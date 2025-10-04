MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Tegaskan Keunggulan Aprilia dengan Pole

Marco Bezzecchi menegaskan keunggulan Aprilia RS-GP dengan meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.

Pembalap Aprilia itu mencatatkan laptime 1 menit 28.832 detik, rekor baru di trek Mandalika, dengan keunggulan 0,398 detik atas pembalap di belakangnya.

Rookie Fermin Aldeguer mencatat hasil kualifikasi MotoGP terbaiknya dengan finis di posisi kedua untuk Gresini Ducati, dengan Raul Fernandez dari Trackhouse menempatkan dua Aprilia di baris terdepan di posisi ketiga.

Alex Rins mencatatkan kualifikasi terbaiknya untuk Yamaha di posisi keempat, meskipun mengalami kecelakaan di menit-menit terakhir, dan akan bergabung di baris kedua bersama Pedro Acosta dari KTM dan Luca Marini dari Honda.

Rekan setim Aldeguer dan runner-up gelar juara saat ini, Alex Marquez, berada di posisi ketujuh dan Fabio Quartararo di posisi kedelapan setelah keduanya juga terjatuh di sesi tersebut.

Marc Marquez lolos dari Q1, di belakang sesama pebalap GP25 Fabio di Giannantonio, tetapi juara dunia yang baru dinobatkan itu tidak pernah menjadi penantang pole di Q2 dan hanya akan memulai dari posisi kesepuluh.

Rekan setim Marquez yang meraih dua kemenangan di Motegi, Francesco Bagnaia, akan memulai balapan di posisi ke-16.

Sprint Race Mandalika yang terdiri dari 13 putaran akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat.