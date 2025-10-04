BREAKING: Maverick Vinales Memutuskan Mundur dari GP Indonesia

Maverick Vinales telah mengundurkan diri dari MotoGP Indonesia karena cedera bahu yang dialaminya.

Maverick Vinales, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
Tech3 telah mengumumkan bahwa Maverick Vinales mundur dari MotoGP Indonesia setelah kualifikasi di Mandalika.

Vinales menjadi yang paling lambat dari 10 pembalap di Q1 Indonesia, terpaut 0,333 detik dari Somkiat Chantra, dan 1,3 detik lebih lambat dari Fabio Di Giannantonio yang memuncaki sesi tersebut.

Setelah kualifikasi, Tech3 KTM mengonfirmasi bahwa Vinales telah mengundurkan diri sepenuhnya dari ajang tersebut dan akan absen di Sprint Race dan Grand Prix di Mandalika.

“Maverick Vinales akan mundur dari Grand Prix Indonesia,” demikian pernyataan Tech3 yang dipublikasikan di media sosial. “Telah diputuskan bersama tim bahwa Maverick akan fokus pada pemulihan bahu kirinya.”

Pembalap Spanyol berusia 30 tahun itu mengatakan setelah sesi latihan Jumat bahwa ia mempertimbangkan untuk mundur dari ajang tersebut, meskipun belum ada keputusan yang dibuat saat itu.

Setelah merasakan nyeri di bahu kirinya yang masih dalam tahap pemulihan dari dislokasi dan fraktur yang dialaminya saat kualifikasi MotoGP Jerman pada bulan Juli.

“Kami akan berbicara dengan tim [untuk memahami] apa yang terbaik untuk dilakukan, apakah berhenti dan kembali ketika saya sudah benar-benar fit atau tetap melaju seperti ini,” kata Maverick Vinales pada hari Jumat di Indonesia.

“Tetapi saya pikir terus melaju seperti ini sangat sulit bagi saya karena saya merasakan nyeri dan saya kehilangan banyak umpan balik dari motor.

“Jadi, kami harus sangat cerdas dan melihat cara terbaik untuk pulih dengan cepat.”

Masih belum jelas kapan Vinales akan kembali balapan dan apakah ia akan melakukannya sebelum akhir musim, karena ini adalah kedua kalinya sejak kecelakaan di Jerman ia mengundurkan diri dari balapan akhir pekan sebelum hari Minggu.

