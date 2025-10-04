MotoGP Indonesia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Mandalika
Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 di musim 2025.
Marco Bezzecchi mempertahankan posisinya puncak timesheets pada sesi latihan bebas terakhir MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.
Pebalap pabrikan Aprilia ini menggunakan ban Soft yang sama sepanjang sesi, sementara Fabio Quartararo dari Monster Yamaha naik ke posisi kedua setelah mengganti ban depan Hard dengan ban Soft bekas.
Pedro Acosta dari KTM, yang tetap menggunakan ban depan Hard, menjadi rival utama Bezzecchi hampir sepanjang setengah jam, finis di posisi ketiga di depan satu-satunya pembalap Ducati yang sedang dalam performa terbaiknya sejauh ini akhir pekan ini: rookie Gresini, Fermin Aldeguer.
Miguel Oliveira lolos dari keterpurukan cepat di akhir sesi menuju keenam, sementara pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kembali terdepak dari sepuluh besar.
Kualifikasi 1, yang menampilkan Marquez dan Bagnaia, kini akan dimulai...
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'29.862s
|11/16
|317k
|2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.076s
|14/15
|312k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.171s
|12/16
|320k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.266s
|12/14
|314k
|5
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.499s
|12/14
|315k
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.510s
|13/14
|312k
|7
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.542s
|14/16
|315k
|8
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.577s
|14/15
|315k
|9
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.619s
|5/13
|316k
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.667s
|13/16
|318k
|11
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.682s
|5/14
|319k
|12
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.730s
|11/13
|315k
|13
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.752s
|6/14
|317k
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.802s
|10/14
|311k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.922s
|5/11
|317k
|16
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.927s
|5/15
|315k
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.958s
|6/15
|317k
|18
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.002s
|11/13
|315k
|19
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.613s
|11/12
|316k
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.641s
|13/14
|316k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Mandalika:
Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 29.088s (2024)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)
Martin, pole-sitter dan pemenang Grand Prix tahun lalu, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka kanan yang dialaminya dalam kecelakaan akhir pekan lalu.
Rookie Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari putaran kandangnya, Grand Prix Jepang, Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga masih absen.