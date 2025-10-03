Aprilia Konfirmasi Jorge Martin Absen di Grand Prix Australia

Aprilia tidak akan dibela oleh juara dunia mereka, Jorge Martin, di akhir pekan GP Australia.

Seperti perkiraan, Jorge Martin tidak akan pulih tepat waktu untuk MotoGP Australia mendatang di Phillip Island.

Martin mengalami cedera keempatnya tahun ini ketika ia salah memperhitungkan zona pengereman di tikungan pertama balapan Motegi Sprint Sabtu lalu.

Setelah kehilangan kendali, Martin menusuk ke sisi rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, yang juga menyebabkan pembalap Italia itu terjatuh.

Bezzecchi terhindar dari cedera serius, tetapi Martin mengalami patah tulang selangka kanan yang bergeser, yang membutuhkan operasi awal pekan ini di Spanyol.

Setelah balapan di Indonesia akhir pekan ini, muncul keraguan tentang kembalinya Martin untuk mengatasi masalah flyaway yang tersisa.

Penampilan di Phillip Island pada 17-19 Oktober telah dikesampingkan oleh Team Manager Paolo Bonora.

"Cedera parah, pastinya," kata Bonora kepada reporter pit lane Dorna, Jack Appleyard, saat latihan Jumat sore di Mandalika.

"Operasinya sangat baik. Sekarang kami sedang berkonsultasi dengan dokter mengenai rencana pemulihan untuk mengetahui kapan ia akan kembali ke arena balap.

"Yang pasti, saya dapat memastikan bahwa di Phillip Island ia tidak akan bergabung dengan kami, sayangnya. Namun, kami tidak tahu tentang masa depannya. Jadi, kami harus menunggu pemeriksaan medis untuk memahami kondisi fisiknya hari demi hari.

"Karena cederanya sangat parah, bukan retak tulang selangka biasa, ada dua tempat. Jadi perlu menunggu. Pelukan hangat untuk Jorge dan saya ingin mengatakan bahwa seluruh tim berada di dekatnya saat ini."

Keputusan absen di Phillip Island juga berdampak pada ketersediaan Martin di Sepang seminggu kemudian, di mana ia mengalami cedera saat tes bulan Februari.

Musim 2025 kemudian berakhir di Portimao dan Valencia.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

