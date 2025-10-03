Acosta Mewaspadai Ducati Meski Kesulitan di Practice Mandalika

Ducati secara mengejutkan tertinggal di GP Indonesia, tapi Pedro Acosta tetap waspada.

Pedro Acosta merasa Ducati hanya butuh waktu untuk pulih dari kesulitan hari Jumat di Grand Prix Indonesia di Mandalika.

Setelah mendominasi akhir pekan Mandalika tahun lalu, Ducati membuka akhir pekan 2025 di Lombok jauh dari kata mulus.

Marc Marquez mengalami kecelakaan dua kali dan tercecer ke Q1 untuk pertama kalinya, sementara performa Pecco Bagnaia di Motegi membuatnya harus puas finis di posisi ke-17. 

Hanya duo Gresini, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, yang berhasil langsung ke Q2.

Saat ini, Aprilia tampak memiliki keunggulan yang jelas dengan Marco Bezzecchi, sementara Pedro Acosta mengakui bahwa ia "selangkah di belakang" pabrikan Italia tersebut.

Namun, meskipun finis ketiga di sesi latihan, ia juga merasa KTM berada di belakang Ducati dalam urutan teratas.

“Cukup baik-baik saja,” ujarnya tentang harinya. “Memang benar kami selangkah di belakang Ducati dan selangkah di belakang Aprilia dengan Marco.

“Tapi kurang lebih kami harus senang. Kami menunjukkan kecepatan yang bagus, bukan kecepatan Marco hari ini.

“Tapi kurang lebih, dengan semua masalah yang kami hadapi, kami berhasil mencatatkan waktu putaran yang sangat baik - secepat waktu putaran saya di kualifikasi tahun lalu.

“Memang benar kami harus bekerja keras sekarang pada motor dan di sisi elektronik untuk pengaturan karena saya merasa tidak terlalu baik. Tapi saya harus senang.”

Ketika ditanya mengapa ia memasukkan Ducati, ia memperingatkan: "Beri mereka waktu. Semuanya hanya masalah waktu."

"Mereka juga menderita tahun lalu, karena jika Anda periksa tahun lalu, Pecco tidak lolos ke Q2 dan entah bagaimana ia memenangkan sprint pada hari Sabtu.

"Kita tahu Ducati cepat. Dua Ducati di Q2. Hanya Gresini, tidak masalah, itu Ducati."

"Yang pasti Marc dan Pecco juga punya banyak kemungkinan untuk lolos ke sana.

"Juga Aprilia, juga tiga Honda. Ada banyak pembalap yang cepat. Akan menyenangkan melihat apa yang terjadi."

