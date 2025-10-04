MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Tegaskan Keunggulan Aprilia dengan Pole
Hasil lengkap kualifikasi dan starting grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.
Marco Bezzecchi menegaskan keunggulan Aprilia RS-GP dengan meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.
Pembalap Aprilia itu mencatatkan laptime 1 menit 28.832 detik, rekor baru di trek Mandalika, dengan keunggulan 0,398 detik atas pembalap di belakangnya.
Rookie Fermin Aldeguer mencatat hasil kualifikasi MotoGP terbaiknya dengan finis di posisi kedua untuk Gresini Ducati, dengan Raul Fernandez dari Trackhouse menempatkan dua Aprilia di baris terdepan di posisi ketiga.
Alex Rins mencatatkan kualifikasi terbaiknya untuk Yamaha di posisi keempat, meskipun mengalami kecelakaan di menit-menit terakhir, dan akan bergabung di baris kedua bersama Pedro Acosta dari KTM dan Luca Marini dari Honda.
Rekan setim Aldeguer dan runner-up gelar juara saat ini, Alex Marquez, berada di posisi ketujuh dan Fabio Quartararo di posisi kedelapan setelah keduanya juga terjatuh di sesi tersebut.
Marc Marquez lolos dari Q1, di belakang sesama pebalap GP25 Fabio di Giannantonio, tetapi juara dunia yang baru dinobatkan itu tidak pernah menjadi penantang pole di Q2 dan hanya akan memulai dari posisi kesepuluh.
Rekan setim Marquez yang meraih dua kemenangan di Motegi, Francesco Bagnaia, akan memulai balapan di posisi ke-16.
Sprint Race Mandalika yang terdiri dari 13 putaran akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat.
MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'28.832s
|6/9
|319k
|2
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.398s
|6/8
|315k
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.452s
|8/9
|314k
|4
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.504s
|7/9
|314k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.511s
|6/8
|320k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.681s
|6/9
|320k
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.909s
|3/6
|317k
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.939s
|5/7
|315k
|9
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.941s
|8/8
|320k
|10
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.019s
|6/9
|316k
|11
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.052s
|7/8
|318k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.127s
|3/9
|318k
|Qualifying 1:
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|1'29.718s
|7/9
|317k
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'29.957s
|7/8
|315k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'29.996s
|7/9
|318k
|16
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'29.996s
|7/8
|317k
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'30.242s
|5/7
|317k
|18
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'30.332s
|6/8
|318k
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1'30.623s
|7/8
|314k
|20
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'30.956s
|3/7
|0k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Mandalika:
Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)
Pole-sitter dan pemenang Grand Prix tahun lalu, Jorge Martin, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka kanan yang dialaminya dalam kecelakaan akhir pekan lalu.
Rookie Ai Ogura, yang mundur dari putaran kandangnya Grand Prix Jepang Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga masih absen.