Joan Mir Jelaskan Penyebab Situasi "Kritis" di Akhir Pekan Mandalika

Kombinasi ban dan permukaan trek di MotoGP Indonesia menciptakan situasi kritis, menurut Joan Mir.

Pembalap Spanyol itu mencatat waktu tercepat keenam dalam sesi latihan bebas di Mandalika yang diwarnai beberapa kecelakaan, termasuk juara dunia yang baru dinobatkan Marc Marquez yang dua kali terjatuh di sesi Jumat sore, dan harus melalui Q1.

Mir menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat hari itu sulit, dengan kesalahan yang mudah dilakukan.

“Mudah sekali membuat kesalahan dan kecelakaan karena kombinasi aspal dan ban ini krusial, jadi sulit untuk mendapatkan feeling yang baik di atas motor,” ujar Joan Mir setelah sesi latihan bebas di Indonesia.

“Meskipun demikian, saya mampu menjaga konsistensi, sehingga bisa menjalani hari yang solid, begitulah yang bisa saya katakan.

“Ini bukan trek favorit saya, ini bukan trek yang saya sukai – dan kami cepat! Jadi, senang rasanya.

“Masih ada beberapa hal yang perlu diperiksa, beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

“Bagi saya, menjadi kuat di trek ini sangat berarti; ini berarti kami bisa menjadi kuat di trek yang saya tampilkan dengan lebih baik. Jadi, hari ini memberi saya sedikit ketenangan untuk sisa musim ini.”

Sesi Practice Jumat sore menghasilkan urutan yang tidak biasa, dengan dua Honda dan tiga Yamaha di 10 besar, tetapi hanya dua Ducati. Sementara itu di KTM, Pedro Acosta jadi wakil tunggal di 10 besar, dengan Brad Binder terbaik berikutnya di posisi ke-13.

Mir sependapat dengan Fabio Quartararo tentang penyebabnya, yaitu terkait dengan feeling pembalap.

“Itulah mengapa Anda mungkin melihat timesheets dan tidak mengerti apa yang terjadi karena ada pembalap yang kesulitan di balapan sebelumnya, lalu di sini mereka kuat, dan begitu pula sebaliknya. Namun, di atas motor, Anda lebih mengerti karena feeling-nya sangat buruk,” kata pembalap Honda HRC Castrol tersebut.

“Jika Anda, karena suatu alasan, memiliki feeling yang lebih baik daripada yang lain, Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih baik.

“Tetapi, bagi saya, yang terpenting adalah bekerja sendiri, mencatatkan waktu putaran sendiri, untuk diri saya sendiri, dan itulah yang saya lakukan.

"Waktu putarannya memang tidak fantastis, menurut saya, tapi aman. Hari ini penting."

Mir ditanya apakah alasan dia tampil gemilang pada hari Jumat di Indonesia adalah konsekuensi dari kesulitan yang dialaminya sejak bergabung dengan Honda pada tahun 2023, yakni memacu motor hingga batas kemampuan maksimal dengan feeling buruk di atas motor, yang memberinya keuntungan saat pembalap lain juga kesulitan di trek.

“Mungkin itu membantu, mungkin iya,” Mir tertawa. “Ketika Anda terbiasa melaju dengan perasaan buruk, begitu semua orang merasakan perasaan buruk ini, Anda diuntungkan! Kedengarannya gila, tetapi itulah kenyataannya.”

Berbicara lebih serius, ia menambahkan: “Yang terpenting adalah basis yang kami miliki saat ini pada motor jauh lebih baik, jadi bagi saya wajar saja untuk lolos ke Q2 karena kami memiliki kecepatan yang sangat baik.

“Jadi, kecepatannya bagus, waktu putarannya bagus. Bukan berarti kami mencatatkan waktu putaran yang sangat baik lalu kecepatan kami buruk. Saya tidak berpikir seperti itu.

“Saya pikir mungkin kecepatan kami lebih baik daripada waktu putaran itu sendiri, dan ini mungkin cara untuk terus berkembang.”