ada Raul Fernandez, yang meraih hasil tiga besar pertamanya di MotoGP pada Sprint Race hari Sabtu dengan Trackhouse Aprilia.

Baris kedua akan menampilkan Alex Rins sebagai pebalap Yamaha teratas, Pedro Acosta sebagai pebalap KTM terdepan, dan Luca Marini memimpin Honda.

Selain Aldeguer, ini adalah akhir pekan yang sulit bagi Ducati. Alex Marquez berada di posisi ketujuh, sementara juara dunia yang baru dinobatkan, Marc Marquez, berharap untuk menyelesaikan Grand Prix pertamanya di Mandalika.

Rekan setim pabrikan, Francesco Bagnaia, bahkan tidak lolos dari Kualifikasi 1 dan hanya berada di posisi ke-16 di grid.

Tidak ada penalti grid yang diberikan akhir pekan ini, namun jumlah pembalap berkurang satu di grid setelah Maverick Vinales dari Tech3 KTM mundur setelah kualifikasi karena kondisi bahu yang masih belum pulih.

Artinya, hanya akan ada 19 pembalap di grid untuk balapan sore ini, yang dimulai pukul 3 sore waktu setempat.

MotoGP Indonesia 2025 - Starting Grid Lengkap

Row 1: Marco Bezzecchi (pole), Fermin Aldeguer, Raul Fernandez

Row 2: Alex Rins, Pedro Acosta, Luca Marini

Row 3: Alex Marquez, Fabio Quartararo, Marc Marquez

Row 4: Miguel Oliveira, Fabio di Giannantonio, Joan Mir

Row 5: Franco Morbidelli, Jack Miller, Brad Binder

Row 6: Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Johann Zarco

Row 7: Somkiat Chantra