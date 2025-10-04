MotoGP Indonesia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Mandalika

Marco Bezzecchi mempertahankan posisinya puncak timesheets pada sesi latihan bebas terakhir MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika.

Pebalap pabrikan Aprilia ini menggunakan ban Soft yang sama sepanjang sesi, sementara Fabio Quartararo dari Monster Yamaha naik ke posisi kedua setelah mengganti ban depan Hard dengan ban Soft bekas.

Pedro Acosta dari KTM, yang tetap menggunakan ban depan Hard, menjadi rival utama Bezzecchi hampir sepanjang setengah jam, finis di posisi ketiga di depan satu-satunya pembalap Ducati yang sedang dalam performa terbaiknya sejauh ini akhir pekan ini: rookie Gresini, Fermin Aldeguer.

Miguel Oliveira lolos dari keterpurukan cepat di akhir sesi menuju keenam, sementara pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kembali terdepak dari sepuluh besar.

Kualifikasi 1, yang menampilkan Marquez dan Bagnaia, kini akan dimulai...

MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'29.862s 11/16 317k 2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.076s 14/15 312k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.171s 12/16 320k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.266s 12/14 314k 5 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.499s 12/14 315k 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.510s 13/14 312k 7 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.542s 14/16 315k 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.577s 14/15 315k 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.619s 5/13 316k 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.667s 13/16 318k 11 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.682s 5/14 319k 12 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.730s 11/13 315k 13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.752s 6/14 317k 14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.802s 10/14 311k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.922s 5/11 317k 16 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.927s 5/15 315k 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.958s 6/15 317k 18 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.002s 11/13 315k 19 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.613s 11/12 316k 20 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.641s 13/14 316k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Mandalika:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 29.088s (2024)

Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)

Martin, pole-sitter dan pemenang Grand Prix tahun lalu, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka kanan yang dialaminya dalam kecelakaan akhir pekan lalu.

Rookie Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari putaran kandangnya, Grand Prix Jepang, Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga masih absen.