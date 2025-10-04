Bezzecchi Tidak Bisa Santai Meski Meraih Pole Position

Marco Bezzecchi mengaku tak bisa bersantai setelah meraih pole position di MotoGP Indonesia dengan rekor lap.

Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, 2025 Indonesian MotoGP qualifying
Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, 2025 Indonesian MotoGP qualifying

Marco Bezzecchi menegaskan keunggulan Aprilia dibandingkan rival dengan meraih pole position MotoGP Indonesia dengan kecepatan yang luar biasa.

Berbeda dari dua pole selanjutnya bagi Bez - di Red Bull Ring dan Misano - yang terasa seperti kejutan, pembalap Italia itu tampil dominan sepanjang akhir pekan di Lombok.

Itu termasuk sesi latihan terakhir Sabtu pagi, saat ia tercepat dalam simulasi balapan dengan ban Soft bekas. Namun, pembalap seperti Pedro Acosta dari KTM dan Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati tak jauh tertinggal.

“Memang benar saya cukup cepat, tetapi kecepatan yang saya lihat dari hasil FP2 cukup ketat antara saya dan banyak pembalap lain yang super cepat. Dan di MotoGP, Anda tidak pernah bisa santai,” kata Bezzecchi.

“Saya senang dengan kualifikasi ini karena ini juga grid untuk besok, bukan hanya hari ini. Dan ini penting, tetapi sekarang kami masih harus menjalani bagian utama akhir pekan ini, yaitu balapan.

“Jadi, mari kita tetap fokus dan berusaha sebaik mungkin.”

Aldeguer amankan baris depan dengan ban depan 18 lap

Saat kebanyakan Ducati tampak tertinggal akhir pekan ini, Fermin Aldeguer membuktikan dirinya sebagai pengecualian.

Sang rookie kualifikasi MotoGP terbaiknya - meskipun harus berganti ke motor cadangan, dan berhasil meraih posisi kedua di grid dengan ban depan yang telah menempuh 18 putaran!

“Motornya sama, saya juga sama, tetapi yang pasti kami menetapkan tujuan yang berbeda untuk balapan-balapan terakhir ini, mencoba meningkatkan performa di hari Jumat, mencoba meningkatkan performa di Kualifikasi,” kata Aldeguer.

“Selain itu, dengan semua masalah selama kualifikasi, saya hanya menempuh 18 putaran dengan ban depan karena ini ban cadangan saya! Tapi tidak apa-apa. Saya pikir memulai dari posisi kedua adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan potensi kami dan mencoba menikmatinya.”

Fermin Aldeguer, 2025 Indonesian MotoGP
Fermin Aldeguer, 2025 Indonesian MotoGP

Fernandez tegaskan keunggulan Aprilia

Pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, berhasil membawa Aprilia finis di posisi tiga besar untuk kedua kalinya di trek tempat RS-GP terbaiknya tahun lalu berada di posisi kesepuluh.

“Pada akhirnya, kami berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Hasil maksimal hari ini adalah posisi kedua, karena Marco selangkah lebih maju dari kami semua,” kata Fernandez. “Tapi bagaimanapun, kecepatannya positif, jadi yang terpenting hari ini adalah mencoba menempatkan motor di baris pertama.”

Bezzecchi dan Fernandez adalah satu-satunya pembalap Aprilia yang hadir akhir pekan ini karena cedera yang dialami rekan setimnya, Jorge Martin dan Ai Ogura.

Baris kedua grid akan diisi oleh Alex Rins dari Yamaha, meskipun mengalami kecelakaan di akhir pekan, pembalap KTM yang paling menonjol sejauh ini – Pedro Acosta – dan Luca Marini dari Honda.

Marini termasuk di antara pembalap yang tidak diperbolehkan melakukan putaran terakhir karena bendera kuning akibat kecelakaan Rins.

Kesulitan Ducati berlanjut

Pembalap Ducati terbaik berikutnya setelah Aldeguer adalah rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, di posisi ketujuh. 

Alex dan Fabio Quartararo yang berada di posisi kedelapan di grid juga mengalami masalah di kualifikasi, sementara sang kakak, Marc Marquez , mengalami sesi terburuknya musim ini di posisi kesembilan.

Juara dunia yang baru dinobatkan, yang mengalami kecelakaan dua kali pada hari Jumat, mencapai Kualifikasi 2 setelah berada di posisi kedua setelah Fabio di Giannantonio dari VR46 dalam penampilan pertamanya di Kualifikasi 1 tahun ini.

Namun, pembalap #93 tersebut tidak pernah terlihat nyaman dan tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing memperebutkan dua baris terdepan. 

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, bernasib lebih buruk lagi, hanya berada di posisi ke-16 di grid setelah menang dari posisi pole akhir pekan lalu di Motegi.

Sprint Race 13 putaran di Mandalika akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat.

In this article

Bezzecchi Tidak Bisa Santai Meski Meraih Pole Position
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Leclerc Menjelaskan 'Kebingungan' dari Insiden Pitlane dengan Norris
1h ago
Norris was hit by Leclerc in the pit lane
MotoGP News
Bezzecchi Tidak Bisa Santai Meski Meraih Pole Position
1h ago
Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, 2025 Indonesian MotoGP qualifying
MotoGP News
BREAKING: Maverick Vinales Memutuskan Mundur dari GP Indonesia
2h ago
Maverick Vinales, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Dia Jenis yang Berbeda" - Mick Doohan Memuji Marc Marquez
2h ago
Marc Marquez, Mick Doohan
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Tegaskan Keunggulan Aprilia dengan Pole
3h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Indonesian MotoGP

More News

MotoGP News
Joan Mir Jelaskan Penyebab Situasi "Kritis" di Akhir Pekan Mandalika
4h ago
Joan Mir, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Mandalika
4h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
KTM Jadi Pabrikan Pertama yang 'Menyalakan' Mesin MotoGP 2027
4h ago
2027 KTM MotoGP engine
MotoGP News
Harus Melalui Q1, Marc Marquez Ingin Melewatkan Mandalika
14h ago
Marc Marquez, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Morbidelli Klaim VR46 "Memberi Segalanya" untuk Membantu Bagnaia
15h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Indonesian MotoGP