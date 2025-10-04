MotoGP Indonesia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Mandalika

Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 di musim 2025.

Marco Bezzecchi, 2025 Indonesian MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Indonesian MotoGP

Marco Bezzecchi mempertahankan posisinya puncak timesheets pada sesi latihan bebas terakhir MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.

Pebalap pabrikan Aprilia ini menggunakan ban Soft yang sama sepanjang sesi, sementara Fabio Quartararo dari Monster Yamaha naik ke posisi kedua setelah mengganti ban depan Hard dengan ban Soft bekas.

Pedro Acosta dari KTM, yang tetap menggunakan ban depan Hard, menjadi rival utama Bezzecchi hampir sepanjang setengah jam, finis di posisi ketiga di depan satu-satunya pembalap Ducati yang sedang dalam performa terbaiknya sejauh ini akhir pekan ini: rookie Gresini, Fermin Aldeguer.

Miguel Oliveira lolos dari keterpurukan cepat di akhir sesi menuju keenam, sementara pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kembali terdepak dari sepuluh besar.

Kualifikasi 1, yang menampilkan Marquez dan Bagnaia, kini akan dimulai...

MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'29.862s11/16317k
2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.076s14/15312k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.171s12/16320k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.266s12/14314k
5Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.499s12/14315k
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.510s13/14312k
7Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.542s14/16315k
8Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.577s14/15315k
9Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.619s5/13316k
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.667s13/16318k
11Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.682s5/14319k
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.730s11/13315k
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.752s6/14317k
14Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.802s10/14311k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.922s5/11317k
16Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.927s5/15315k
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.958s6/15317k
18Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.002s11/13315k
19Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.613s11/12316k
20Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.641s13/14316k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Mandalika:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 29.088s (2024)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)

Martin, pole-sitter dan pemenang Grand Prix tahun lalu, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka kanan yang dialaminya dalam kecelakaan akhir pekan lalu.

Rookie Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari putaran kandangnya, Grand Prix Jepang, Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga masih absen.

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
MotoGP Indonesia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

