Harus Melalui Q1, Marc Marquez Ingin Melewatkan Mandalika

Baru saja meraih gelar juara dunia MotoGP lima hari sebelumnya, hari Jumat Marc Marquez di Mandalika dirusak oleh dua kecelakaan.

Kecelakaan pertama hanya berupa lowside yang tidak berbahaya, tetapi di insiden kedua, Marquez mengalami highside ketika ban belakangnya lepas di Tikungan 5 yang cepat, membuatnya terbanting keras ke bahunya.

“Itu bukan cara terbaik untuk merayakan gelar,” sindir Marquez.

“Kaku,” katanya tentang kondisi fisiknya. “Setelah highside kedua, strateginya hanya menyelesaikan sesi.

“Memulai putaran terakhir, saya masih di Q2, tetapi masalahnya adalah kami mendapat tiga bendera kuning berturut-turut. Dan kemudian di putaran keempat, ban sudah mulai kempes.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tetapi prioritasnya adalah tidak jatuh lagi karena saya tidak merasakannya hari ini. Kami akan mencoba lagi besok.”

Marc Marquez, 2025 Indonesian MotoGP

"Slide control tak bisa membantumu"

Highside adalah jenis kecelakaan 'slide-not-spin' yang secara teoritis seharusnya dapat diatasi oleh Slide Control MotoGP yang baru diperkenalkan.

Namun, kalibrasi ulang - yang dilakukan oleh masing-masing pabrikan - untuk menyesuaikan dengan konstruksi ban belakang spesifikasi Mandalika yang lebih kaku menjelaskan kenapa itu terjadi.

“Ketika grip ban terlalu rendah, maka kontrol tidak dapat membantu Anda,” tegas Marquez.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ketika saya mulai mengangkat motor, saya mulai kehilangan cengkeraman pada side-slide. Dan pada side-slide itu, lebih sulit.”

Diberitahu bahwa Slide Control dirancang untuk bekerja tepat dalam situasi seperti itu, Marquez mengulangi: “Ya, tapi saat itu, tidak berfungsi karena grip ban terlalu rendah.

“Lalu, ketika saya memasang ban Soft baru lagi, dan pagi ini dengan ban Medium [baru], hasilnya baik.

“Mari kita lihat apakah besok kami bisa berusaha memperbaiki feeling kami dengan motor karena saya tidak hanya kehilangan akselerasi, saya juga kehilangan banyak titik rem.”

"Bezzecchi terbang"

Pemenang 14 Sprint Race musim ini, Marquez, mengklaim bahwa finis di posisi lima besar di trek yang belum pernah ia menangkan akan menjadi kesuksesan pada Sabtu sore.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya memulai dengan optimis akhir pekan ini, tetapi ini bukan sirkuit saya. Saya hanya ingin melewatkan akhir pekan ini dan menunggu sampai Australia!” ujarnya.

“Tentu saja, saya akan mencoba. Besok saya akan mulai memacu diri, dan saya bisa kembali terjatuh, karena saya tidak bisa pergi ke trek dan hanya berpikir untuk tidak terjatuh.

“Saya akan memacu diri lagi, tetapi dari posisi ke-11, Anda tidak bisa langsung naik ke posisi teratas.

“Terutama, Bezzecchi [tercepat untuk Aprilia] yang sedang melesat.

“Jika kami bisa finis di lima besar, itu akan menjadi kesuksesan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Sebelum Sprint, Marquez akan bergabung dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia dan kedua pembalap VR46 Ducati untuk berjuang melewati Kualifikasi 1.

"Q1 akan sulit dilewati. Banyak pembalap cepat di sana. Mari kita lihat besok pagi di mana posisi kami dan apa yang bisa kami lakukan."

Bagnaia, pemenang ganda di Motegi akhir pekan lalu, hanya berada di posisi ke-17 pada hari Jumat.