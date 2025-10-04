KTM Jadi Pabrikan Pertama yang 'Menyalakan' Mesin MotoGP 2027

KTM menjadi pabrikan MotoGP pertama yang memperkenalkan mesin 850cc, yang akan menggantikan mesin 1000cc saat ini mulai musim 2027.

Itu akan menjadi sorotan utama dari perubahan regulasi teknis besar yang akan dijalani MotoGP, di mana mesin 850cc yang lebih kecil akan menggantikan versi 1000cc, dan akan ditenagai 100% bahan bakar non-fosil.

Motor-motor baru ini akan dilengkapi aerodinamika yang lebih sederhana dan tanpa perangkat ride-height, sementara Pirelli akan menjadi pemasok ban resmi mulai tahun 2027.

Masih sedikit informasi yang disampaikan oleh para pabrikan mengenai proyek 850cc mereka, meskipun Aprilia memberikan sedikit bocoran di Grand Prix San Marino.

KTM membawanya lebih jauh dengan merilis klip pendek di kanal YouTube-nya, memperlihatkan tes dyno pertama mesin 850cc-nya, yang juga menampilkan suara mesin baru tersebut.

Video ini juga secara tidak langsung mengonfirmasi komitmen KTM di MotoGP setelah 2026 di tengah kekhawatiran dari krisis finansial akhir tahun lalu.

"Saya sangat senang kami bisa memulai masa depan MotoGP pada September 2025," ujar Pit Beirer, bos motorsport KTM. "Kami berada di jadwal yang tepat untuk segera mengoperasikan motor secara penuh.

"Kami telah menuangkan semua yang telah kami pelajari selama beberapa tahun terakhir di MotoGP ke dalam mesin ini dan saya sangat yakin bahwa karya seni ini akan menjadi tolok ukur untuk musim-musim mendatang mulai 2027.

"Saya ingin berterima kasih kepada pabrikan dan seluruh tim di balik proyek ini atas upaya besar ini."

Lima pabrikan yang ada saat ini belum resmi mendaftar untuk siklus aturan baru, meskipun semua indikasi menunjukkan bahwa kesepakatan baru dengan promotor kejuaraan akan segera tercapai.

Pengujian trek untuk motor 2027 telah dilarang hingga tahun depan dalam upaya menekan biaya.

Peraturan baru ini telah ditanggapi dengan skeptisisme dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan keselamatan dan tontonan balap, dengan juara dunia dua kali Casey Stoner menjadi kritikus paling vokal.

Kepala teknis Aprilia, Marco De Luca, juga menyebut pengembangan 850cc sebagai 'bunuh diri' dari sisi finansial bagi pabrikan ketika ia berbicara kepada media tentang aturan 2027 di Misano.