VR46 Mengonfirmasi Bagnaia Mencoba GP24 Milik Tim pada Tes Misano

Team Director VR46 Racing Team Alessio Salucci mengonfirmasi bahwa salah satu GP24 milik Franco Morbidelli dipinjamkan ke Francesco Bagnaia saat ia menemukan terobosan pada tes Misano.

Masalah front-end Bagnaia sepanjang musim tiba-tiba hilang saat tes, di mana ia lebih cepat 0,7 detik per lap dibandingkan akhir pekan Grand Prix San Marino yang 'bermasalah'.

Pembalap Ducati Lenovo itu membuktikan performanya dengan mendominasi putaran Jepang akhir pekan lalu, memenangkan kedua balapan dari posisi pole, yang menjadi penampilan terbaiknya musim ini.

Mengakui hanya menggunakan beberapa komponen lama, spekulasi berkembang bahwa terobosan Bagnaia datang dari peralihan ke GP24 yang dipasangi mesin GP25 tahun ini.

Bagnaia tidak dapat mengubah spesifikasi mesin karena aturan homologasi, tetapi mesin GP25 dikatakan sangat mirip dengan pendahulunya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Pecco mencoba motor Morbidelli"

Pada FP1 di Mandalika, reporter pit-lane Dorna, Jack Appleyard, bertanya kepada Salucci seberapa besar VR46 telah membantu Bagnaia di tes Misano.

“Ya, kami mencoba... Ducati meminta sesuatu kepada tim kami. Kami adalah keluarga. Keluarga Ducati. Keluarga VR46. Dan kami mencoba membantunya sedikit pada hari Senin di Misano. Tapi setelah balapan [Motegi], saya tidak tahu apa-apa. Motor kami sudah ada di boks kami dan Ducati, entahlah, memberi [Pecco] satu lagi.”

Ketika dimintai konfirmasi bahwa VR46 meminjamkan Pecco salah satu motor Morbidelli, agar ia bisa menguji beberapa komponen GP24, Uccio menjawab:

“Ya. Pecco mencoba... pada hari Senin di Misano, mencoba motor kami, motor Morbidelli. Tapi setelah hari Senin, motornya kembali ke boks kami. Dan setelah itu, saya tidak tahu.”

Francesco Bagnaia leads, 2025 Japanese MotoGP

Article continues below ADVERTISEMENT

Tidak jelas apakah Bagnaia memakai mesin GP24 milik Morbidelli secara penuh saat tes, atau apakah motor Morbidelli disematkan dengan mesin GP25.

Bagnaia tidak dapat beralih ke mesin GP24 karena aturan homologasi MotoGP, tetapi mesin GP25 dikatakan sangat mirip, hanya dengan sedikit modifikasi 'daya tahan'.

Ditanya pada hari Kamis oleh reporter Crash.net Indonesia, Derry Munikartono, apakah benar ia mengendarai motor Morbidelli saat tes, Bagnaia menjawab:

“Masalahnya adalah pada tes Misano kami memutuskan untuk mencoba hal-hal yang berbeda, yang juga sebelumnya memberi saya lebih banyak kepercayaan diri dan performa.

“Jadi, saya tidak membenarkan apa yang Anda katakan, tetapi saya membenarkan bahwa perasaan yang saya rasakan pada tes Misano berasal dari beberapa komponen yang kami gunakan sebelumnya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Tidak adanya bantahan langsung dianggap sebagai konfirmasi kebenaran rumor tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan Salucci pada Jumat pagi.

Salucci tampak terkejut ketika kutipannya tentang Pecco yang mencoba motor Morbidelli muncul di layar saat FP1, yang berakhir dengan Bagnaia di posisi ke-17 dan Morbidelli di posisi ke-12.

Juara dunia dua kali Bagnaia, yang mengalami paceklik podium selama sepuluh balapan sebelum Motegi, mengatakan ia "sangat senang tetapi juga sangat marah" setelah kesuksesannya di Jepang:

“Karena mungkin kami bisa melakukan [perubahan] lebih awal, setelah satu atau dua Grand Prix.”

Tapi di tangan Marc Marquez, GP25 mampu mendominasi musim dan memastikan gelar juara 2025, dengan lima putaran tersisa, akhir pekan lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Adiknya, Alex, adalah rival terdekatnya, dengan GP24, diikuti oleh Bagnaia di posisi ketiga. Morbidelli berada di posisi kelima klasemen kejuaraan dunia, unggul dua peringkat dari rekan setimnya Fabio di Giannantonio yang memakai GP25.