Bezzecchi Tidak Bisa Santai Meski Meraih Pole Position

Marco Bezzecchi menegaskan keunggulan Aprilia dibandingkan rival dengan meraih pole position MotoGP Indonesia dengan kecepatan yang luar biasa.

Berbeda dari dua pole selanjutnya bagi Bez - di Red Bull Ring dan Misano - yang terasa seperti kejutan, pembalap Italia itu tampil dominan sepanjang akhir pekan di Lombok.

Itu termasuk sesi latihan terakhir Sabtu pagi, saat ia tercepat dalam simulasi balapan dengan ban Soft bekas. Namun, pembalap seperti Pedro Acosta dari KTM dan Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati tak jauh tertinggal.

“Memang benar saya cukup cepat, tetapi kecepatan yang saya lihat dari hasil FP2 cukup ketat antara saya dan banyak pembalap lain yang super cepat. Dan di MotoGP, Anda tidak pernah bisa santai,” kata Bezzecchi.

“Saya senang dengan kualifikasi ini karena ini juga grid untuk besok, bukan hanya hari ini. Dan ini penting, tetapi sekarang kami masih harus menjalani bagian utama akhir pekan ini, yaitu balapan.

“Jadi, mari kita tetap fokus dan berusaha sebaik mungkin.”

Aldeguer amankan baris depan dengan ban depan 18 lap

Saat kebanyakan Ducati tampak tertinggal akhir pekan ini, Fermin Aldeguer membuktikan dirinya sebagai pengecualian.

Sang rookie kualifikasi MotoGP terbaiknya - meskipun harus berganti ke motor cadangan, dan berhasil meraih posisi kedua di grid dengan ban depan yang telah menempuh 18 putaran!

“Motornya sama, saya juga sama, tetapi yang pasti kami menetapkan tujuan yang berbeda untuk balapan-balapan terakhir ini, mencoba meningkatkan performa di hari Jumat, mencoba meningkatkan performa di Kualifikasi,” kata Aldeguer.

“Selain itu, dengan semua masalah selama kualifikasi, saya hanya menempuh 18 putaran dengan ban depan karena ini ban cadangan saya! Tapi tidak apa-apa. Saya pikir memulai dari posisi kedua adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan potensi kami dan mencoba menikmatinya.”

Fernandez tegaskan keunggulan Aprilia

Pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, berhasil membawa Aprilia finis di posisi tiga besar untuk kedua kalinya di trek tempat RS-GP terbaiknya tahun lalu berada di posisi kesepuluh.

“Pada akhirnya, kami berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Hasil maksimal hari ini adalah posisi kedua, karena Marco selangkah lebih maju dari kami semua,” kata Fernandez. “Tapi bagaimanapun, kecepatannya positif, jadi yang terpenting hari ini adalah mencoba menempatkan motor di baris pertama.”

Bezzecchi dan Fernandez adalah satu-satunya pembalap Aprilia yang hadir akhir pekan ini karena cedera yang dialami rekan setimnya, Jorge Martin dan Ai Ogura.

Baris kedua grid akan diisi oleh Alex Rins dari Yamaha, meskipun mengalami kecelakaan di akhir pekan, pembalap KTM yang paling menonjol sejauh ini – Pedro Acosta – dan Luca Marini dari Honda.

Marini termasuk di antara pembalap yang tidak diperbolehkan melakukan putaran terakhir karena bendera kuning akibat kecelakaan Rins.

Kesulitan Ducati berlanjut

Pembalap Ducati terbaik berikutnya setelah Aldeguer adalah rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, di posisi ketujuh.

Alex dan Fabio Quartararo yang berada di posisi kedelapan di grid juga mengalami masalah di kualifikasi, sementara sang kakak, Marc Marquez , mengalami sesi terburuknya musim ini di posisi kesembilan.

Juara dunia yang baru dinobatkan, yang mengalami kecelakaan dua kali pada hari Jumat, mencapai Kualifikasi 2 setelah berada di posisi kedua setelah Fabio di Giannantonio dari VR46 dalam penampilan pertamanya di Kualifikasi 1 tahun ini.

Namun, pembalap #93 tersebut tidak pernah terlihat nyaman dan tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing memperebutkan dua baris terdepan.

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, bernasib lebih buruk lagi, hanya berada di posisi ke-16 di grid setelah menang dari posisi pole akhir pekan lalu di Motegi.

Sprint Race 13 putaran di Mandalika akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat.