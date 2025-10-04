MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Tegaskan Keunggulan Aprilia dengan Pole

Hasil lengkap kualifikasi dan starting grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.

Marco Bezzecchi, 2025 Indonesian MotoGP

Marco Bezzecchi menegaskan keunggulan Aprilia RS-GP dengan meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.

Pembalap Aprilia itu mencatatkan laptime 1 menit 28.832 detik, rekor baru di trek Mandalika, dengan keunggulan 0,398 detik atas pembalap di belakangnya.

Rookie Fermin Aldeguer mencatat hasil kualifikasi MotoGP terbaiknya dengan finis di posisi kedua untuk Gresini Ducati, dengan Raul Fernandez dari Trackhouse menempatkan dua Aprilia di baris terdepan di posisi ketiga.

Alex Rins mencatatkan kualifikasi terbaiknya untuk Yamaha di posisi keempat, meskipun mengalami kecelakaan di menit-menit terakhir, dan akan bergabung di baris kedua bersama Pedro Acosta dari KTM dan Luca Marini dari Honda.

Rekan setim Aldeguer dan runner-up gelar juara saat ini, Alex Marquez, berada di posisi ketujuh dan Fabio Quartararo di posisi kedelapan setelah keduanya juga terjatuh di sesi tersebut.

Marc Marquez lolos dari Q1, di belakang sesama pebalap GP25 Fabio di Giannantonio, tetapi juara dunia yang baru dinobatkan itu tidak pernah menjadi penantang pole di Q2 dan hanya akan memulai dari posisi kesepuluh.

Rekan setim Marquez yang meraih dua kemenangan di Motegi, Francesco Bagnaia, akan memulai balapan di posisi ke-16.

Sprint Race Mandalika yang terdiri dari 13 putaran akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat.

MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'28.832s6/9319k
2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.398s6/8315k
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.452s8/9314k
4Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.504s7/9314k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.511s6/8320k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.681s6/9320k
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.909s3/6317k
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.939s5/7315k
9Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.941s8/8320k
10Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.019s6/9316k
11Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.052s7/8318k
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.127s3/9318k
 Qualifying 1:     
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)1'29.718s7/9317k
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'29.957s7/8315k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'29.996s7/9318k
16Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)1'29.996s7/8317k
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'30.242s5/7317k
18Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1'30.332s6/8318k
19Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1'30.623s7/8314k
20Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'30.956s3/70k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Mandalika:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)

Pole-sitter dan pemenang Grand Prix tahun lalu, Jorge Martin, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka kanan yang dialaminya dalam kecelakaan akhir pekan lalu.

Rookie Ai Ogura, yang mundur dari putaran kandangnya Grand Prix Jepang Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga masih absen.

MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Tegaskan Keunggulan Aprilia dengan Pole
