Tercecer ke Q1, Felling Bagnaia Kembali seperti di Misano

Performa kuat Francesco Bagnaia di Jepang kembali sirna pada hari Jumat di MotoGP Indonesia.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Francseco Bagnaia "merasa lebih seperti di Misano" dengan Ducati-nya setelah Practice Jumat yang "aneh" di MotoGP Indonesia di mana ia hanya berada di posisi ke-17.

Juara dunia MotoGP dua kali itu tampaknya mengubah musimnya akhir pekan lalu di Motegi ketika ia merangsek ke posisi pole, sebelum meraih kemenangan ganda Sprint Race dan Grand Prix.

Setelah berhari-hari berspekulasi, VR46 mengonfirmasi pada hari Jumat di Mandalika bahwa pemulihan performa Pecco Bagnaia didapat setelah uji coba GP24 Franco Morbidelli di Misano bulan lalu.

Namun, kesulitan Bagnaia sebelum Jepang tampaknya kembali muncul pada sesi latihan Jumat di Indonesia, di mana pembalap Italia itu keluar dari Q1 di posisi ke-17 saat semua GP25 gagal menembus 10 besar.

Bagnaia mengatakan feelingnya kembali seperti di Misano, meski ia bingung karena ban yang dipakai saat ini sama seperti Mandalika tahun lalu saat ia menang di Sprint Race dan finis ketiga di Grand Prix.

“Ya, cukup jelas ini sulit,” katanya. “Saya berharap lebih, saya menginginkan lebih. Tapi entah bagaimana saya tidak merasa seperti di Motegi, saya merasa lebih seperti di Misano.

“Ini cukup aneh karena motornya, secara teori, sama saja.

“Jadi, kami perlu memahami apa yang tidak berfungsi dan juga apa yang tidak berfungsi untuk Ducati, karena semua Ducati sedang kesulitan kecuali [Fermin] Aldeguer.

“Dan bannya sama seperti tahun lalu, dan tahun lalu kami mendominasi akhir pekan. Jadi, kami perlu memahaminya.”

Bagnaia menambahkan Mandalika "tidak pernah ramah kepada saya", jadi kesulitannya bukanlah hal yang tak mengagetkan, sementara perkembangan trek yang diperkirakan pada hari Sabtu membuatnya cukup yakin untuk dapat meningkatkan performanya.

"Cukup sulit, tetapi pengalaman dari tahun lalu memberi saya keyakinan untuk mengatakan bahwa kami tidak menyentuh apa pun di motor karena itu tidak berguna," jelasnya.

"Besok gripnya akan meningkat, mungkin perubahannya tidak akan berguna, dan mungkin juga perasaannya akan lebih baik.

"Jadi, kami tidak akan mengubah apa pun. Kami hanya akan mencoba memahami data malam ini karena saya sudah melihat lap dari Aldeguer dan sangat mengesankan betapa besar traksi yang ia miliki.

"Jadi, kami hanya mencoba memahaminya dan bekerja untuk besok untuk mendapatkan beberapa ide seandainya situasinya akan sama."

Bagnaia juga mengaku bahwa ia lega melihat Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio juga memiliki kesulitan yang sama pada hari Jumat.

Bagnaia menolak membahas soal teknis

Bagnaia ditanya pengungkapan VR46 tentang dirinya yang menguji salah satu motor GP24 mereka di Misano, tetapi pembalap Italia itu mengatakan ia sekarang tidak akan lagi menjawab pertanyaan tentang hal-hal teknis.

“Sejujurnya, sepanjang musim ini saya berbicara tentang banyak hal, berusaha sejelas mungkin,” ujarnya.

“Tapi saya seorang pembalap, saya ingin fokus pada balapan. Dan dari sisi teknis, Gigi-lah yang harus ditanyai.

“Saya tidak ingin menjawab lagi tentang hal-hal teknis. Saya hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan kepada saya.”

Lewis Duncan
Journalist
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

